En Syrie, l’Iran et ses milices cherchent à consolider leur soutien

Alors que l’armée syrienne à Deir al-Zour verse un salaire mensuel de 27 000 livres syriennes, soit environ 7,50 dollars, les milices soutenues par l’Iran offrent plus du double, avec un salaire encore plus élevé dans des endroits comme la ville de Bukamal à la frontière irakienne, a-t-il dit. Abu Khadija, aujourd’hui âgé de 26 ans, a déclaré avoir rejoint une brigade composée de 100 Syriens qui gardent en grande partie des entrepôts iraniens à Deir al-Zour. On leur a assigné des rotations de 15 jours de service et 15 jours de repos. En revanche, l’armée syrienne envoie souvent des soldats loin de chez eux pendant au moins deux mois d’affilée, avec des congés dans les foyers de seulement cinq jours, a-t-il déclaré.