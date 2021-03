En Suède, un homme armé de blessures à la hache 8

STOCKHOLM – Un homme armé d’une hache a attaqué et blessé huit personnes dans une ville du sud de la Suède mercredi avant d’être abattu et arrêté, a indiqué la police. Le Premier ministre Stefan Lofven a déclaré qu’un possible mobile terroriste faisait l’objet d’une enquête.

«À la lumière de ce qui a émergé jusqu’à présent dans l’enquête policière, les procureurs ont ouvert une enquête préliminaire sur les crimes terroristes», a-t-il déclaré sans donner de détails.

Peu de temps après sa déclaration, les enquêteurs lors d’une conférence de presse de la police ont déclaré qu’ils avaient ouvert une enquête préliminaire sur une tentative de meurtre, avec des détails «qui nous poussent à enquêter sur des motifs terroristes».

«Mais pour le moment, je ne peux pas entrer dans les détails», a déclaré le chef de la police régionale, Malena Grann. La police a déclaré que l’homme, âgé d’une vingtaine d’années, avait attaqué des habitants de la petite ville de Vetlanda, à environ 190 km au sud-est de Goteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Son mobile n’était pas immédiatement connu.