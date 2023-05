En Suède, S Jaishankar "Ghi Shakkar" Quip a été un succès

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a utilisé l’expression populaire en hindi « aapke muh mein ghee-shakkar » en répondant à une question sur la mondialisation de la culture indienne lors de son interaction avec les membres de la communauté indienne ici, les laissant rire.

S Jaishankar, qui effectue une visite de trois jours en Suède pour participer au Forum ministériel indo-pacifique de l’UE (EIPMF), a interagi avec la communauté indienne en Suède dimanche soir et les a informés des progrès de la relation bilatérale.

Le ministre a parlé des transformations en cours en Inde et des opportunités qu’elles ont créées pour les Indiens vivant à l’étranger.

Lorsqu’on lui a demandé si, à l’ère de la mondialisation, l’Occident commencerait-il à manger du « pani puri » au lieu du hamburger et si les tee-shirts H&M porteraient New Delhi au lieu de New York, M. Jashankar a répondu : « Il existe un terme qui dit ‘aapke muh mein ghee-shakkar’ (ce que vous dites, j’espère que cela se réalisera) » alors que le public riait et applaudissait.

« En fait, je peux voir cette mondialisation de la culture indienne se produire. Et cela se produit pour une variété de facteurs. L’un, bien sûr, est à cause de la propagation de la diaspora. Le second est que nous-mêmes, je pense, sommes beaucoup plus confiants. Il est important que nous essayions de trouver des moyens de la rendre (la mondialisation de la culture indienne) plus universelle », a déclaré M. Jaishankar.

Et, un très bon exemple de cela est en fait cette initiative, qui a débuté en 2015, de célébrer la Journée internationale du yoga, qui a été introduite par le Premier ministre Narendra Modi qui en a parlé aux États-Unis, a-t-il déclaré.

« Je dois dire, en toute honnêteté, qu’aucun d’entre nous ne pourrait même imaginer que cela se propagerait, comme c’est le cas maintenant. Il n’y a pas un pays au monde où cet enthousiasme pour le yoga n’est pas là… », a déclaré le ministre. a dit.

« Mais il y a d’autres domaines, vous savez, ça pourrait être la musique, ça pourrait être le cinéma, je veux dire, le pouvoir de la culture. Et je pense que c’est la force de l’Inde. C’est une force de l’Inde que nous n’avons pas mise en jeu dans le manière dont nous pourrions, nous devrions. Et j’espère que des gens comme vous pourront être si enthousiastes que je suis sûr que tout le monde se joindra à vous », a-t-il ajouté.

La visite de M. Jaishankar en Suède est sa première en tant que ministre des Affaires étrangères. Le voyage intervient à un moment où l’Inde et la Suède célèbrent 75 ans d’établissement de relations diplomatiques.

La Suède assure actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne.