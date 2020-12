La Suède a été une valeur aberrante dans la pandémie mondiale: elle a évité les verrouillages et a maintenu les restaurants, les bars, les écoles, les cinémas et les gymnases pour la plupart ouverts. Et si les taux de mortalité étaient élevés par rapport à ses voisins nordiques, ils étaient comparables à ceux des grands pays européens.

Désormais, une deuxième vague a entraîné une nouvelle flambée des infections et les services d’urgence de Stockholm sont débordés, obligeant les autorités à recalibrer leur approche. Ils ont imposé de nouvelles restrictions à la fin du mois de novembre qui rapprochent la réponse du pays du reste de l’Europe. Ils comprennent des réductions drastiques de la taille des rassemblements publics et des fermetures d’écoles.

Mais avec les remontées mécaniques, les restaurants et les bars qui restent tous ouverts, les restrictions plus strictes de la Suède sont encore pâles par rapport au reste de l’Europe et on craint de plus en plus que l’on ne fasse pas assez. Les lits de soins intensifs dans les hôpitaux de la région de Stockholm sont tous actuellement occupés, a déclaré mardi le directeur régional de la santé, Bjorn Eriksson, lors d’une conférence de presse.

«Nous sommes bien au-delà de 100% de la capacité en soins intensifs. Nous approchons de presque le double du nombre de places disponibles », a-t-il déclaré.