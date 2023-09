En Suède, le nombre de morts causés par la violence armée augmente rapidement

Trois personnes ont été tuées dans la nuit lors d’incidents distincts en Suède alors que les violences meurtrières liées à une querelle entre gangs criminels s’intensifiaient.

Mercredi soir, un homme de 18 ans a été abattu dans la banlieue de Stockholm. Quelques heures plus tard, un homme a été tué et un autre blessé dans une fusillade à Jordbro, au sud de la capitale suédoise.

Jeudi matin, une femme d’une vingtaine d’années est morte dans une explosion à Uppsala, à l’ouest de Stockholm. L’explosion, qui a endommagé cinq maisons, est considérée par la police comme un meurtre. Les médias suédois ont déclaré que la femme décédée n’était probablement pas la cible.

2 PUISSANTES EXPLOSIONS DÉCHIRENT LA SUÈDE, BLESSANT AU MOINS 3 PERSONNES

La chaîne de télévision suédoise SVT a noté que ces deux fusillades mortelles portent à 11 le nombre de victimes de violences armées en septembre, ce qui en fait le mois le plus meurtrier en matière de fusillades depuis que la police a commencé à tenir des statistiques en 2016.

On ne sait pas si les tirs ou l’explosion étaient liés, mais les médias suédois ont déclaré qu’au moins deux des trois événements étaient liés d’une manière ou d’une autre à une querelle entre bandes criminelles, un problème croissant en Suède avec des fusillades et des attentats à la bombe.

Deux gangs – l’un dirigé par un double ressortissant suédo-turc vivant en Turquie, l’autre par son ancien lieutenant – se disputeraient des armes et de la drogue.

Trois personnes ont été arrêtées, soupçonnées de complicité dans la fusillade mortelle de Jordbro. La police a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées suite à l’explosion d’Uppsala, qui a été si violente que les façades de deux maisons ont été emportées par le vent.

Plus tôt cette semaine, deux puissantes explosions ont ravagé des habitations dans le centre de la Suède, blessant au moins trois personnes et endommageant des bâtiments, laissant des briques et des pans de fenêtres éparpillés à l’extérieur.

Le gouvernement suédois de centre-droit a renforcé les lois pour lutter contre la criminalité liée aux gangs, tandis que le chef de la police suédoise a déclaré que les gangs en guerre avaient provoqué une vague de violence « sans précédent » dans le pays.

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a réitéré que la Suède augmenterait la peine de trois ans à cinq ans pour possession d’explosifs sans permis à compter du 1er avril, lorsqu’une nouvelle législation entrera en vigueur.