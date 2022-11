En Suède, 2 frères iraniens accusés d’espionnage pour le compte de la Russie

Deux frères d’origine iranienne ont été inculpés en Suède d’espionnage aggravé pour avoir prétendument espionné pour le compte de la Russie et de son service de renseignement militaire GRU pendant une dizaine d’années, ont annoncé vendredi les procureurs. L’un des hommes travaillait pour l’agence suédoise de renseignement intérieur.

Les autorités les ont identifiés comme étant Peyman Kia, 42 ans, et Payam Kia, 35 ans. L’un des frères a également été inculpé pour la prétendue manipulation grossière non autorisée d’informations secrètes. Il n’était pas immédiatement clair lequel d’entre eux c’était.

“Il s’agit d’une enquête complexe concernant un crime sur lequel il est très difficile d’enquêter et les soupçons concernent une criminalité très grave dirigée contre le système suédois de renseignement et de sécurité”, a déclaré le procureur en chef de l’Unité de la sécurité nationale, Per Lindqvist.

“Les informations qui ont été obtenues, transmises et divulguées pourraient, du fait qu’elles tombent entre les mains d’une puissance étrangère, porter atteinte à la sécurité de la Suède”, a déclaré Lindqvist dans un communiqué.

Il a ensuite déclaré à l’Associated Press que l’affaire concernait “des sujets extrêmement sensibles”, mais a refusé de donner des détails.

Selon l’acte d’accusation obtenu par l’AP, les hommes ont “conjointement” transmis des informations au service de renseignement militaire russe GRU pendant la période du 28 septembre 2011 au 28 septembre 2011. 20, 2021.

Il a ajouté que les données avaient été acquises grâce au travail de l’un des hommes au sein de l’agence de renseignement intérieure suédoise et des forces armées du pays. Les données proviennent de plusieurs autorités au sein des services de sécurité et de renseignement suédois.

Son frère a contribué aux contacts avec “la Russie et le GRU, y compris les questions de remise d’informations et de réception d’indemnisations”. Selon les accusations, Payam Kia “a démonté et cassé un disque dur qui a ensuite été retrouvé dans une poubelle” lorsque son frère a été arrêté.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le service de sécurité intérieure suédois, SAPO. Le ministère public suédois a déclaré qu’une grande partie des informations contenues dans l’enquête préliminaire étaient secrètes et ne pouvait pas fournir de détails.

SAPO a déclaré qu’il était devenu suspect à l’égard de l’ancien employé et qu’une enquête préliminaire avait été ouverte en 2017. Lindqvist a déclaré que l’enquête avait été ouverte “parce qu’il y avait un soupçon qu’il y avait une taupe, un initié” au sein de la communauté du renseignement suédois.

L’agence d’espionnage nationale a confirmé que Peyman Kia y avait travaillé entre 2014 et 2015, et qu’avant cela, il avait travaillé dans les forces armées suédoises. “C’est au cours de ces emplois que l’acquisition suspecte a dû avoir lieu.”

Les médias suédois ont déclaré qu’il travaillait pour l’agence de renseignement de défense étrangère des forces armées MUST et aurait travaillé avec une unité top secrète sous MUST qui traitait avec des espions suédois à l’étranger. Il a ensuite travaillé pour les douanes suédoises.

“Le crime présumé est un risque dont chaque service de sécurité est bien conscient, bien que nous fassions tout pour le contrer”, a déclaré Anders Kassman de SAPO.

Peder Ohlsson, chef du service de presse des forces armées, a qualifié les crimes de “très graves”.

Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré avoir été informé de l’affaire, mais a refusé de commenter.

Les frères sont devenus citoyens suédois en 1994, et le quotidien Expressen a cité l’un des hommes disant qu’il parlait couramment le persan. Le jeune frère aurait travaillé pour SAPO, ont rapporté les médias suédois.

Ils ont été arrêtés en septembre et novembre 2021. Tous deux ont nié tout acte répréhensible, ont rapporté les médias suédois. Les frères risquent la réclusion à perpétuité s’ils sont reconnus coupables. Une condamnation à perpétuité en Suède signifie généralement un minimum de 20 à 25 ans de prison.