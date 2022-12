En Station de Ski Club Med, Apprendre à Aimer l’Apéro

Mais il manque le genre d’hébergement qui transforme une montagne de ski en station de destination, et c’est là qu’intervient le Club Med. Amérique et Caraïbes. Le plan est de suivre Charlevoix en 2025 avec une nouvelle station à Utah’s Snowbasin, une autre montagne connue pour son excellent ski et son manque d’hébergement.

Alors que les gens d’un certain âge – comme moi – pourraient avoir des visions du Club Med comme une évasion louche pour les échangistes, ces jours-ci, l’entreprise se concentre sur le marché familial haut de gamme. Ses centres de villégiature s’adressent aux “parents actifs aisés et leurs enfants” pour qui son modèle tout compris est “d’un excellent rapport qualité-prix”, a déclaré Mme Doyon, incluant non seulement l’hébergement et les repas, mais aussi les remontées mécaniques, les cours collectifs de ski et de planche à neige et l’après-midi. activités ski ou hors ski pour petits et grands. (La location de matériel, les clubs enfants pour les moins de 3 ans et les soins spa sont en sus.)