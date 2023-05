En souvenir du journaliste assassiné George Polk

Ce mois-ci marque le 75e anniversaire du meurtre du légendaire journaliste de CBS, George Polk. Notre souvenir vient de Steven Portnoy de CBS News, animateur du documentaire radio, « Qui a tué George Polk ?



Vous avez peut-être déjà entendu son nom, probablement du Prix ​​George Polk, remis chaque année pour un journalisme courageux. Polk a très probablement été tué à cause de ce qu’il rapportait courageusement.

Au cours d’une guerre civile en Grèce à la fin des années 1940, Polk a dépeint le gouvernement grec de droite comme corrompu. À l’époque, les États-Unis avaient dépensé des centaines de millions de dollars pour soutenir ce gouvernement alors qu’il combattait la guérilla communiste. Notre journaliste avait des raisons de soupçonner que les autorités grecques accumulaient cette aide américaine.

Le journaliste légendaire de CBS, Edward R. Murrow, a qualifié Polk d' »Américain blond, grand, maigre, de 34 ans, plein de courage et d’un appétit insatiable pour la vérité ».

George Polk de CBS News, photographié en août 1946. CBS via Getty Images

George Polk voulait raconter toute l’histoire aux Américains. Il avait l’intention d’interviewer le chef des communistes grecs. Une semaine plus tard, le corps de Polk a été retiré de la baie de Salonique, d’une balle dans la nuque.

Les autorités grecques ont torturé un communiste présumé jusqu’à ce qu’il avoue à tort un rôle. Il a été condamné à la prison à vie. Mais aggravant cette injustice, des documents montrent que des responsables américains ont conspiré pour supprimer les doutes sur l’innocence de l’homme – une dissimulation de la guerre froide.

Aujourd’hui, partout dans le monde, les assassinats et détentions de journalistes sont en augmentation. Le Comité pour la protection des journalistes dit que 67 travailleurs des médias ont été tués l’année dernière seulement.

Depuis Jamal Khashoggi pour Tice d’Austin pour Evan Gershkovitchles journalistes sont de plus en plus ciblés en raison du travail qu’ils font pour les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs, tout comme Polk a été ciblé il y a 75 ans ce mois-ci.

Il est important de ne pas oublier.

Diffusez le documentaire radio de CBS News « Qui a tué George Polk? » ici:



Histoire produite par Robert Marston. Editeur : Emanuele Secci.

