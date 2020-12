Le 2 décembre est célébré comme l’anniversaire de naissance du poète du sud de l’Inde, Kanakadasa. En plus d’être un poète renommé, Kanakadasa était aussi un philosophe, musicien et compositeur du Karnataka, né en 1509 et mort en 1609. Le grand poète était originaire du district de Haveri, dans le sud de l’État, et est connu pour ses chants dévotionnels et Ugabhoga, compositions en langue kannada pour musique carnatique.

Comme d’autres poètes et saints associés au mouvement Haridasa, il a utilisé une langue kannada simple et des formes métriques natives pour ses compositions. À l’origine, Kanakadasa s’appelait Thimmappa Nayaka. Il appartenait à une caste de berger kuruba de Kaginele dans le district de Haveri. Né dans le village de Baada, près de Bankapura, Kanakadasa était un guerrier au fort de Bankapura.

Sur la base d’une de ses compositions, il est interprété qu’il a été gravement blessé dans une bataille et a été miraculeusement sauvé. Après cet incident mettant sa vie en danger, il abandonna son travail de guerrier et se consacra à composer de la musique, à écrire de la littérature et à expliquer la philosophie à l’homme ordinaire. Ses premiers travaux comprennent des poèmes comme Narasimha stotra, Ramadhyana Mantra et Mohanatarangini.

Les Haridasas étaient les saints Vaishnava du Karnataka, qui ont ensuite été classés dans les Vyaasakuta et Daasakuta. Les Vyaasakuta étaient les saints pontificaux connus pour leur érudition et leur exposition de la philosophie de Madhva, généralement des castes supérieures. Les Daasakuta étaient les saints disciples itinérants des sanyasins Vyaasakuta. Ils étaient des chanteurs et des compositeurs talentueux et utilisaient la musique classique et la langue kannada comme moyen de propager les enseignements et la philosophie de l’école de pensée Dvaita aux gens ordinaires.

Kanakadasa était le disciple de Vyasatirtha Swamiji, originaire d’Udupi.

L’occasion de Kanakadasa Jayanthi est célébrée chaque année par le Bharatha Samskriti Prathishtana à l’occasion de l’anniversaire de naissance du grand poète. Afin de rendre hommage au saint du XVIe siècle, le gouvernement du Karnataka déclare également l’anniversaire de Kanakadasa comme jour férié.