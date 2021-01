Le Providence Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, a perdu un contributeur de longue date. Le journalisme a perdu un pionnier. Et j’ai perdu un ami.

Ellen Brown, qui a écrit la chronique de cuisine Cost-Buster du Journal pendant sept ans, est décédée de façon inattendue la semaine dernière après une intervention chirurgicale.

La première histoire que j’ai écrite à son sujet est apparue en 2009 avec un titre, non écrit par moi, qui l’appelait «une écrivaine et chef chevronnée».

Mais j’ai toujours pensé à Ellen comme impertinente. Et infatigable.

Lors de mon dernier décompte, elle avait écrit 43 livres de cuisine. Peux-tu imaginer? Ils ont tout couvert, de la façon de faire de la crème glacée, quelque chose qu’elle m’a appris à faire, à la cuisson en une seule casserole et même à la cuisson sans gluten.

Elle cuisinait comme les autres respiraient, constamment et facilement.

Ellen ne se dirigea pas non plus vers la cuisine uniquement pour ses livres ou ses colonnes. Dans sa maison de Providence, elle organisait facilement des dîners et des réunions de salon sur le hayon. Elle prenait son acte sur la route pour préparer les dîners de la Pâque pour sa famille dans la cuisine new-yorkaise de sa sœur.

Elle a également organisé des événements élégants, en tant que passionnée de vins français pour le Chapitre Providence de la Commanderie de Bordeaux. Elle a été Regént de 2016 à 2020 et présidente de programme et membre du comité exécutif pendant plus de 10 ans.

Ce sont nos conversations que j’ai le plus appréciées. Elle me faisait rire avec des histoires sur les singeries de ses chats bien-aimés.

«Nous avons eu une autre partie de lutte dans la baignoire la nuit dernière», a-t-elle déclaré un jour avec colère et amusement dans la voix.

Ellen était une lectrice acharnée des nouvelles et me tenait au courant des tendances que je devais surveiller. Comme moi, elle était une fan de sport et aimait à la fois la préparation et le récapitulatif des grands matchs. Nous avions aussi de petites cuisines en commun, une ironie qui ne nous échappait pas.

J’ai chéri mes voyages d’achats mensuels avec elle alors qu’elle rassemblait les ingrédients pour huit plats, soit l’équivalent d’un mois de colonnes Cost-Buster. Au cours de ces voyages, elle a toujours donné des conseils utiles sur les ingrédients et la sagesse.

«Ne commencez pas de shopping dans le département des produits», disait-elle. Gardez-le pour la fin afin que vos légumes verts frais ne se dessèchent pas. Je pense à ses paroles chaque fois que j’entre dans une épicerie par le rayon des produits.

Si Ellen rendait la cuisine facile, elle faisait du journalisme un jeu d’enfant.

En 1981, Al Neuharth, fondateur de USA TODAY (et ancien président de Gannett), est arrivé au Cincinnati Enquirer, alors le plus grand journal de Gannett.

« Il a montré du doigt les gens et a dit: » Toi, toi, toi et toi. Fais tes valises, tu déménages à Washington. « »

Ce seraient les rédacteurs en chef et les journalistes qui lanceraient le journal révolutionnaire. Ils comprenaient Brown, qui a été nommé rédacteur en chef. À Cincinnati, elle a couvert la scène culinaire locale. À USA TODAY, elle était censée écrire des histoires qui plairaient aux lecteurs d’un océan à l’autre.

Quel moment pour avoir une telle mission.

La nouvelle cuisine américaine, un style de cuisine contemporain haut de gamme parmi quelques chefs de restaurant, était encore un murmure sur les lèvres de ceux qui savent. Des chefs comme Wolfgang Puck à Los Angeles; Marcel Desaulniers (originaire de Woonsocket, Rhode Island) à Williamsburg, Virginie; et Lydia Shire et Jasper White à Boston préparaient des plats passionnants, embrassant leurs racines ethniques et leur formation tout en créant une nouvelle cuisine américaine qui mènerait au monde d’aujourd’hui des chefs célèbres.

Brown y faisait des reportages depuis les premières lignes du nouveau mouvement, passant du temps avec Paul Prudhomme dans le bayou de Louisiane et Patrick O’Connell à l’Inn at Little Washington en Virginie. Elle a également fait des choses à la maison comme manger des ailes de buffle au bar Anchor où elles ont été servies pour la première fois.

USA TODAY n’était pas seulement une publication nationale; c’était alors un journal en bref. Les histoires étaient courtes et douces. Brown s’est retrouvée avec des interviews, des informations et des citations, des restes de ses rencontres avec ces chefs en devenir.

«J’avais toutes ces bonnes notes», dit-elle. Elle les a donc mis à profit et, en 1985, a publié son premier livre, «Cooking with New American Chefs», qui présentait ces chefs désormais célèbres.

En plus des livres de cuisine, elle a été la directrice artistique de la série télévisée Great Chefs, qui a été la première à prendre des caméras dans les cuisines des restaurants. C’était avant que quiconque ne rêve d’un réseau alimentaire, disait-elle.

Je vous ai dit qu’elle était impertinente.

RIP mon ami.

