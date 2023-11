En souvenir de Yosep, le « génie » de la technologie dont le dernier message était « Je t’aime » | Conflit israélo-palestinien

Dans le souvenir préféré de Hadas Genis concernant Yosep, son frère n’avait que sept ans. Elle avait 14 ans et était en difficulté avec un devoir de lycée de son cours d’informatique : créer une page Web de base en utilisant du code HTML.

« Je ne connais rien aux ordinateurs. Je ne suis pas passionnée par la technologie », dit-elle. « J’ai passé des semaines à tergiverser sur la mission, à essayer de savoir quoi faire, quand Sefi – c’est ainsi que nous l’appelions, abréviation de Joseph – m’a dit : ‘Je peux le faire pour toi.’ Je peux écrire du code.

« ‘Tais-toi’, lui ai-je dit. ‘Qu’est-ce que tu sais? Vous n’êtes qu’en deuxième année. Mais ma mère m’a dit de lui donner une chance. Lorsqu’il avait trois ans, Sefi a démonté un ordinateur et étudié les pièces pour comprendre leur fonctionnement, avant de les remonter. C’est fou de penser qu’un enfant de trois ans puisse faire ça. Mais c’était Sefi. C’était un génie en informatique.

Yosef a passé un week-end entier à faire les devoirs de sa sœur avant de lui montrer le résultat. “Il l’a réellement fait”, se souvient Hadas. « Il a construit la page Web. Mais quand il m’a montré le code, j’ai vu qu’il était plein de fautes d’orthographe. Il savait écrire du code mais il ne savait toujours pas vraiment écrire l’hébreu ! L’histoire me fait toujours rire.

À 27 ans, Josef a cofondé Firefly, une solution de gestion d’actifs cloud. La startup technologique a été un succès dès le premier jour et compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs. Josef s’était récemment marié et il adorait aller à des festivals de danse, y participant deux ou trois fois par an avec sa meilleure amie Gal Navon.

Le 7 octobre à 5 heures du matin, les deux hommes ont quitté leur domicile près de Tel Aviv pour le festival de musique Supernova près de Gaza. “Ils avaient prévu de rester à la fête jusqu’en début d’après-midi, juste pour danser et être heureux pendant quelques heures avant de rentrer chez eux pour célébrer le Shabbat. [the sabbath] avec leurs femmes », explique Hadas.

Quelques instants après avoir atteint le parking, un missile du Hamas a touché directement leur voiture. Les deux hommes ont été blessés et saignaient, mais ont réussi à sortir et à se cacher dans l’un des dizaines d’abris anti-aérien entourant le terrain du festival. Les derniers moments de leur vie sont documentés par une série d’appels téléphoniques et de SMS envoyés à leurs familles et collègues de travail.

« Sefi a écrit à sa femme. Il lui a dit de ne pas s’inquiéter, nous sommes dans un endroit sûr », raconte Hadas. « J’ai appelé son partenaire commercial ; il avait aussi parlé à mon frère. Il pleurait.”

Au cours des quatre ou cinq minutes suivantes, Sefi et Gal, accompagnés de deux femmes qu’ils ne connaissaient pas, se sont recroquevillés dans l’abri en écoutant les roquettes du Hamas exploser à l’extérieur. Au début, ils pensaient qu’il s’agissait simplement d’une autre des attaques à la roquette du Hamas qui ont frappé les communautés israéliennes autour de la bande de Gaza depuis qu’Israël s’est retiré du territoire en 2005. Mais ensuite ils ont entendu autre chose : des tirs et des cris de terreur absolue. À chaque minute qui passait, ces sons devenaient de plus en plus forts.

« Il a écrit : « Ils sont plus proches de nous maintenant ! Appelez la police! Ils nous tireront dessus. Ils vont nous tuer !’ », explique Hadas.

Des vidéos prises par le Hamas et publiées sur les réseaux sociaux montrent ce qui s’est passé ensuite. Alors qu’ils atteignaient les abris anti-bombes, ils ont lancé des grenades à main.

« Cela s’est produit dans tous les refuges », explique Hadas. « J’ai parlé avec l’un des seuls survivants qui se trouvait dans un refuge avec 20 ou 30 personnes. Les terroristes ont lancé deux grenades à l’intérieur de cet abri, puis l’un des terroristes est entré à l’intérieur et a commencé à tirer pour s’assurer que toutes les personnes étaient mortes. La seule raison pour laquelle cet homme a survécu est parce qu’il était couvert de cadavres et de membres coupés d’autres festivaliers. Ils ont absorbé les balles qui lui étaient destinées.

Il n’y avait aucun survivant dans l’abri où le corps de Sefi a été retrouvé. Son dernier message était à sa femme : « Je t’aime », avec un emoji cœur.