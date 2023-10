En souvenir de Steve Jobs à l’occasion du 12e anniversaire de sa mort

À l’occasion du 12e anniversaire de son décès, nous nous souvenons de Steve Jobs, le visionnaire derrière Apple.

Steve Jobs est décédé le mercredi 5 octobre 2011 vers 15 heures (heure du Pacifique), paisiblement à son domicile de Palo Alto. Il était entouré de sa famille, dont son épouse Laureen Powell Jobs. Le département de santé publique du comté de Santa Clara a signalé qu’un arrêt respiratoire était la cause immédiate de son décès, avec une tumeur neuroendocrine métastatique sous-jacente du pancréas.

Dans les mois qui ont précédé son départ, Jobs avait démissionné de son poste de PDG d’Apple. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 7 juin 2011, lorsqu’il s’est adressé à une réunion du comté de Cupertino pour discuter des projets d’Apple Park, le siège social de l’entreprise, semblable à un vaisseau spatial. Apple Park comprend le Steve Jobs Theatre, un auditorium luxueux dédié à sa mémoire, où se déroulent les lancements de produits et les événements spéciaux d’Apple..

En 1976, à l’âge de 21 ans, Jobs et son ami d’université, Steve Wozniak, ont lancé Apple Computer dans le garage familial Jobs, faisant ainsi découvrir au monde les premiers ordinateurs Apple I et Apple II.

Le leadership visionnaire de Steve Jobs a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Sous sa direction, Apple nous a offert des innovations emblématiques comme le Mac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, entre autres. Il a également joué un rôle central en tant que président et actionnaire majoritaire de Pixar et a siégé au conseil d’administration de The Walt Disney Company après l’acquisition de Pixar.