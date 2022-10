En souvenir de Steve Jobs à l’occasion du 11e anniversaire de sa mort

Aujourd’hui, à l’occasion du 11e anniversaire de son décès, nous nous souvenons de Steve Jobs, le visionnaire derrière Apple.

Steve Jobs est décédé vers 15h00 (PT) le mercredi 5 octobre 2011. Il était chez lui à Palo Alto, avec sa femme Laureen Powell Jobs disant qu’il est mort paisiblement entouré de sa famille.

Le département de santé publique du comté de Santa Clara a signalé à l’époque qu’un arrêt respiratoire était la cause de sa mort, notant que la «tumeur neuroendocrine métastatique du pancréas» de Jobs était la cause sous-jacente de l’attaque.

Jobs avait démissionné de son poste de PDG d’Apple dans les mois qui ont précédé sa mort, sa dernière apparition publique ayant eu lieu le 7 juin 2011 lorsqu’il a pris la parole lors d’une réunion du comté de Cupertino pour discuter des plans d’Apple Parkle siège social d’Apple aux allures de vaisseau spatial, qui abrite le Steve Jobs Theater, un auditorium luxueux nommé en son honneur, utilisé pour accueillir les lancements de produits et les événements spéciaux d’Apple.

En 1976, alors que Jobs n’avait que 21 ans, lui et son ami d’université Steve Wozniak ont ​​lancé Apple Computer dans le garage familial de Jobs, introduisant les premiers ordinateurs Apple I et Apple II.

Sans la vision de Jobs, le monde serait sans aucun doute un endroit très différent. Sous son règne, Apple a sorti le Mac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, pour n’en citer que quelques-uns. Jobs était également président et actionnaire majoritaire de Pixar et membre du conseil d’administration de The Walt Disney Company suite à son acquisition de Pixar.