En souvenir de Stan Savran, personnalité sportive légendaire de Pittsburgh

Stan Savran, la voix légendaire de la raison dans les sports de Pittsburgh depuis 50 ans, est décédé lundi à l’âge de 76 ans dans sa bien-aimée Pittsburgh.

Savran avait été aux prises avec les effets du cancer et du diabète au cours de la dernière année.

Le natif de Cleveland est arrivé à Pittsburgh dans les années 1970 et est devenu un incontournable de la télévision et de la radio pendant six décennies dans l’ouest de la Pennsylvanie. Il s’est fait un nom pendant son temps en tant que commentateur sportif sur WTAE (Channel 4), et il est devenu une icône de Pittsburgh en co-animant « SportsBeat » avec son collègue et ami Guy Junker.

Il a continué à travailler à la télévision tout en animant son émission de jour sur ESPN Radio jusqu’au début de cette année, lorsque ses problèmes de santé l’ont forcé à s’éloigner.

Les Steelers, Penguins et Pirates ont immédiatement publié des hommages sur Twitter.

Stan Savran, légende de la radiodiffusion de Pittsburgh, a livré certaines des meilleures annonces de l’histoire des Penguins. C’était un ami et un vrai professionnel dans son métier. En tant qu’auditeurs de longue date, qui avez adoré l’émission, vous nous manquerez, Stan. pic.twitter.com/7iVW1j4N0c — Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 13 juin 2023

Dessous, L’athlétismeMark Kaboli, Rob Rossi et Josh Yohe partagent leurs souvenirs du « parrain » des sports de Pittsburgh.

Rossi : Après avoir quitté la West Virginia University en mai 2000, j’ai immédiatement fait un stage d’été suivi d’un apprentissage de deux ans à la Pittsburgh Post-Gazette. Environ huit mois plus tard, l’un des éditeurs m’a proposé de développer une page quotidienne : un mélange de courts métrages agrégés, de fonctionnalités originales et de concepts décalés. J’étais trop jeune pour cette responsabilité, mais d’une manière ou d’une autre, la page a décollé et a attiré un public.

Alors, j’ai été très surpris quand, deux mois avant l’expiration de mon contrat, ce même éditeur m’a dit que je n’allais pas être embauché à plein temps et que la page serait reprise par quelqu’un d’autre.

Un autre éditeur, essayant de m’aider à m’accrocher ailleurs, a organisé une tournée médiatique pour mes dernières semaines. Il a demandé s’il y avait une émission locale sur laquelle je voulais apparaître.

C’était une question facile à répondre.

En août 2002, Savran était déjà une figure légendaire à Pittsburgh. Il avait été un présentateur sportif principal pour une filiale locale d’ABC. Il avait écrit des colonnes pour le journal. Il avait animé un talk-show. Il avait été le pionnier d’une émission de télévision par câble appelée « SportsBeat » qui était une télévision de rendez-vous comme introduction aux jeux Pirates et Penguins.

Le plus important – pour moi, en tout cas – il avait éduqué toute une région sur le hockey à la fin des années 1980 et au début des années 1990 en apportant des entrevues avec des gens comme Mario Lemieux, Paul Coffey et d’innombrables autres joueurs des Penguins dans les foyers de l’ouest de la Pennsylvanie via la télévision et la radio. Je savais que je ne pourrais jamais jouer comme ces gars-là, mais j’ai pensé qu’il y avait une chance que je puisse faire ce que Stan avait fait : côtoyer les Penguins et rapporter leurs hauts, leurs bas et leurs personnalités.

Alors j’ai demandé à cet éditeur : « Pourrais-je faire l’émission de radio de Savran ?

Une semaine plus tard, je l’ai fait. Et malgré sa célébrité, il m’a traité comme un égal et m’a gentiment souhaité bonne chance.

Ce fut la première de nombreuses discussions en direct et hors antenne avec Stan, qui est devenu un ami. Nous nous sommes finalement liés par un amour mutuel du tennis et des films en noir et blanc, et j’ai rapidement appris que cette légende des médias sportifs de Pittsburgh était une personne encore plus légendaire : authentique, généreuse, dévouée, intelligente, drôle et tellement, tellement gentille.

Au cours des 15 dernières années, Stan est devenu connu comme « le parrain » des médias sportifs de Pittsburgh. C’était un surnom approprié.

Il nous manque déjà. Mais il ne sera jamais oublié.

#Aciers Président Art Rooney II à l’occasion du décès de Stan Savran : pic.twitter.com/AeUJ9K9Nrf – Steelers de Pittsburgh (@steelers) 13 juin 2023

Kaboly : Je pensais que Savran était fou… ou du moins un peu maladroit.

Je me suis assis avec lui dans la salle des médias des Steelers il y a quelques mois. Sa santé déclinait visiblement pour tout le monde sauf peut-être pour lui. Je ne laisserais jamais passer une occasion de m’arrêter et de parler à Stan, généralement de sport.

Mais pas cette fois.

Je n’étais pas intéressé à savoir s’il pensait que Matt Canada serait de retour pour une autre saison ou si le directeur général Omar Khan allait apposer sa marque sur l’équipe pendant l’intersaison. Je voulais savoir comment il allait, comment il se sentait – ou, comme je l’ai dit, « Tu t’accroches là ? » Il accepta, dans une certaine mesure, mais le sujet ne l’intéressait pas beaucoup. Puis il s’est arrêté, m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : « Je ne prendrai jamais ma retraite. Certainement pas. Jamais. »

J’ai secoué la tête et j’ai pensé : « Tu es fou. Je serais sur une île quelque part si j’étais toi.

A l’époque, je pensais qu’il était fou. C’était un gars qui avait fait à peu près tout ce qui était imaginable sur la scène médiatique de Pittsburgh pendant près d’un demi-siècle. Il avait lutté contre plus de problèmes de santé que quiconque ne pourrait jamais imaginer, et il craignait d’être encore autorisé à parler à la radio pendant deux heures ou à faire l’émission d’après-match des Steelers qui dure parfois jusque tard dans la matinée.

Je n’ai pas compris. Je ne l’ai vraiment pas fait.

En pensant de plus en plus à cette conversation avec lui au cours des derniers jours, après l’annonce qu’il avait été transféré en soins palliatifs et que ce n’était qu’une question de temps (ses mots, pas les miens) avant qu’il nous quitte, tout commencé à avoir un sens.

Stan a fait son chemin dans cette entreprise avec talent, bien sûr, mais plus que cela, il l’a fait avec détermination, courage et travail acharné à l’ancienne.

C’était Stan.

Il aimait le sport, il aimait travailler et il aimait les gens. Être animateur de radio, animateur de studio et présentateur sportif local lui a permis de faire tout ce qu’il aimait d’un seul coup. Il adorait parler de sport avec n’importe qui et tout le monde, et il n’allait pas laisser le cancer lui enlever ça. Il n’allait pas laisser la botte avec laquelle il se présentait de temps en temps l’arrêter.

C’était un gars qui est passé à l’antenne peu de temps après une opération au cerveau, qui a subi une opération à cœur ouvert et une opération au dos – pensez-vous vraiment que manquer un orteil ou deux ou lutter contre le cancer lui a fait peur? Sûrement pas.

Il sortait, et c’était avec un microphone dans une main et sa mallette en cuir dans l’autre. Comment peux-tu pas respecter un homme comme ça?

C’est pourquoi les gens sur les réseaux sociaux vident leur cœur à propos d’un gars que beaucoup d’entre eux n’avaient jamais rencontré – il était très respecté et faisait les choses de la bonne façon.

Ne vous méprenez pas. Stan a adoré ce qu’il a pu accomplir sur la scène médiatique de Pittsburgh, et qui peut lui en vouloir ? Il y a environ quatre ans, j’ai eu l’idée de faire le 10e anniversaire de l’annulation d’une émission de type « SportsCenter » par câble appelée « SportsBeat ».

Stan était tout à fait d’accord. « SportsBeat » était son bébé, et il était tout aussi ravi que moi quand j’ai appelé l’émission en tant que lycéen pour participer au faux repêchage de la NFL.

Stan avait de vieilles photos, des histoires et des informations qui m’attendaient. J’ai été surpris qu’il ne m’aide pas à l’écrire. Il était comme un papa fier, et à juste titre, car c’était un spectacle en avance sur son temps. Il m’a dit plus tard à quel point il était dévasté lorsque « SportsBeat » a été annulé. Il a commencé à s’étouffer quand il a dit ça, et j’ai commencé à pleurer aussi.

Cela signifiait tellement pour Stan d’être là pour la ville.

C’est pourquoi il n’allait jamais prendre sa retraite. Il sentait qu’il nous le devait.

Mais tu sais quoi, « Stush » ? Vous ne nous deviez rien.

Nous vous devons – et vous le devrons à jamais.

Rassurez-vous, mon ami. Tu l’as mérité.

Le président des Pirates Bob Nutting à propos du décès de Stan Savran : pic.twitter.com/y42FUS5tuT – Pirates de Pittsburgh (@Pirates) 13 juin 2023

Yohé : J’ai beaucoup parlé avec Stan pendant ses dernières semaines. Il m’envoyait un texto, voulant discuter de Kyle Dubas, ou de la saison étonnamment bonne des Pirates ou du tennis, qu’il aimait tant. Puis, quoi qu’il arrive, il me demandait comment j’allais.

C’était le gars avec un cancer en phase terminale, le gars dont le corps était ravagé par le diabète. Mais il voulait savoir comment je se sentait. C’est le genre de personne qu’était Stan.

D’ailleurs, je me sentais toujours mieux quand j’entendais sa voix, et cela remonte bien avant que je le connaisse et que je le considère comme un ami. Je pense que je parle pour Pittsburgh quand je dis cela.

Lorsque les Pirates ont perdu contre les Braves lors du match 7 du NLCS en 1992, toute une ville a regardé « SportsBeat » la nuit suivante parce que Stan nous ferait nous sentir mieux. Nous avons tous regardé. Chaque fois qu’il y avait une perte déchirante, c’est ce que nous faisions. Même aussi récemment qu’en janvier, Stan a animé l’émission d’après-match des Steelers sur le réseau radio des Steelers. Je n’ai aucune idée si les cotes étaient plus élevées après des victoires ou des défaites, mais je vous garantis que les fans sont à l’écoute avec un besoin supplémentaire parce que Stan les ferait se sentir mieux. Nous prenons le sport au sérieux à Pittsburgh. Stan l’a compris et a toujours été là pour garder le moral.

Stan était un homme aux dons incroyables : une présence remarquable à la télévision, une voix apaisante à la radio, un excellent écrivain, un merveilleux diffuseur et un journaliste de premier ordre. Il était incroyablement intelligent, même si son autodérision suggérait le contraire. Stan est arrivé à Pittsburgh à une époque bien différente, quand la substance était tout. Il s’est adapté à son époque mais n’a jamais changé qui il était. Alors que les décennies passaient et que les amateurs de choc et les esprits analytiques prenaient le pas sur l’industrie, Stan était toujours Stan, nous disant calmement ce qu’il pensait, écoutant attentivement ce que nous avions à dire, puis formant des conclusions honnêtes sur ce qui était le mieux.

C’était Stan, un vrai homme du peuple.

Pendant de nombreuses années, j’ai eu le privilège de rejoindre Stan pour un segment de son émission à 12h20 tous les mercredis. C’était ma partie préférée de la semaine. Pendant 20 minutes, je pourrais parler hockey avec Stan. Quoi de mieux que ça ? Il m’envoyait toujours un texto avant le spectacle pour me rappeler mon segment. Comme si je pouvais oublier que j’allais à l’antenne avec lui.

Je penserai à Stan à 12h20 tous les mercredis pour le reste de ma vie. Un homme de Cleveland est devenu un Pittsburgher très, très fier. En cours de route, il est vraiment devenu l’un d’entre nous.

Les sports de Pittsburgh ne seront plus jamais les mêmes sans lui mais seront toujours meilleurs grâce à lui. Il nous a toujours fait réfléchir. Il a toujours écouté ce que nous avions à dire. Il nous a fait rire. Et ce soir, il nous a fait pleurer.

J’ai adoré le spectacle, Stan.

(Photo gracieuseté de KDKA)