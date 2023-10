En souvenir de son grand ami et écrivain sportif extraordinaire Jim Caple

Jim Caple a toujours eu une approche originale, parfois farfelue, de l’écriture sportive. Depuis ses débuts en tant qu’auteur de beat couvrant les Twins du Minnesota pour le St. Paul Pioneer Press jusqu’à sa longue carrière de chroniqueur pour ESPN.com, la curiosité incessante de Jim avait le don d’emmener ses lecteurs sur des routes sinueuses et isolées, comme la fois où il a écrit un article sur le patineur artistique Johnny Weir. Non content de simplement poser les questions puis d’écrire les réponses, Jimmy a rejoint Johnny pour des pédicures côte à côte, qui sont devenues le point de départ d’une chronique extrêmement divertissante et informative :

NEW YORK — Pendant que les pédicures trempent, polissent, coupent et polissent nos ongles de pieds, Johnny Weir décrit le costume qu’il envisage de porter lors des championnats américains de patinage artistique de ce week-end.

C’est le Jim classique là. Complètement à l’aise dans ses propres chaussures, il s’est mis allègrement dans les chaussures de Johnny Weir, jusqu’aux ongles des pieds.

Ainsi, lorsque notre ami commun Jerry Crasnick a appelé lundi matin pour nous annoncer que Jim était décédé à l’âge de 61 ans, après avoir succombé à un long combat contre la SLA et la démence, ma première pensée a été qu’il était trop facile de dire que nous J’ai perdu un grand conteur. Oh, il a raconté de belles histoires, cela ne fait aucun doute. Mais c’est la manière dont il rassemblait la matière première sur laquelle ces histoires étaient fondées qui le distinguait du reste d’entre nous. Une pédicure ? Vraiment?

Certains écrivains retournent un peu la boîte à la recherche d’un meilleur angle, mais Jim démonte méthodiquement la boîte puis la remonte, après avoir trouvé un moyen d’écrire une histoire que personne d’autre n’aurait pu imaginer. Au cours de ses années chez Pioneer Press, il s’est rendu consciencieusement à Toronto et a passé quelques jours avec Paul Molitor, originaire de St. Paul, après que Molitor ait joué sur un vainqueur de la Série mondiale avec les Blue Jays. Mais la relation a atteint un nouveau niveau en 1996 lorsque Molitor est revenu jouer pour les Twins. Tout le monde a claironné l’angle obligatoire du garçon local qui fait le bien, y compris Jim. Mais il avait une idée.

« C’est à ce moment-là que j’ai appris que Jim avait une façon différente de faire les choses », a déclaré Molitor. «Il a dit qu’il voulait monter dans une voiture avec moi et se rendre dans tous les parcs où je jouais quand j’étais jeune et au lycée. Et c’était en plein hiver. Nous sommes allés au terrain de jeu d’Oxford, où je jouais au baseball, et sur le terrain du lycée Cretin. Nous étions assis là, dans cinq pieds de neige, à parler de mes années de baseball dans ma jeunesse.

« Et l’histoire est sortie, et c’est à ce moment-là que j’ai compris ce qu’il cherchait », a déclaré Molitor. « Je suppose qu’il n’avait pas peur de faire quelque chose d’un peu différent pour essayer de s’emparer d’un petit morceau d’histoire. Nous avons eu une très bonne relation après cela.

Jim était tout aussi à l’aise pour écrire sur des sujets moins célèbres, comme l’article qu’il a écrit en 2006 sur un joueur de baseball de l’Université Wesleyenne nommé Jeffrey Maier. Dix ans plus tôt, Maier, fan de longue date des Yankees, avait connu ses 15 minutes de gloire lorsqu’il sortait de la tribune du Yankee Stadium pour intercepter un ballon frappé par Derek Jeter. Il s’agissait d’un coup de circuit. C’était les séries éliminatoires. C’était une histoire nationale.

Dix ans plus tard, Maier, devenu le leader de tous les temps chez Wesleyan, a été invité à un événement caritatif basé à Cambridge, dans le Massachusetts, appelé Oldtime Baseball Game. (Divulgation : j’aide à organiser le jeu.) Maier a joué au jeu en portant un uniforme vintage des Mickey Mantle Yankees de 1951. Jim a pris l’avion de Seattle à Boston non seulement pour écrire une rétrospective 10 ans plus tard sur Maier, mais aussi pour réaliser l’interview tout en jouant avec lui. Jim portait l’uniforme des Pilots de Seattle de 1969, l’équipe d’expansion unique qu’il soutenait lorsqu’il était enfant à Longview, Washington, puis lui a brisé le cœur lorsqu’elle a déménagé à Milwaukee et est devenue les Brewers.

« C’était une interview unique », a déclaré Maier, aujourd’hui âgé de 40 ans et vivant à Amherst, dans le New Hampshire, avec sa femme et ses trois fils. « Cela a commencé comme une interview et c’est vite devenu une conversation. Plutôt que de simplement parler de ce match au Yankee Stadium, il m’a posé beaucoup de questions sur ce que j’ai apprécié dans le baseball en grandissant et ce qui m’a attiré vers ce sport en premier lieu.

« Nous avons également parlé des Pilotes de Seattle », a déclaré Maier. « Il m’a présenté une équipe dont je ne connaissais vraiment rien. »



Jim Caple (à gauche) a interviewé Jeffrey Maier et l’a rejoint pour participer au match de baseball Oldtime à Cambridge, Massachusetts, en 2006. (Steve Buckley / L’Athlétisme)

L’écriture sportive n’est pas une activité de 9h à 17h, et ce n’est pas pour les casaniers. Vous allez là où se trouve le travail, et pour Jim, le travail l’a emmené partout dans le monde, de Wrigley à Wimbledon, du French Quarter à Roland-Garros, du Running of the Bulls à Pampelune au Pillsbury Bake-Off à Orlando. Comment, alors, entretenir le feu de la maison ? Facile : la femme de Jim, Vicki Schuman, était autant une aventurière que lui. Sa position dans l’industrie aérienne leur permettait d’aller à peu près partout, et ils allaient, enfin, à peu près partout. Et ESPN a certainement satisfait son envie de voyager, comme lorsque le réseau l’a envoyé à Sonkajarvi, en Finlande, afin que lui et Vicki puissent participer au Championnat du monde de portage d’épouses.

Cet effort a inspiré une autre légende inoubliable : « La partie la plus difficile du Championnat du monde de portage d’épouses est de dire à votre épouse qu’elle doit perdre encore 10 livres. »

J’ai rencontré Jim en 1987. J’étais le nouveau gars qui couvrait les Mariners de Seattle pour le Tacoma News Tribune, il venait tout juste de sortir de l’Université de Washington et couvrait les matchs à domicile des Mariners pour le Bellevue Journal American. Le fait qu’il allait ailleurs est rapidement devenu évident lorsqu’il a écrit une rétrospective exhaustive sur ces pilotes condamnés de 1969, l’équipe de baseball qui a accroché Jim à vie.

C’est drôle les choses dont vous vous souvenez : j’ai montré un jour à Jim un score encadré d’un match d’entraînement du printemps des Red Sox de 1960 auquel Ted Williams et Carl Yastrzemski ont tous deux joué. Étant donné que Teddy Ballgame et Yaz n’ont jamais joué ensemble dans un match de saison régulière, Jim a étudié le score de la boîte comme s’il s’agissait de la pierre de Rosette. Rien que pour ça, je savais que nous allions bien nous entendre.

Jim était un écrivain sportif avant-gardiste, s’adaptant à bon nombre des nouveautés qui se produisaient dans le baseball et dans les médias. Mais il détestait le nombre de lancers et les « ouvreurs », et il avait le sentiment que les joueurs, entraîneurs, managers et dépisteurs plus âgés étaient exclus du match.

Jim était à la fois jeune et curieux, vieux et excentrique. Aussi à l’aise qu’il écrivait sur une pédicure avec Johnny Weir, il était tout aussi habile à écrire sur les exploits de son père, Verle Caple, qui pilotait des B-24 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Crasnick et moi avons rendu visite à Jim pendant trois jours l’année dernière. Nous avons beaucoup parlé de son joueur de baseball préféré (Willie Mays), de son joueur de basket préféré (Sue Bird) et de ses films préférés (« Singin’ in the Rain » et « Say Anything » sont là-haut). J’ai fait une nouvelle visite en avril dernier. Jerry, Jayson Stark et le copain de longue date de Jim, Scott Miller, de l’époque de St. Paul, lui ont rendu visite en juillet.

Le cœur brisé par le décès de l’une de mes personnes préférées au monde, Jim Caple Jim et moi partagions un amour particulier pour le côté décalé du baseball. Et cela nous a conduit à tant de rires, d’histoires inoubliables et de vidéos ESPN « primées ». Jim était une âme brillante et belle. RIP, mon pote pic.twitter.com/bZu6qGdqY5 –Jayson Stark (@jaysonst) 2 octobre 2023

Hier soir, je parlais avec Crasnick et j’ai posé cette question : comment Jim aurait-il écrit cette histoire ? Cela me fait pleurer, mais cela me fait aussi rire : Jim Caple aurait trouvé un angle unique, et le lede aurait été hilarant.

(Photo du haut, de gauche à droite, de Jerry Crasnick, Jim Caple et Steve Buckley en visite à Seattle l’année dernière : avec l’aimable autorisation de Steve Buckley / L’Athlétisme)