En souvenir de Sidharth Shukla : la première co-star Aastha Chaudhary révèle : “Il n’a jamais hésité à se mettre en quatre pour aider ses proches” [Exclusive]

Cela fera un an depuis la disparition de Sidharth Shukla. Bien qu’il nous manque profondément, il est également étonnant de voir à quel point l’amour pour lui s’est développé dans le cœur des fans et du public. La carrière de Sidharth Shukla, qu’elle soit mannequin ou Bigg Boss, a toujours été de premier ordre. S’il a gagné les cœurs en tant que Shivraj Shekhar à Balika Vadhu, il était une fureur absolue après Bigg Boss 13. Aastha Chaudhary, qui était sa première co-star de Babul Ka Aangan Chootey Naa, a eu la gentillesse de partager quelques souvenirs de leur amitié d’une décennie qui était fondé sur le respect mutuel. Elle révèle que la star avait suffisamment d’opinions dès ses débuts.

Aastha Choudhary a déclaré à Bollywood Life : “Notre amitié a beaucoup changé au cours de la décennie. Quand nous avons commencé à travailler, nous étions tous les deux immatures car nous étions assez jeunes. Nous avons eu nos différences créatives. Mais notre relation a toujours été respectueuse. Je savais que je pouvais toujours compter sur lui. Si j’avais besoin d’une suggestion ou de quelque chose, je pouvais simplement l’appeler et lui demander. Nous ne parlions jamais régulièrement, mais quand nous parlions, c’était comme si de vieux amis se rattrapaient.

Sidharth Shukla a eu une belle carrière de mannequin avant de rejoindre la télévision après avoir réalisé des publicités pour certaines grandes marques de tous les secteurs. Aastha Choudhary révèle qu’il n’a jamais été arrogant à cause de son travail. “Non, il n’a jamais été arrogant ou élitiste compte tenu de son portefeuille. La télévision et le mannequinat sont deux mondes différents. À la télévision, nous devions vivre un personnage au jour le jour. Comme d’autres, il a eu ses mauvais jours et s’énerverait si il sentait que ça ne fonctionnait pas. Sidharth était un perfectionniste. Nous n’avons jamais entendu parler de ses réalisations comme sa victoire à Gladrags ou d’être le meilleur mannequin du monde. Sidharth était entêté et opiniâtre dès le début, mais jamais arrogant. Oui, il était très ferme sur ses pensées.”

Elle se souvient également qu’il n’a jamais hésité à se mettre en quatre pour aider quelqu’un s’il se sentait proche de cette personne. Elle dit que cela ne s’étendait pas seulement aux co-stars, mais pourrait même être un spot boy ou quelqu’un de la production. “Il se souciait de chaque personne avec qui il se sentait connecté. Il s’adressait toujours à eux. Je dirais qu’il a fait encore plus que ce à quoi tout le monde s’attendrait et j’ai adoré cette qualité. En tant que nouveau venu, je me suis rarement exprimé à la maison de production. J’ai travaillé Au bout d’un moment, ma santé a été gravement affectée. Sidharth m’a dit de donner la priorité à mon bien-être et a parfois parlé en mon nom à l’équipe. Pas seulement pour moi, il l’a fait pour tous mes proches », explique Aastha.

Parlant de Bigg Boss 13 et de la célébrité gigantesque qu’il lui a valu, elle dit que c’est son attrait brut qui a touché la corde sensible. “Je connais quelques acteurs qui étaient soucieux de leur image dans cette émission. Mais Sid était réel tout au long. Les gens l’avaient aimé pour ses personnages de télévision, mais son vrai côté vient de gagner des millions. Personne n’atteindra jamais ce genre de célébrité de Bigg Boss , cette saison était tout autre chose », dit-elle.

L’un des cas les plus tristes de ces derniers temps est la façon dont les personnes proches des célébrités sont traquées après leur décès. Commentant cela, Aastha Choudhary a déclaré que les médias sociaux sont tellement entrés dans nos vies que nous ne reviendrons jamais à la normale. Elle a dit : « C’est à cause de l’Internet bon marché (rires). Les gens ne veulent pas reconnaître que les gens peuvent avoir des perceptions différentes et c’est normal. Ils ont oublié que les acteurs sont aussi des êtres humains. sur. ”