En souvenir de Sidharth Shukla : la dernière vidéo du défunt acteur où il a conquis nos cœurs avec son avatar “Perfect Family Man”

Premier anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: La star de Bigg Boss 13 était l’une des stars de la télévision les plus aimées et cela fait aujourd’hui un an qu’il a fait ses adieux. L’acteur n’avait que 40 ans lorsqu’il est parti pour la demeure céleste, laissant sa famille, ses amis et ses fans profondément choqués. Sidharth a donné à ses fans de nombreuses raisons de l’aimer. De son attitude bindaas à sa nature simple et sa personnalité attrayante. L’un des aspects que les fans admiraient à propos de Sidharth était la façon dont il gardait ses proches proches. Sidharth était un père de famille complet et une vidéo, qui est l’une de ses dernières depuis l’aéroport, montre à quel point il était un pilier de force pour sa famille. Jetez un œil à la vidéo et elle vous rappellera de beaux souvenirs de la star partie trop tôt.