En souvenir de Sidharth Shukla: la co-vedette de Broken But Beautiful 3, Manvir Singh, déclare: “Sid adorait regarder ses mèmes de Bigg Boss 13” [Exclusive]

Une étoile vit pour toujours. Cette ligne est vraie pour Sidharth Shukla et comment. Le 2 septembre 2022, ce sera son premier anniversaire de décès. Alors que sa présence physique manque profondément à tous ceux qui l’aimaient, sa vie courte mais incroyable est à chérir pour nous. Parfois, nous rencontrons des gens pour une courte période, mais ils nous marquent toute notre vie. C’est ce que ressent Manvir Singh, la co-vedette de Sidharth Shukla dans Broken But Beautiful 3. Il a joué son meilleur ami Rishabh dans la série, et leur camaraderie était réconfortante. Dans une EXCLUSIVITÉ avec Bollywood Life, Manvir Singh a déclaré: “Vous savez, j’avais des idées préconçues sur Sidharth. Je pensais qu’il était un peu snob compte tenu de son passage réussi à la télévision et de sa longue carrière, mais je me suis trompé. Il a accueilli moi avec un cœur chaleureux et nous nous sommes liés comme des amis en un rien de temps.”

Broken But Beautiful 3 était sa première émission Web à publier sa célébrité inégalée sur Bigg Boss 13. Manvir nous dit : “Honnêtement, je n’ai pas beaucoup regardé Bigg Boss mais je savais qu’il était célèbre compte tenu de sa tendance sur Twitter. Mais Sid a adoré pour regarder ses mèmes et ses modifications faites par des fans quand il en avait le temps. En fait, nous les regardions ensemble. Après avoir regardé certaines des modifications, j’ai regardé plus de vidéos sur YouTube. Il n’y avait rien de faux à propos de Sidharth. Ce que les gens ont vu dans Bigg Boss 13 était ce que nous avons vu. C’était une personne privée et très au courant de son métier. Son fondement est clair, vous ne plaisantez pas avec moi, je ne vous dérangerai pas. Je suppose que c’était sa personnalité relatable et organique qui fait de lui un coup de coeur.”

Manvir Singh révèle que Sidharth Shukla partagerait beaucoup de ses leçons de vie avec lui. Il a dit qu’il lui dirait des trucs et le mettrait en garde contre les pièges pour les jeunes acteurs de l’industrie. “Il n’a jamais donné l’impression qu’il donnait du gyaan. Tout a été raconté avec franchise et son sens de l’humour”, révèle Manvir. Un an s’est écoulé depuis sa disparition soudaine et tragique, mais son aura est imbattable. “La popularité de Sidharth m’a fait croire qu’une étoile est née et ne peut pas être créée. Elle a également réaffirmé ma conviction qu’une étoile vit longtemps après avoir physiquement quitté ce monde”, déclare Manvir. Enfin, il explique comment le gagnant de Bigg Boss 13 était une personne privée. “Il n’a jamais aimé afficher ses amitiés. Les promotions étaient bonnes tant que c’était lié au travail, mais les relations personnelles n’étaient jamais destinées au public. Je suppose que c’est pourquoi il a attiré des millions de personnes, Sidharth n’a jamais pris la peine de faire un spectacle pour les gens. Faire semblant n’était pas son truc. Il était comme, je suis ce que je suis – à prendre ou à laisser”, signe Manvir.