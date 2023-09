En souvenir de Sidharth Shukla : Hina Khan, Gauahar Khan et d’autres partagent des messages sincères

Sidharth Shukla gouverne les cœurs. Il a un énorme nombre de fans et c’est une journée difficile aujourd’hui pour tous ses fans. L’acteur est décédé le 2 septembre 2021. Sa disparition est encore un grand choc pour chacun d’entre nous. Nous l’avons tous vu dans de nombreuses émissions de télévision, films et émissions de téléréalité comme Balika Vadhu, Dil Se Dil Tak, Badrinath Ki Dulhania, Khatron Ke Khiladi, Bigg Boss et beaucoup plus. Sa performance dans Grand patron 13 lui a valu de nombreux fans. Ce fut une saison emblématique, et la raison en est Sidharth Shukla.

La disparition de l’acteur fait encore monter les larmes aux yeux. Difficile d’accepter qu’on ne le verra plus jamais sur les écrans. Outre son immense base de fans, l’acteur s’est également fait de nombreux bons amis dans l’industrie. Chaque concurrent de Grand patron 13 est son ami et sa disparition les a tous profondément blessés.

Hina Khan, Gauahar Khan et d’autres se souviennent de Sidharth

Sidharth Shukla était entré Grand patron 14 en tant que senior avec Hina Khan et Gauahar Khan. Hina Khan a profité des histoires Instagram pour se souvenir de son ami Sidharth. Elle a partagé une photo avec lui et a écrit : « Sid mon ami, que ton âme et ton esprit reposent toujours au paradis… Amour. »

Gauahar Khan a écrit son nom avec un emoji au cœur brisé. Mahira Sharma, qui était la co-concurrente de Sidharth dans Bigg Boss 13, a partagé une photo avec lui et un emoji en forme de cœur.

L’ex-petite amie de Sidharth Shukla, Pavitra Punia, a partagé ses photos sur Instagram avec une longue note. Elle a écrit : « Cela fait deux ans mais tu nous manques toujours, aimé et rappelé. Partout où ton nom apparaît, le sentiment d’accablement arrive, les larmes de douleur prennent le dessus et ce moment laisse tout avec un sentiment de vide.#rip dost. Jahan bhi hai khush reh.#siddharthshukla mere liye to tu hamesha #tsunamishukla he rahega. »

Vindu Dara Singh a également partagé une photo de Sidharth avec la chanson de Shehnaaz Gill en arrière-plan. Il a écrit : « vivra pour toujours dans nos cœurs ! »

Paras Chhabra a également partagé une vidéo de Grand patron 13 sur ses histoires Instagram avec des émojis coeur rouge. Il y a quelques jours, Asim Riaz s’est souvenu de Sidharth lors d’un concert. Il a fait une déclaration audacieuse selon laquelle personne ne peut prendre sa place ni celle de Sidharth dans Grand chef.

Regardez l’ancienne interview de Sidharth Shukla pour Broken But Beautiful 3

RIP, Sidharth Shukla. Tu nous manques!