En souvenir de Sidharth Shukla : BFF Ken Ferns fait une révélation sur Bigg Boss 13 qui vous surprendra [Exclusive]

Alors que la présence physique de Sidharth Shukla manque cruellement à ses proches et à sa légion de fans, son héritage est quelque chose qui a surpris tout le monde. Et quand on en parle, Bigg Boss 13 nous vient instantanément à l’esprit. Sa saison a été la plus volatile, la plus intense et la plus captivante de tous les temps. Sidharth Shukla était le roi du contenu de l’émission. Mais il n’a jamais voulu faire Bigg Boss en premier lieu. Son ami de longue date et l’un des créateurs de mode les plus connus de la télévision, Ken Ferns, fait une révélation surprenante dans une conversation EXCLUSIVE avec Bollywood Life alors que nous nous souvenons de la star de Balika Vadhu dans une série.

Ken Ferns nous a dit : « Bigg Boss 13 m’a aussi été proposé. Comme on le sait, il était en pourparlers pour faire le show. , il était comme, tu t’inscris, faisons ça ensemble. Nous irons en finale ensemble. Bien sûr, je ne l’ai pas fait mais il n’y a pas eu un seul jour où il ne m’a pas persuadé. Il appelait et demandait constamment , ‘Tu le fais?’ et donnez-moi le chichhori gaalis quand j’ai dit non (rires à haute voix)”

Ken Ferns raconte les jours précédant la finale. Il semble qu’il soit l’un des rares à être autorisé à l’intérieur car il doit confectionner des costumes pour la grande finale. Ken Ferns, “Vous ne le croirez pas. Je suis entré dans la maison trois jours avant la finale. Il m’a traîné vers la salle de bain au moment où je suis entré et a dit:” Tu aurais dû le faire, nous aurions été dans le trois premiers ensemble. J’aurais fait en sorte que vous arriviez à la finale. Je ne sais pas comment décrire cela. Nous nous étions rencontrés après tant de jours et c’était la seule chose qu’il avait en tête. Sidharth était comme ça. Il s’est assuré que tous ses amis à l’intérieur de la maison s’amusent bien dans la série.”

Réfléchissant à la finale, Ken Ferns déclare : “Nous étions si nerveux, tous ses amis. Quelques instants avant que l’annonce ne soit faite, nous étions littéralement en train de mourir à l’intérieur. C’était capital. J’étais dehors et j’ai rarement vu le grand public se presser dans un tel chiffres pour voir un Bigg Boss gagnant.”