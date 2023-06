En souvenir de Molly, ‘Run Today for Tomorrow’ 5K revient avec un angle local – Shaw Local

La Marche/Course de 5 km « Courez aujourd’hui pour demain » à Ottawa, l’effort de sensibilisation au suicide à la mémoire de la regrettée Molly Yacko, de Streator, touchera désormais des vies un peu plus près de chez vous.

La troisième course annuelle – qui doit commencer à 9 h le samedi 24 juin, à partir d’Albin Stevens Drive, juste à l’ouest du pont commémoratif des anciens combattants sur la rivière Illinois – a été créée par Emily Hardee et est organisée à la mémoire du meilleur ami de Hardee et cousine, Molly, qui s’est suicidée en 2018.

Jusqu’à présent, la course a généré environ 48 000 $, qui ont été reversés à des organisations nationales de prévention du suicide.

L’idée derrière le nom est que demain a besoin de vous ici pour le voir. C’est le message que nous essayons de partager avec tout le monde. — Emily Hardee, fondatrice de Run Today for Tomorrow

Mais maintenant, le produit restera local sous la forme d’une bourse au nom de Yacko, décernée à une personne engagée dans l’étude des domaines liés à la santé mentale, et d’une subvention accordée à un établissement de santé mentale dans la région de la vallée de l’Illinois.

« Au lieu de rester assis à être triste en pensant à elle, je voulais trouver un moyen d’aider les autres en son nom », a déclaré Hardee, diplômée de l’école secondaire d’Ottawa et maintenant enseignante d’éducation physique à l’école primaire de Marseille. « L’idée derrière le nom est que demain a besoin de vous ici pour le voir. C’est le message que nous essayons de partager avec tout le monde.

« Cela m’a permis de souffler à nouveau en aidant les autres. Cela ne devient jamais plus facile. C’est difficile, mais les gens en ont besoin et savoir qu’ils en bénéficieront aide vraiment. C’est une journée pour être entouré d’autres personnes qui ressentent la même chose que vous, pour partager des histoires, pour ne pas se sentir seul… Et plus nous voyons de personnes nous aider, partager avec nous, mieux c’est.

La première course – le 29 juin 2019, a eu lieu exactement un an après le jour de son décès – devait attirer de 75 à 100 participants dans le but de recueillir 5 000 $. Au lieu de cela, 350 participants ont aidé à collecter près de 17 000 $, qui ont été reversés à l’American Society for Suicide Prevention.

En 2020, la course s’est déroulée virtuellement et a tout de même permis de récolter un montant substantiel, et les deux dernières années, elle a collecté 15 000 $ et 16 000 $, tous reversés à l’ASSP.

Cependant, cette année, les recettes ne voyageront pas aussi loin. En partenariat avec la Starved Rock Country Community Foundation, l’effort financera une bourse – la bourse commémorative Molly Lenora Yacko – disponible pour les étudiants impliqués dans des domaines liés à la santé mentale.

En outre, la fondation accordera une subvention à un établissement de santé mentale de la région, pour l’aider à fournir des services à ceux qui ne peuvent pas se le permettre ou dont l’assurance ne couvre pas ou couvre complètement ce domaine de traitement.

« Il y a un espoir qu’une fois [the scholarship recipients] terminer leur étude, ils pourraient retourner dans la région », a déclaré Hardee,« mais il n’y a aucune promesse à ce sujet.

« Ce serait bien d’amasser plus que ce que nous avons fait la première année, mais il n’y a vraiment pas d’objectif. Je sais que ça ne va pas aider tout le monde, mais ça va au moins faire quelque chose pour aider et plus nous pouvons récolter, plus ça peut aider de gens.

Hardee a expliqué que toute personne indisponible ou qui ne peut pas participer à la course réelle peut toujours être impliquée virtuellement, en apportant une contribution via plusieurs points d’accès. Il acceptera également les parrainages.

Le coût d’inscription à la course est de 30 $ et comprend un t-shirt sur lequel se trouve un code QR qui peut emmener le scanner vers une variété de sites Web de prévention du suicide. Les inscriptions se feront jusqu’au début de la course, avec des T-shirts commandés pour les inscriptions de dernière minute.

Des t-shirts de course seront mis à la disposition des spectateurs et de nombreux prestataires de soins de santé mentale seront également présents pour expliquer ce qu’ils ont à offrir et l’aide qu’ils peuvent apporter.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez Hardee au 815-992-5245, visitez la page Facebook Run Today For Tomorrow, envoyez un e-mail à [email protected] ou allez à https://runsignup.com/Race/IL/Ottawa/RunTodayforTomorrow.

L’événement est à la mémoire d’une jeune femme de 20 ans qui a vécu sa vie dans la région d’Ottawa et de Streator, a couru le cross-country pour l’école secondaire Streator et fréquentait l’Illinois Valley Community College au moment de son décès.

« Si vous avez rencontré Molly, vous ne l’oublierez jamais », a déclaré Hardee en souriant. « Il n’y a jamais eu un moment d’ennui avec elle. Elle était une lumière dans ma vie et dans la vie de tout le monde. Elle était géniale.

« C’est une bonne façon de se souvenir d’elle et d’aider les autres. Elle aurait adoré ça.