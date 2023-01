En souvenir de Lisa Marie Presley: l’enfant unique d’Elvis et Priscilla, laisse dans le deuil sa mère, 3 filles

Lisa Marie Presley, la fille unique des icônes Elvis Presley et Priscilla Presley, a laissé un héritage durable à sa famille.

Presley, décédée le 12 janvier, laisse dans le deuil sa mère Priscilla, sa fille de 33 ans Riley Keough et les jumeaux de 14 ans Harper et Finley Lockwood.

Presley a été transporté dans un hôpital de Los Angeles jeudi après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans une déclaration à Fox News Digital.

Voici un aperçu des survivants pleurant la mort de Lisa Marie Presley.

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

Priscille Presley

Lisa Marie Presley était la fille unique d’Elvis et de Priscilla Presley.

Le couple légendaire a accueilli Lisa Marie dans le monde neuf mois après leur mariage. Elle est née à Memphis, Tennessee, le 1er février 1968.

En 1973, ses parents ont décidé d’arrêter quand Lisa Marie avait 4 ans. Lisa Marie et sa mère ont ensuite déménagé à Los Angeles.

Le père de Lisa Marie est décédé quand elle avait 9 ans, et elle a suivi ses traces, s’intéressant à la musique et perpétuant son héritage. Son père a fortement influencé sa musique.

Priscilla et Lisa Marie sont devenues les seules héritières du bien-aimé domaine Graceland d’Elvis après sa mort.

Priscilla et Elvis se sont mariés de 1967 à 1973. Après la mort d’Elvis en 1977 à Graceland, Priscilla a aidé à établir Elvis Presley Enterprises, qui a propulsé Graceland dans une destination touristique internationale de premier plan.

Les fans viennent de voir Priscilla et Lisa Marie ensemble mardi soir, lorsqu’elles ont assisté aux Golden Globe Awards. Le duo mère-fille était heureux d’être là pour voir Austin Butler remporter un prix pour son interprétation du roi du rock ‘n’ roll dans le biopic “Elvis” de Baz Luhrmann.

Jeudi, Priscilla a été vue entrant aux urgences peu de temps après l’arrivée de Lisa Marie au centre médical.

Sa mère a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. “Ma fille bien-aimée Lisa Marie a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle reçoit maintenant les meilleurs soins. Veuillez la garder, ainsi que notre famille, dans vos prières. Nous ressentons les prières du monde entier et demandons l’intimité pendant cette période”, a écrit Priscilla. .

LISA MARIE PRESLEY SE SOUVENIT : TOM HANKS, RITA WILSON ET JOHN TRAVOLTA PLEURENT LA MORT DE LA FILLE D’ELVIS

Riley Keough

Lisa Marie a épousé le musicien basé à Chicago, Danny Keough, en octobre 1988.

Le couple a accueilli deux enfants, sa fille Riley en 1989 et son fils Benjamin en 1992. Le couple a divorcé en mai 1994.

En 2014, Presley a déclaré qu’elle était « férocement protectrice » de ses enfants dans une interview avec Healthy Living.

Sa fille Riley a fait l’éloge de sa mère au magazine People, affirmant que son personnage dans “Daisy Jones & The Six” lui rappelait Lisa Marie.

“J’ai été élevé par quelqu’un qui faisait son propre truc et ne se souciait pas vraiment de ce que les autres pensaient. [My mother] était définitivement une source d’inspiration pour moi”, a-t-elle déclaré. “[I was] toujours intéressé par les femmes qui ne se comportaient pas ‘de la bonne façon'”.

Après la mort soudaine de son frère Benjamin en 2020, Riley a expliqué comment elle avait fait face à la perte tragique.

“Je pense qu’en grandissant, je cherchais toujours des réponses”, a-t-elle déclaré dans une interview au New York Times. “Maintenant, je sais que tout est en moi. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous rendre et être présent pour l’expérience.”

La mort de Benjamin a finalement été jugée comme un suicide par balle, laissant sa famille pleurer la perte soudaine et inattendue. Riley et Benjamin étaient très proches avant sa mort.

Riley a expliqué que perdre son frère d’une manière si dure au milieu de la pandémie de coronavirus l’a envoyée dans une période d’émotions accablantes. Elle a déclaré au média que l’année écoulée avait été composée de “l’impression d’avoir été jetée dans l’océan et de ne pas savoir nager”.

Après la mort de son frère, Riley est devenue une doula de la mort, quelqu’un qui aide les autres à surmonter les problèmes mentaux qui surviennent lorsqu’une personne dans leur vie meurt et laisse derrière elle un chagrin qui doit être traité.

“Si je peux aider d’autres personnes, je peux peut-être trouver un moyen de m’aider moi-même”, a-t-elle déclaré au point de vente.

En juin 2022, Riley s’est assise aux côtés de sa mère pour une interview spéciale, “Exclusively Elvis: A Special Edition of 20/20”. Le duo mère-fille a réfléchi au film “Elvis” de Baz Luhrmann, avec Austin Butler en tant que père de Lisa Marie et grand-père de Keough.

“C’était tellement émouvant [experience]”, a déclaré Lisa Marie. “Comme Riley l’a dit, cela évoque simplement un tel traumatisme générationnel dans le bon sens.”

“Et Riley, cinq minutes plus tard, était déjà comme, ‘J’ai fini.’ Elle pleurait déjà et je pleurais.”

Riley, une actrice et cinéaste, a déclaré que l’histoire était “vraiment intense”.

“Comme un film, c’est juste un film exceptionnel “, a déclaré le joueur de 33 ans.

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY EN IMAGES

Harper et Finley Lockwood

Après avoir brièvement noué le nœud avec l’acteur Nicolas Cage, puis l’avoir quitté quatre mois plus tard, Lisa Marie a épousé le musicien Michael Lockwood en 2006.

Ils ont accueilli des filles jumelles, Harper Vivienne Ann Lockwood et Finley Aaron Love Lockwood, en 2008.

Presley et Lockwood étaient en désaccord après qu’elle ait demandé le divorce en 2016.

Un an plus tard, les filles de l’ex-couple se sont retrouvées sous la garde de l’État, mais les documents judiciaires de l’époque n’expliquaient pas pourquoi. Presley a cependant accusé Lockwood d’avoir de la pornographie juvénile sur son ordinateur. Lockwood et son avocat ont nié avec véhémence l’allégation.

En 2018, Presley a demandé la garde principale d’elle et des filles de Lockwood, mais après le décès en 2020 de son fils Benjamin Keough, Lockwood a demandé la garde. Il aurait craint que la mort de Benjamin ne fasse rechuter Presley.

Les problèmes de dépendance de Presley sont apparus pour la première fois lors de son divorce avec Lockwood. Lors d’une apparition dans “Today” en août 2018, elle a reconnu sa dépendance et a déclaré que ses problèmes avaient commencé à 45 ans.

“Je suis fière”, a-t-elle déclaré dans l’émission. “J’ai vraiment parcouru un long chemin. J’ai une thérapeute, et elle m’a dit : ‘Tu es un miracle. Tu l’es vraiment.’ Elle est comme, ‘Je ne sais pas comment tu es encore en vie.'”

Un juge a accordé la garde conjointe des jumeaux, Harper et Finley, à Presley et Lockwood en 2020.

Jeudi, après la mort de Lisa Marie, l’avocat de Lockwood, Joseph Yanny, a partagé une déclaration à “Entertainment Tonight” selon laquelle Lockwood se concentre sur leurs filles jumelles.

“Michael espérait un rétablissement rapide et complet parce que ses enfants avaient besoin d’elle. C’est très triste que cela ne se soit pas passé ainsi”, a déclaré l’avocat de Lockwood. “Le monde de Michael a été bouleversé. Il est avec ses deux filles maintenant.”

Bien que Harper et Finley soient rarement sous les feux de la rampe, en juin 2022, ils ont accompagné leur mère lorsqu’elle a été honorée d’une cérémonie d’empreintes de mains au TCL Chinese Theatre de Los Angeles. Les jumeaux ont également assisté à la première “Elvis” à Memphis, Tennessee.

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

