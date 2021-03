Cela a commencé à changer lorsque le livre de Benjamin Spock « Baby and Child Care » est arrivé. Publié en 1946, il a pénétré dans la culture quelques années plus tard, se rebellant contre les conseils dominants en matière d’éducation des enfants (« Ne jamais, jamais embrasser votre enfant », conseillait un texte standard, insistant sur le fait que cela laisserait le pauvre sans défense psychologique adéquate .) Nonsens, insista Spock. Donnez tout l’amour du monde et laissez vos enfants vivre leur vie sans trop de règles. Ainsi sont nés les années 60.

Le moment était parfaitement venu pour une autre révolution, renversant une littérature pour enfants qui allait du didactisme de la ligne de livres Dick and Jane «see Spot run» – qui, née dans les années 1930, semblait démodée quelques décennies plus tard – au sérieux professionnel des Hardy Boys et au racisme désinvolte de la série « Little House on the Prairie » de Laura Ingalls Wilder.

Le moment était tout à fait propice, en d’autres termes, pour Beverly Cleary, qui pensait que les enfants étaient des êtres assez merveilleux qui méritaient une littérature qui reflétait leur réalité. « Pourquoi n’y avait-il pas plus d’histoires sur les enfants qui jouent? » elle a demandé. Elle a répondu à sa question, au cours des prochaines décennies, avec plus de 40 livres.

Bibliothécaire pour enfants dans l’État de Washington, Cleary avait grandi à la périphérie rurale de Portland, dans l’Oregon, un endroit où les enfants pouvaient courir librement dans les bois, jouer au bord de la rivière et vivre toutes sortes de belles aventures. Sa première création, «Henry Huggins», parue en 1950, était centrée sur un jeune garçon qui ne relevait jamais un défi qu’il n’aimait pas: un tourbillon d’activité, il était une machine à mouvement perpétuel seulement occasionnellement mise au sol, comme lorsque la troisième la niveleuse était – ick – faite pour endurer le baiser d’une fille dans une pièce de théâtre à l’école.

Rapidement, Cleary a donné à Henry des voisins dont elle racontait des histoires. L’une était Ellen Tebbits, la star de son deuxième livre, une autre troisième niveleuse qui se lie avec un camarade de classe sur les sous-vêtements en laine qui signalaient un arrière-plan country-bumpkin. Ellen est à son meilleur lorsqu’elle contrecarre un autre camarade de classe, l’odieux Otis Spofford, qui projette constamment de proposer des farces mortifiantes à jouer.

Un autre groupe de voisins prouverait les personnages les plus durables de Cleary: Beatrice « Beezus » et Ramona Quimby. Quand nous la rencontrons, Ramona a quatre ans et une sainte terreur, clairement l’alpha des deux et capable de ravages dont Otis ne peut que rêver. Ramona est tout le contraire de l’enfant à ne pas entendre, déterminée à annoncer sa présence et à faire le plus de bruit possible comme une affirmation de soi. « J’étais une petite fille bien élevée, pas que je voulais être », a déclaré Cleary au Guardian dans une interview. Ramona n’était pas, comme le titre du livre de Cleary de 1968 « Ramona the Pest » le montre clairement, mais elle n’était pas non plus malveillante. Elle était simplement une enfant normale sur une déchirure exubérante sans fin à travers la vie.

Tous les enfants de Cleary s’amusent. Tous sont aimés. Tous sont amusants, même s’ils affrontent et résolvent les problèmes que la vie leur pose: comment lutter contre une betterave géante dans la salle de classe pour montrer et raconter? Comment survivre en première année? Comment faire en sorte que papa arrête de fumer? La vie pose également des problèmes aux adultes: le père de Ramona et Beezus est au chômage depuis un certain temps, travaille comme commis à l’épicerie, va à l’université pour essayer de s’améliorer et fait en sorte que les choses se passent bien.

Une partie du monde des livres pour enfants de Cleary semble un peu anachronique aujourd’hui. La ville natale de Portland, Ramona et Beezus est moins connue comme une ville familiale de nos jours que comme un aimant pour les hipsters barbus qui fabriquent des cocktails de spécialité à 20 $ et se couvrent de plus de tatouages ​​que Queequeg n’en arborait. Les enfants ne sont pas beaucoup vus dans la nature ces jours-ci, mais s’attachent plutôt à des écrans électroniques. Ils ne frappent certainement pas les gommes ensemble et ne lavent pas le tableau après les cours. Et pour ce qui est de garder une famille de quatre personnes logée et nourrie avec le salaire d’un employé d’épicerie, eh bien, essayez-le.

Mais la vérité essentielle de l’aventure, de l’amour et de la simple décence humaine de Cleary perdure, et tant qu’il y aura des enfants, ses livres auront un public reconnaissant.