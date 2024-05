En souvenir de la légende Disney Richard M. Sherman

La légende Disney Richard M. Sherman, la moitié des Oscars®-l’équipe de composition gagnante des Sherman Brothers (avec son défunt frère, la légende de Disney Robert B. Sherman), est décédé samedi 25 mai au centre médical Cedars-Sinai de Beverly Hills, des suites d’une maladie liée à l’âge. Il avait 95 ans. L’un des compositeurs-paroliers les plus prolifiques de l’histoire du divertissement familial et un membre clé du cercle restreint des talents créatifs de Walt Disney, Richard a récolté neuf nominations aux Oscars (gagnant deux Oscars® pour son travail sur le classique de 1964 Mary Poppins), a remporté trois GRAMMY® Awards et a reçu 24 albums d’or et de platine au cours de ses 65 ans de carrière. Sa carrière s’est étendue depuis les débuts du rock n’ roll (avec des succès tels que « You’re Sixteen ») et de la télévision jusqu’à Broadway et Hollywood.

Des générations de cinéphiles et d’invités de parcs à thème ont découvert le monde de Disney à travers les chansons magnifiques et intemporelles des frères Sherman. Aujourd’hui encore, l’œuvre du duo reste la voix lyrique par excellence de Walt Disney. Les frères Sherman étaient peut-être mieux connus pour leur travail sur Mary Poppins (1964), pour lequel ils ont remporté deux Oscars : Meilleure musique – substantiellement originale et Meilleure chanson originale pour « Chim Chim Cher-ee ». Une autre chanson très appréciée du film, « Supercalifragilisticexpialidocious », est devenue un succès pop et est entrée dans le Panneau d’affichage Hot 100 en 1965, tandis que la berceuse « Feed the Birds » est devenue l’une des chansons préférées de Walt.

« Richard Sherman incarnait ce que signifie être une légende de Disney, créant avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus une partie précieuse de la bande originale de nos vies », a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Des films comme Mary Poppins et Le livre de la jungle à des attractions comme ‘le monde est petit‘, la musique des Sherman Brothers a conquis le cœur de générations de public. Nous sommes éternellement reconnaissants pour la marque que Richard a laissée sur le monde et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Pete Docter, directeur de la création des studios d’animation Pixar, a déclaré : « On ne peut pas obtenir de chansons comme « Spoonful of Sugar » sans un véritable amour de la vie, que Richard a transmis à tous ceux qui ont la chance d’être à ses côtés. Même à 90 ans, il avait plus d’énergie et d’enthousiasme que quiconque, et je repartais toujours renouvelé par la joie de vivre contagieuse de Richard.

« Les frères Sherman étaient des optimistes professionnels qui ont trouvé en Walt Disney un mécène idéal. Leurs chansons avaient une perspective optimiste qui s’est répercutée sur la vie de Richard, qui n’a pas été sans ennuis et défis », a déclaré Leonard Maltin, historien du cinéma, auteur et éducateur. « Il était particulièrement fier que lui et son frère aient poursuivi une carrière d’auteur-compositeur comme leur père, qui les a encouragés très tôt. »

Né le 12 juin 1928 à New York, Richard et son frère continueront, des années plus tard, à suivre les traces de leur père auteur-compositeur de Tin Pan Alley, Al Sherman. La famille Sherman a déménagé à Beverly Hills en 1937, après des années de déménagements à travers le pays. Richard a fréquenté le Beverly Hills High School avant de se spécialiser en musique au Bard College. Enrôlé dans l’armée des États-Unis, il a servi comme chef d’orchestre pour l’orchestre de l’armée et le Glee Club de 1953 à 1955.

En 1951, Gene Autry fut le premier à enregistrer une chanson des frères Sherman, « Gold Can Buy You Anything But Love ». Mais la grande rupture des auteurs-compositeurs n’est arrivée que sept ans plus tard, lorsque Mouseketeer (et future légende de Disney) Annette Funicello a enregistré leur chanson « Tall Paul ». Ce morceau a culminé à la 7e place des charts, vendant plus de 700 000 singles.

Le succès de ces chansons a attiré l’attention de Walt, qui a embauché les frères Sherman comme auteurs-compositeurs pour les studios Walt Disney. Leur première mission : écrire une chanson pour le téléfilm Les maîtres de chevaux (1961), avec Funicello. Bientôt, ils contribueront à des longs métrages tels que Le professeur distrait (1961), Le piège des parents (1961), Magie de l’été (1963), L’épée dans la pierre (1963), Mary Poppins (1964), Ce foutu chat ! (1965), Winnie l’ourson et l’arbre à miel (1966), Le livre de la jungle (1967), Le millionnaire le plus heureux (1967), Les Aristochats (1970), et Boutons de lit et balais (1971). Ils écriront finalement plus de 200 chansons pour quelque 27 films et 24 productions télévisuelles.

Ils ont également contribué à la musique d’un certain nombre d’attractions de parcs à thème à travers le monde, notamment « There’s a Great Big Beautiful Tomorrow », « The Tiki, Tiki, Tiki Room » et « It’s a Small World » – ce dernier que Richard a décrit un jour. comme « une prière pour la paix ». Au début des années 1980, les frères sont revenus pour écrire des chansons pour EPCOT Center (maintenant connu sous le nom d’EPCOT) et Tokyo Disneyland, notamment « One Little Spark » et « Meet the World ».

Au début des années 1970, les frères Sherman quittent les studios Walt Disney pour poursuivre d’autres projets cinématographiques. Suite à leur travail avec Disney, les frères Sherman ont continué à fournir une gamme de musiques, de chansons et de scénarios occasionnels pour des films familiaux aussi mémorables que Chitty Chitty Bang Bang (1968), Snoopy rentre à la maison (1972), Le site de Charlotte (1973), Les aventures de Tom Sawyer (1973), Finn aux myrtilles (1974), et La pantoufle et la rose (1976).

Les frères Sherman sont entrés dans l’histoire en 1973 en devenant les seuls Américains à remporter le 1er prix au Festival du film de Moscou. L’équivalent russe de l’Oscar a été décerné aux frères Sherman pour leur comédie musicale Les aventures de Tom Sawyer, dont ils ont écrit le scénario et les chansons. En 1976, La pantoufle et la rose a été sélectionné pour la performance annuelle du Royal Command de Grande-Bretagne. Ce film présente également le scénario et la musique d’une chanson des frères Sherman.

Richard et son frère ont été intronisés Disney Legends en 1990.

En 1992, Walt Disney Records a publié une collection rétrospective de leur musique, The Sherman Brothers : l’équipe de composition de chansons supercalifragilistes de Disney. Les frères retournent au studio en 1998 pour composer de la musique pour Le film Tigrou; cette année-là, ils écrivent également leur autobiographie, Walt’s Time : d’avant en arrière. En 2009, une deuxième compilation de hits, Le recueil de chansons des frères Shermana été libéré et leurs histoires de vie ont été racontées dans le film documentaire Les garçons : l’histoire des frères Sherman (réalisé par le fils de Richard, Gregory V. Sherman, en collaboration avec le fils de Robert, Jeffrey Sherman).

En 2005, Richard et Robert ont été intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs. Trois ans plus tard, les frères ont reçu la Médaille nationale des arts, « pour des chansons inoubliables et des paroles optimistes qui ont apporté de la magie à l’écran et sur scène. La musique des frères Sherman a contribué à apporter de la joie à des millions de personnes. Au cours de la cérémonie, qui s’est tenue à la Maison Blanche, la Première Dame Laura Bush a déclaré : « Ces médailles reconnaissent de grandes contributions à l’art, à la musique, au théâtre, à la littérature, à l’histoire et à l’érudition générale… Les récipiendaires de la Médaille nationale des arts représentent l’ensemble de la population américaine. la créativité et la profondeur de l’esprit humain.

En 2010, Richard et son collègue compositeur primé John Debney ont collaboré sur la chanson « Make Way for Tomorrow Today » pour Marvel Studios. L’homme de fer 2. La même année, The Walt Disney Company a salué les frères Sherman pour leur contribution musicale aux parcs Disney du monde entier. Ils ont été honorés de leur propre « fenêtre » sur Main Street, aux États-Unis (au parc Disneyland en Californie), qui indique : « Deux frères Tunemakers – Richard M. Sherman et Robert B. Sherman : nous écrirons vos morceaux pour une chanson. .»

Richard était précédé de la mort par son frère en 2012. L’année suivante, les acteurs BJ Novak et Jason Schwartzman incarnent respectivement Robert et Richard dans Sauver Mr. Banks (2013), un récit dramatisé de la réalisation de Mary Poppins. Cinq ans plus tard, les studios Walt Disney de Burbank, en Californie, ont rebaptisé la scène A la scène Sherman Brothers. À l’époque, Richard a déclaré : « Cela a été une joie, un honneur et un privilège de travailler ici aux Walt Disney Studios, de travailler pour Walt Disney et pour toutes les personnes brillantes et brillantes avec lesquelles Bob et moi avons associé. au cours des années. »

En 2015, une émission spéciale relatant sa vie, Richard M. Sherman : les chansons d’une vie, produit par la légende Disney Don Hahn, a fait ses débuts sur PBS SoCal. Également en 2015, pour la Disneyland Resort Diamond Celebration, Richard a contribué à la chanson « A Kiss Goodnight », qui était liée à son livre du même titre de 2017 des éditions Disney. Pour les Walt Disney Studios, Richard a écrit de nouvelles paroles pour le live-action Le livre de la jungle (2016) et deux ans plus tard paru dans Christophe Robinpour lequel il compose trois nouvelles chansons.

Plus récemment, Richard a écrit une nouvelle chanson (avec le compositeur Fabrizio Mancinelli) pour le court métrage d’animation 2023 de la légende Disney Andreas Deja, Mouchka. La chanson, intitulée « Mushka’s Lullabye », a été chantée par la célèbre soprano Holly Sedillos.

En 2023, Walt Disney Animation Studios revisitait ses 100 ans d’histoire dans le court métrage Il était une fois un studio. Richard est retourné au bureau de Walt – le même endroit où lui et Robert jouaient souvent « Feed the Birds » pour Walt le vendredi après-midi – pour jouer du piano dans une séquence clé.

Richard laisse dans le deuil son épouse depuis 66 ans, Elizabeth; son fils Gregory et ses petits-fils William et Matthew; sa fille Victoria Wolf, son gendre Doug Wolf et ses petits-enfants Mandy et Anthony. Il laisse également dans le deuil sa fille issue d’un précédent mariage, Lynda Rothstein, ainsi que ses deux enfants et trois petits-enfants. Des funérailles privées devraient avoir lieu le vendredi 31 mai au Hillside Memorial Park and Mortuary de Los Angeles. Les projets de célébration de la vie seront annoncés ultérieurement.