En souvenir de la légende de Fox News, Mario Biasetti : « Il a tout fait »

J’ai travaillé avec Mario Biasetti, qui vient de décéder à l’âge de 96 ans, par intermittence pendant une grande partie de mes années chez Fox News. Dire qu’il était une institution est un euphémisme.

Tout d’abord, en ce qui concerne la télévision, il a fait paraître la « vieille école » nouvelle. En tant que caméraman de longue date pour CBS News, il était « là à la création » pour une grande partie de ce que nous considérons comme un excellent journalisme à l’antenne. C’était un « Dashing Dan » avec le don de suivre des histoires à l’état brut, dans des zones de guerre, dans des décors élégants… il a tout fait.

Il a remporté un prix pour son travail audacieux au Nicaragua en 1959. (Son courage est probablement dû à son temps dans l’armée pendant et après la Seconde Guerre mondiale, action qui lui a valu l’étoile de bronze et l’insigne de fantassin de combat.)

FOX NEWS DÉDIE SON BUREAU DE LONDRES AU JOURNALISTE PIERRE ZAKRZEWSKI, TUÉ EN COUVRANT LA GUERRE EN UKRAINE

En tant que gars derrière l’objectif lorsque cela était si crucial dans le développement de la télévision, il a travaillé avec tous les « talents » de ce qu’on appelait le « réseau Tiffany ». Il leur a appris à faire des « stand-up devant la caméra », à associer des mots à des images et à raconter simplement une histoire visuelle.

Comment puis-je le savoir ? Mario m’a dit (Sourire.) Bien sûr, il a tout étayé par des preuves. Les photos de lui de « la journée » étaient des morceaux rares et délicieux de l’âge d’or du médium.

Ce qui m’amène à la prochaine grande chose à propos de cette icône tardive. Il aimait parler. Il aimait raconter des histoires. Il aimait se faire des amis, des contacts et des sources.

Et… vous donner des mini-histoires de sa vie, de l’actualité et du monde. Habituellement, bien sûr, autour de quelques verres de vin rouge. Et un délicieux bol de pâtes. Avec quelques plaisanteries amicales avec un serveur agréable.

VOIR PLUS DE PHOTOS DE LA CARRIÈRE DE MARIO DANS CETTE GALERIE DE PHOTOS

BENJAMIN HALL REFLÈTE UN AN APRÈS L’ATTAQUE MORTELLE EN UKRAINE CONTRE LES JOURNALISTES DE FOX NEWS : » DE VÉRITABLES ÉMOTIONS MIXTES «

Cela nous amène au lieu et au thème auxquels la plupart d’entre nous associent Mario avant tout le reste : l’Italie. Sa patrie originelle et ré-adoptée. Il y est né et a déménagé aux États-Unis avec sa famille dans son enfance. Puis recula. À toutes fins utiles, il a été le chef du bureau de Fox à Rome… pendant des décennies.

Et surtout… « Capo di capo » du Vatican. Saint-Pierre. La Chapelle Sixtine. Les gardes suisses. Jean-Paul I. Jean-Paul II. Etc.

Quand vous traversiez ce lieu sacré, vous aviez l’impression qu’il connaissait tout le monde. Qu’il avait le numéro de tout le monde (au propre comme au figuré). Qu’il avait l’histoire intérieure et le scoop sur tout scandale sacré qui pourrait se cacher derrière une statue ou à côté d’un autel.

Il m’a aidé, ainsi que tant d’autres correspondants de Fox travaillant sur ce territoire italien, à avoir l’impression d’être des locaux. J’aimerais aussi échanger mon mauvais italien avec sa bonne compréhension de la langue et des gens. Et se sentir mieux.

VOIR PLUS DE PHOTOS DE LA CARRIÈRE DE MARIO DANS CETTE GALERIE DE PHOTOS

Était-il opiniâtre ? Bien sûr. Pourrait-il être têtu et irascible ? Absolument. Mais cela faisait également partie du « paquet Mario » déterminé. Et une fois que vous avez fini de vous disputer avec lui, il est devenu votre frère de sang.

J’ai parlé pour la dernière fois avec Mario il y a quelques semaines par téléphone. Il avait pris sa retraite en mars. Il m’avait envoyé une note aimable au sujet d’un reportage que j’avais fait. Et je suis maintenant si heureux que je l’ai rappelé rapidement. Nous avons parlé du bon vieux temps, des dernières nouvelles et avons planifié une prochaine réunion… peut-être quelque part près de la Place d’Espagne.

Mes plus sincères condoléances à Joan, sa femme et ses enfants Dana et Jon, sa famille élargie et ses amis proches. Étant italien de naissance, tout cela faisait partie de l’ADN de Mario… de toujours garder ses proches proches et chers.

Voici pour vous, Mario. Mio fratello. Cin-cin !

Souvenir de Mario :

Jon Biasetti, le fils de Mario :

« Je suppose que quand je pense à papa, je me souviens comment dans les années 60 et 70, nous nous blottissions toujours autour de sa très lourde radio à ondes courtes Braun pour écouter le BBC World Service, que ce soit à la maison à Rome autour de la table de la cuisine ou à la plage de San Felice Circeo, souvent entouré de nos curieux amis italiens. C’était un accro de l’information par alliance et par association, tout comme sa famille. Il a emporté cette radio avec lui en Afghanistan pour couvrir l’invasion soviétique et le Katanga pour couvrir la crise du Congo et bien d’autres endroits.

« Le jingle de la BBC, avant qu’ils ne lisent les informations, était un appel aux armes dans notre foyer et nous ne l’avons jamais manqué. J’ai maintenant cette radio avec moi et j’aime l’écouter en me remémorant mon enfance avec papa.

VOIR PLUS DE PHOTOS DE LA CARRIÈRE DE MARIO DANS CETTE GALERIE DE PHOTOS

« Papa était tout à fait le conteur quand il revenait de ses aventures à l’étranger, souvent dangereuses (par exemple, les guerres civiles) mais aussi amusantes comme l’aigle qui mangeait le petit-déjeuner de mon père sur la terrasse de son hôtel en Inde tous les jours jusqu’à ce que papa comprenne qu’il devrait en commander deux. petits déjeuners, un pour lui et un pour son nouvel ami.

« Papa n’a jamais refusé une mission, était toujours désireux de couvrir l’histoire et l’a fait avec art, courage, compassion et honnêteté. Il a reçu le célèbre prix Robert Capa pour une raison.

« Si papa pouvait m’entendre aujourd’hui, je dirais: » Bravo, papa, bien joué, pas trop mal pour un petit garçon qui est venu aux États-Unis d’une petite ville de montagne (Cocullo) dans les montagnes des Abruzzes en Italie. «

« La photo la plus attachante de papa que j’ai est la photo ci-jointe alors qu’il travaillait au Congo. Elle me fait sourire à chaque fois. »

Greg Burke, ancien correspondant de Fox News à Rome :

« Mario était le plus heureux derrière la caméra. Il a apporté tellement d’expérience – littéralement des décennies – que le produit qu’il a fabriqué était sans pareil. Il était un vrai pointilleux sur les détails, et aussi têtu comme un mulet, ce qui signifiait que nous allions tous y aller. le mile supplémentaire pour bien faire les choses. Et ça s’est vu.

« Je ne pense pas que j’aurais pu avoir quelqu’un de mieux ou de plus divertissant pour m’apprendre la télévision. Nous avons travaillé dur, mais nous nous sommes bien amusés aussi. Mario a travaillé aussi dur que n’importe qui, mais il savait aussi se détendre. Comme tout bon italien, il a vraiment apprécié un bon repas. Et bien sûr, nous en avons eu beaucoup à Rome.

Courtney Walsh, bureau de Fox News à Rome :

« Lorsque j’ai commencé à travailler avec Mario en 2004, l’une des premières choses qui m’a frappé a été son amour des déjeuners tranquilles. J’avais l’habitude de manger une salade à mon bureau pendant mon ancien travail dans une agence de presse financière, mais Mario a insisté nous arrêtons ce que nous faisions et allons dans l’un des restaurants locaux près de notre bureau. Il proposait aussi souvent généreusement de payer nos repas, disant qu’il était le plus ancien d’entre nous.

« Mario avait une carrure légère et était très en forme, et je me suis souvent émerveillé de la façon dont il savourait ses pâtes avec un verre de vin ou de bière, et souvent un dessert aussi. Au cours de ces déjeuners, il racontait des histoires sur les nombreuses aventures de son CBS. carrière, et certains des sacrifices aussi. L’un qui m’a frappé (en tant que mère de trois enfants) était la façon dont sa femme bien-aimée Joan était seule lorsqu’elle a donné naissance à son premier enfant, tandis que si je me souviens bien, Mario était dans une région éloignée. dans la jungle amazonienne. Il adorait absolument sa femme et parlait souvent avec fierté de ses deux enfants Dana et Jon.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mario a également fait tout son possible pour se tenir au courant des changements rapides de la technologie. Il était ravi lorsque nous sommes passés des bandes au numérique et avait de grands projets d’utiliser ses archives pour réaliser un documentaire sur sa vie et ses voyages. Il aimait enseigner aux autres et avait l’œil pour les scènes fascinantes. Mario était dévoué.

« Quand il a eu des problèmes médicaux il y a plus de dix ans, j’ai pris la caméra pendant plusieurs mois. Tout en transportant notre équipement sur le toit pour des prises de vue en direct, mon admiration pour ses prouesses physiques en tant qu’homme au début des années 80 et son engagement au travail malgré les conditions souvent difficiles n’ont fait que grandir. »

Mario sera inhumé dans sa ville natale de Cocullo, en Italie.