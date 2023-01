En souvenir de John Mason, un entraîneur unique en son genre – Shaw Local

John Mason a été entraîneur à de nombreux arrêts en cours de route.

Cette semaine, il a décroché sa dernière mission d’entraîneur au paradis.

Malheureusement, nous avons perdu Coach cette semaine. Il a fait une presse sur tout le terrain sur le cancer du pancréas, mais après une bataille de 22 mois, il a appelé son dernier temps mort.

Il avait 81 ans.

Connaître Coach, c’était l’aimer. Si vous l’avez rencontré ou joué pour lui, vous ne l’avez jamais oublié.

Les hommages pour Coach sur Facebook cette semaine sont sans fin.

J’ai apprécié nos nombreux appels et SMS au fil des ans, juste pour parler de sport. Nous nous sommes récemment rencontrés pour le déjeuner et je suis tellement content que nous l’ayons fait.

L’entraîneur n’a pas seulement entraîné le basket-ball. Il entraînait des enfants.

Il leur a appris à jouer en équipe, à gagner et, plus important encore, à être de bons enfants.

Et il a noué des liens durables et des amitiés à vie avec les enfants qu’il a entraînés. L’un de ces enfants est Thomas Stamberger, diplômé de LaMoille en 2019, qui a joué pour la première équipe F/S de Coach là-bas.

Plus que tout, Stamberger a déclaré que Coach était très amusant à côtoyer en tant qu’entraîneur et ami et qu’il appréciait son approche pratique de l’entraînement.

“Il a toujours gardé le basket-ball intéressant et amusant, surtout quand il sortait sur le terrain et nous montrait comment un exercice est censé être fait”, a-t-il déclaré. “Il aimait définitivement le basket-ball, mais il semblait aimer encore plus les relations qu’il avait nouées en cours de route avec tous ses anciens élèves et athlètes. Il avait des amis de tous ses arrêts d’enseignement et d’entraînement de sa longue carrière et il a continué avec moi et mes coéquipiers après avoir obtenu notre diplôme.

“C’était vraiment cool de voir qu’il aimait toujours entendre comment nous allions pendant l’intersaison puis après le lycée, que ce soit dans d’autres sports, à l’école, au travail ou à peu près n’importe quoi. Il n’y a jamais eu un moment ennuyeux de conversation ou d’entraînement avec Coach et il nous manquera profondément.

Coach était un grand, grand fan des Cubs de Chicago (il avait un chien nommé Clark Addison), ravi d’assister à leur victoire aux World Series en 2016, ainsi qu’aux Fighting Illini. Il n’était qu’un fan de sport dans l’ensemble, assistant à un événement sportif de ses bien-aimés Mustangs du lycée Morrison chaque année de sa vie.

J’ai rencontré Coach pour la première fois lorsqu’il a pris ses fonctions d’entraîneur de basket-ball féminin à l’Ohio High School à l’été 2003. Alors qu’il ressemblait peut-être à leur grand-père, les filles de l’Ohio ont rapidement découvert qu’il connaissait vraiment le jeu et qu’il pouvait encore y jouer.

L’histoire raconte que l’une des filles a dit à son propre grand-père que le nouvel entraîneur “est vraiment vieux, mais il peut certainement jouer”.

Les filles de l’Ohio ont prospéré sous la direction de Coach dès le premier jour. Ils avaient une fiche de 12-9 à sa première saison en 2003-04, battant une bonne équipe d’Erie qui menait la conférence de Three Rivers en janvier. Ils ont également battu LP au tournoi Dixon l’année suivante, un événement qui comptait de nombreuses équipes, dont LP, avec plus de 15 fois la taille du minuscule Ohio avec 55 étudiants.

Alecia (Smith) Davis, l’une des nombreuses filles de l’Ohio avec lesquelles l’entraîneur est resté en contact au fil des ans, a déclaré qu’il était un si grand entraîneur et ami qu’il est difficile de dire à quel point elle est reconnaissante pour tous les souvenirs qu’elle a avec lui. .

Le Temple de la renommée de l’IBCA est retourné dans le comté de Bureau pour entraîner les garçons F / S à LaMoille-Ohio pendant trois ans et a entraîné pour la dernière fois les filles JV à North Boone en 2019-20. Après son diagnostic de cancer, Coach a pris un temps mort en 2020-21 lorsque la pandémie a éclaté.

En cours de route, ses arrêts d’entraîneur l’ont amené à Hinckley, Dwight, Sandwich, Malte, Aurora Central Catholic et Genoa-Kingston, prêt à entraîner à tous les niveaux.

Il m’a dit dans une interview de mars 2021: «Tant que j’ai ma propre équipe, je me fiche de savoir si c’est la tête de la septième année ou la tête des étudiants de première année ou la tête de l’université. Pour moi, j’ai toujours aimé ça, et c’est votre équipe et ils jouent à des jeux et tout, c’est tellement amusant à tout âge.

Je dis toujours que le plus grand impact d’un entraîneur n’est pas le nombre de matchs qu’il a gagnés, mais plutôt son impact sur la vie de ses enfants.

L’impact de l’entraîneur sur ses enfants durera le reste de leur vie.

Je suis reconnaissant pour l’impact qu’il a eu sur ma vie.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com