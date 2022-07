En souvenir de James Caan et de son puissant mélange de fanfaronnade et de délicatesse

Je ne sais pas à qui appartenait le livre, mais finalement il s’est retrouvé entre mes jeunes mains moites. Quelqu’un à l’école m’avait parlé de la scène de “Le Parrain” de Mario Puzo, celle dans laquelle Sonny Corleone, le fils aîné téméraire avec un visage de Cupidon et une dotation massive, vole avec l’une des demoiselles d’honneur de sa sœur. Je me souviens avoir couru dans le passage (“ses jambes étaient enroulées autour de ses cuisses”). Ce n’est pas étonnant que quand j’ai vu Le film de Francis Ford Coppolaj’étais plus que prêt pour James Caan. Il était inoubliablement parfait – charnel, sauvage, excitant. Caan n’est peut-être pas l’acteur auquel vous pensez d’abord par rapport à “Le Parrain”, avec son étonnement de légendes, mais le film est impossible à imaginer sans sa performance volatile et cinétique. Rapide à se mettre en colère, prompt à se battre, Sonny incarne la violence terrifiante de sa famille dans sa forme la plus pure et la plus imprévisible, celle qui bouillonne de l’intérieur, bouillonnant comme du magma. La colère de Sonny sera sa mort ; c’est prédestiné: il doit mourir pour que son plus jeune frère, Michael, délibéré et impitoyablement discipliné, puisse reprendre l’affaire du meurtre de la famille.

Toutes les étoiles ne trouvent pas un vaisseau aussi parfait que “Le Parrain”. Le talent compte, oui, et en tant qu’acteur, Caan était plus doué et nuancé que ne le suggérait son personnage de dur à cuire. Mais les aléas de la vie et de l’industrie cinématographique signifient que peu d’acteurs et moins de stars ont de longs parcours créatifs irréprochables. Le timing compte également, tout comme le goût, la cupidité, le courage et la représentation. Caan, décédé mercredi à 82 ans, a deux chefs-d’œuvre suprêmes dans sa filmographie : “Le parrain” (1972) et “Voleur” de Michael Mann (1981). Nous pouvons discuter de l’ampleur de sa carrière, mais il n’y a pas de débat sur la grandeur qu’il y a apportée.

En tant que Sonny, face à Michael plus cool d'Al Pacino, Caan incarnait la violence la plus imprévisible de la famille mafieuse.