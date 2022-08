En souvenir de Dhyan Chand à l’occasion de son 117e anniversaire de naissance

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2022 : Parler de hockey en Inde est impossible sans mentionner la légende du sport Dhyan Chand. Le regretté joueur de hockey est né le 29 août 1905. Grâce à ses exploits extraordinaires en matière de buts, le sportif a acquis son nom et sa renommée dans le domaine du hockey indien. Il a remporté trois médailles d’or olympiques, en 1928, 1932 et 1936. Pour sa contribution au hockey indien, Dhyan Chand était également connu sous le nom de The Wizard ou The Magician of hockey.

A LIRE AUSSI : Journée nationale du sport 2022 : pourquoi le 29 août est-il observé comme Rashtriya Khel Divas ? Histoire et signification

Il a reçu plusieurs distinctions, dont la troisième plus haute distinction civile indienne de Padma Bhushan en 1956. En plus de cela, le gouvernement indien célèbre également son anniversaire le 29 août en tant que Journée nationale du sport.

À l’occasion de son 117e anniversaire de naissance cette année, voici quelques faits peu connus sur le joueur de hockey :

Né à Allahabad, le major Dhyan Chand était le frère aîné d’un autre joueur de hockey, Roop Singh. Sa famille a joué au hockey pour l’armée indienne britannique. Il est diplômé du Victoria College de Gwalior en 1932. Pendant son enfance, Dhyan Chand aimait la lutte. Il n’avait aucun intérêt particulier pour le sport en tant que tel. Dhyan Singh a reçu le nom de “Chand” après que ses coéquipiers l’aient remarqué s’entraînant généralement la nuit après ses heures de service. Le joueur a été le meilleur buteur des Jeux olympiques d’Amsterdam en 1928. Il a marqué 14 buts, gagnant à juste titre le nom de « le magicien du hockey ». Pour Dhyan Chand, son souvenir de match de hockey préféré remonte à la finale de la Coupe Beighton de 1933 entre Calcutta Customs et Jhansi Heroes. Plusieurs rapports mentionnent que Dhyan Chand s’est vu offrir la citoyenneté allemande par le dictateur allemand d’alors Adolf Hitler. Cependant, il a décliné l’offre. Au cours de sa carrière sportive de plus de 22 ans, Dhyan Chand a marqué plus de 400 buts entre 1926 et 1948.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici