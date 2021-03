En 1929, lui et un associé ont lancé une bombe sur l’Assemblée législative centrale de Delhi pour protester contre la mise en œuvre de la loi sur la défense de l’Inde en applaudissant le slogan «Inquillab Zindabad (vive la révolution)». En plus d’être un combattant de la liberté, Singh a également travaillé comme écrivain et rédacteur en chef à Amritsar pour des journaux en punjabi et en ourdou qui parlaient des théories marxistes.

Le 23 mars est célébré comme Shaheed Diwas ou Journée des martyrs en Inde. La journée commémore la pendaison des trois combattants de la liberté indiens Bhagat Singh, Sukhdev Thapar et Shivaram Rajguru. Les trois jeunes combattants de la liberté, qui croyaient en l’idéologie de faire du bruit pour réveiller les dirigeants britanniques endormis, ont été pendus par les colonialistes le 23 mars 1931 à la prison de Lahore. Le chef du trio et l’une des jeunes voix les plus vénérées du Pendjab était Bhagat Singh, né le 28 septembre 1907 à Lyallpur, au Pendjab. Avec ses compagnons Rajguru, Sukhdev, Azad et Gopal, Singh a combattu les Britanniques.

