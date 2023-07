En souvenir d’Annie Ford, championne de la radiodiffusion en inuktitut

Amis et collègues se souviennent d’Annie Ford, journaliste et animatrice de longue date de CBC North décédée ce mois-ci, en tant que championne de la radiodiffusion en inuktitut, journaliste dévouée et personnage amusant avec un sens de l’humour sauvage.

« Elle était comme un mentor, elle était comme une grande sœur, elle était comme une maman. C’était une grande amie à moi », a déclaré Madeleine Allakariallak, ancienne animatrice de CBC North. Igalaq.

« J’ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de cette femme sauvage, louant Dieu, grossière, chantant Elvis, amusante et dansante que nous avons tous appris à connaître et dont nous avons appris. »

Allakariallak se souvient d’avoir occupé son premier emploi à CBC North à Iqaluit, où Ford était également basé à l’époque. Elle a dit que le professionnalisme de Ford et son dévouement à son travail étaient inspirants.

« Elle nous a disciplinés sans pitié, elle se disputerait avec vous sans pitié – et ce sont toutes des leçons de vie », a déclaré Allakariallak.

« Elle s’est assurée de nous mettre tous sur des piédestaux et de nous rappeler nos forces et comment nous allons traverser les choses et surmonter les moments difficiles. Et c’était son cadeau pour nous. »

Ford en 2007. « Elle… nous a rappelé nos points forts et comment nous allons traverser les épreuves et surmonter les moments difficiles », se souvient son amie et ancienne collègue Madeleine Allakariallak. (Radio-Canada)

Ford, 67 ans, est née à Coral Harbour, au Nunavut, et était adolescente lorsque sa famille a déménagé à Rankin Inlet en 1970. Elle a fréquenté le pensionnat à Iqaluit, puis a travaillé avec le Arctic Research Training Centre avec le chercheur inuktitut Mick Mallon.

Le frère cadet de Ford, Kono Tattuinee, a déclaré que sa sœur s’était lancée dans la radiodiffusion – d’abord à CBQR-FM, puis plus tard à la CBC à Rankin Inlet – parce qu’elle était « une artiste née », qui croyait aussi fermement à la culture et à l’identité inuites.

« Elle aimait les gens… elle avait un cœur formidable pour nous tous, les Inuits », a déclaré Tattuinee.

William Tagoona, un autre diffuseur de longue date de CBC North à Kuujjuaq, au Québec, a travaillé avec Ford pendant des décennies. Il a décrit comment Ford faisait partie du virage du radiodiffuseur public vers plus de diffusion en langue inuit au début des années 1980, dirigé par le regretté Jose Kusugak, ancien directeur régional de CBC pour la région de Kivalliq.

« Une grande partie de CBC était dictée par l’anglais, et l’inuktitut suivait – et Jose n’aimait pas ça. Il pensait que, dans le Nord, c’est l’inuktitut qui devait diriger et l’anglais suivrait », se souvient Tagoona.

« Alors il a commencé à s’entourer de personnes dont il savait qu’elles pouvaient faire en sorte que cela se produise avec lui, et Annie Ford en faisait partie. »

Ford, deuxième à gauche, avec Jonah Kelly, Jose Kusugak, Whit Fraser, Joanna Awa et William Tagoona à Iqaluit en novembre 2010 lorsque le Comité des services aux Inuits a remis le prix Elijah Menarik à Kusugak. (Patrick Naglé)

Ford a travaillé pendant de nombreuses années à la CBC à Rankin Inlet avant de déménager à Iqaluit à la fin des années 1990. Au fil des ans, elle a couvert de nombreux événements importants, de la fondation du Nunavut le 1er avril 1999 à la Conférence circumpolaire inuite au Groenland en 2010 et aux Jeux d’hiver de l’Arctique. Elle a animé plusieurs émissions de radio en langue inuktitut de CBC Nunavut à divers moments et a présenté les nouvelles à la radio en inuktitut.

La famille et le hockey

La famille était essentielle pour Ford, selon son frère, mais le hockey aussi.

Tattuinee a déclaré qu’au début des années 1970, les Flyers de Philadelphie étaient l’équipe de sa sœur, avant qu’elle ne change définitivement son allégeance aux Maple Leafs de Toronto.

Ford serait plus tard faire l’histoire aux côtés de feu Charlie Panigoniak lorsqu’ils ont offert, pour la toute première fois, un commentaire détaillé d’un match de la LNH en inuktitut lors de la Journée du hockey au Canada.

Jordin Tootoo, vedette de la LNH du Nunavut, avec Ford, à Iqaluit en 2001. (Patrick Naglé)

Ford n’a également jamais eu peur d’aborder des questions difficiles en tant que journaliste, selon Tagoona. Elle pouvait être dure quand elle en avait besoin, a-t-il dit, et trouvait toujours un moyen de se connecter avec les gens.

« Travailler en tant que journaliste … vous devez, à bien des égards, avoir une très grande volonté de fer parce que les gens vont vous repousser pendant que vous essayez d’obtenir certaines histoires. Ils ne veulent pas parler à ce sujet », a déclaré Tagoona.

« Annie était douée pour les attirer et gagner leur confiance pour passer à l’antenne avec elle. »

Patrick Nagle, l’ancien directeur régional de CBC Nunavut qui a pris sa retraite l’an dernier, a également travaillé avec Ford pendant de nombreuses années et en est venu à admirer son professionnalisme et son dévouement.

« Une chose est sûre à propos d’Annie, c’est qu’elle croyait très fort et profondément au travail qu’elle faisait. Elle était une championne de la langue inuktut à la radio et de la qualité du travail que les gens faisaient », a déclaré Nagle.

« Et elle était implacable, pour s’assurer que le travail était fait. »

Ford était également un tireur direct, a déclaré Nagle.

« J’ai toujours su qu’elle me dirait honnêtement ce qu’elle ressentait et ce qu’elle ressentait comme devant être fait », a-t-il déclaré.

Ford a pris sa retraite de la CBC en 2020, mais selon Nagle, elle n’a jamais décroché – elle appelait souvent les nouveaux membres du personnel pour offrir de l’aide et des encouragements, a-t-il déclaré.

« Je pense que le décès d’Annie est une vraie perte, et je chéris vraiment le temps que j’ai passé à travailler avec elle », a déclaré Nagle.