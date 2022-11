En soutien à Amber Heard : des dizaines d’organisations féministes signent une lettre ouverte – National

Cinq mois après le procès Johnny Depp c. Amber Heard, plus de 130 organisations et individus ont signé une lettre ouverte en soutien à Heard.

La lettre, qui a été publié mercredi, a exprimé sa profonde sympathie et ses encouragements pour Heard, 36 ans, qui a perdu un procès en diffamation très médiatisé contre Depp, son ex-mari, en juin. Depp, 59 ans, a poursuivi Heard pour un éditorial du Washington Post dans lequel elle se qualifiait de « personnalité publique représentant la violence domestique ».

Des dizaines d’organisations de défense des droits des femmes, dont le National Women’s Law Center, Esperanza United et Futures Without Violence, ont signé la lettre ouverte. De nombreux médecins, avocats et universitaires ont également signé indépendamment, dont l’auteur et militante Gloria Steinem.

La lettre a été rédigée par un groupe de personnes qui prétendent être des survivants de la violence domestique. Dans la lettre, ils ont fait référence à la “diffamation” de Heard et de ses partisans comme un phénomène “sans précédent à la fois au vitriol et à l’échelle”.

Tout au long du procès en direct de six semaines, Heard a été fortement moqué et honteux par les fervents partisans de Depp. Les médias sociaux ont été inondés d’indignation face aux allégations de l’acteur de violence domestique aux mains de Depp. (Au tribunal, Depp a affirmé qu’il était la véritable victime de la violence domestique.)

“Une grande partie de ce harcèlement a été alimentée par la désinformation, la misogynie, la biphobie et un environnement de médias sociaux monétisé où les allégations de violence domestique et d’agression sexuelle d’une femme ont été moquées à des fins de divertissement”, indique la lettre.





La lettre ouverte revendiquait cette honte publique du Aquaman l’acteur est dangereux pour les autres victimes de violence domestique qui cherchent à s’exprimer.

“À notre avis, le verdict Depp c. Heard et le discours continu autour de celui-ci indiquent une incompréhension fondamentale de la violence conjugale et sexuelle et de la manière dont les survivants y réagissent”, indique la lettre.

La lettre se terminait par une condamnation de “l’humiliation publique d’Amber Heard”.

Dans un communiqué de presse, Emma Katz, auteure et chercheuse sur la violence domestique qui a signé la lettre ouverte, a déclaré que «les comportements communs aux survivants étaient moqué sans relâche et incompris » pendant le procès.

“Ces comportements courants des survivants, y compris couvrir les blessures avec du maquillage et laisser votre agresseur puis s’arranger pour les rencontrer à nouveau – ont été largement condamnés comme des signes de tromperie”, a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse.

Elle a poursuivi: “De nombreux survivants ont regardé ces conversations publiques se dérouler avec effroi, car la question” serai-je crue si je me manifeste “semblait rencontrer un “non” retentissant.”

Sur Twitter, Katz et plusieurs autres signataires se sont dits “fiers” d’avoir signé la lettre ouverte.

À la suite du procès Depp c. Heard, un jury de sept personnes s’est prononcé en faveur de Depp et a accordé à l’acteur 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

Heard a reçu 2 millions de dollars dans une décision favorable sur l’une de ses trois demandes reconventionnelles. Dans la contre-poursuite, Heard et ses avocats ont allégué que Depp était “responsable du fait d’autrui” pour trois déclarations faites par l’ancien avocat de l’acteur, Adam Waldman, au tabloïd britannique The Daily Mail.

Ce mois-ci, Depp a lancé un appel contre la victoire partielle de Heard, alléguant que le verdict en faveur de son ex-femme était “erroné”.

En octobre, Heard a également déposé un mémoire jetant les bases d’un appel.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violence conjugale ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.