En sous-effectif et sous-équipé : un rapport met en lumière les luttes aux urgences de Montréal

Des dizaines de postes vacants, des patients de plus en plus malades et un manque d’espace à l’intérieur de la salle d’urgence ont créé une situation intenable à l’hôpital desservant l’ouest de l’île de Montréal, prévient un nouveau rapport.

Le rapport de 317 pages, obtenu par CBC News, a été préparé par un médiateur indépendant entre le syndicat des infirmières et l’autorité sanitaire locale après que des travailleurs se sont plaints des conditions à l’Hôpital général du Lakeshore.

Le Lakeshore, un hôpital vieillissant de Pointe-Claire, au Québec, dessert une population croissante de la banlieue de Montréal et a fait l’objet de manchettes négatives pendant la pandémie.

Le rapport est basé sur des entretiens avec le personnel, des statistiques et une visite de l’urgence par l’auteur du rapport, Marie Boucher.

Cela survient au milieu des inquiétudes croissantes concernant les salles d’urgence surchargées dans une grande partie de la province, mais le rapport décrit la situation au Lakeshore comme particulièrement désastreuse.

Boucher a décrit l’urgence comme une “bombe à retardement” et a souligné que la situation était “extrêmement préoccupante” pour les patients et le personnel.

Lors de sa visite du 6 juin, Boucher a déclaré que les urgences étaient exiguës et mal éclairées avec des lignes de visibilité inadéquates pour assurer la sécurité des patients.

Elle a constaté une pénurie de brassards de tension artérielle et de thermomètres, et un manque d’intimité pour les patients sur des civières.

Dans l’ensemble, a-t-elle écrit, sa visite l’a laissée préoccupée par un “manque de dignité pour les patients”.

Le rapport a révélé que l’hôpital s’appuyait fortement sur les heures supplémentaires et les travailleurs d’agences privées pour combler les lacunes dans les soins.

Selon le rapport, Lakeshore avait l’un des taux d’occupation les plus élevés de la région l’été dernier, dépassant régulièrement sa capacité.

Au cours d’une période de deux semaines au début de juillet, par exemple, les urgences avaient une capacité moyenne de 142 %. Certains jours, le Lakeshore comptait deux fois plus de patients que ses 31 lits.

Au total, selon le rapport, un total de 56 postes aux urgences n’avaient pas été pourvus à temps plein, pour un total de 52 % de la main-d’œuvre.

Le rapport comprend également des témoignages de membres du personnel, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité de leurs patients et à la capacité de la direction de l’hôpital à faire face aux problèmes.

“Les infirmières quittent leur quart de travail en pleurant assez souvent”, a déclaré un membre du personnel. Un autre a déclaré que les aides-soignants mettaient des patients âgés dans des couches pour éviter de les aider à aller aux toilettes.

REGARDER | Le ministre de la Santé du Québec promet des changements au système d’urgence

“Ils ont raison”, déclare le ministre de la Santé chargé des soins d’urgence Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a répondu à une lettre ouverte des chefs des urgences de la province lors d’une conférence de presse mardi.

Quelle est la prochaine étape pour Lakeshore?

Le rapport se termine par 14 recommandations, dont l’embauche de 30 employés supplémentaires au cours des six prochains mois et des changements pratiques, comme s’assurer que tous les patients des urgences se trouvent dans un endroit visible pour le personnel.

Le rapport d’un coroner sur la mort de Candida Macarine, une femme de 86 ans retrouvée morte sur le sol des urgences l’année dernière, a également recommandé d’améliorer la surveillance des alertes visuelles et auditives des systèmes de surveillance des patients à l’hôpital.

Kristina Hoare, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) dans l’ouest de l’île, le syndicat qui défend les travailleurs de Lakeshore, a déclaré que les recommandations du rapport pourraient aider à alléger la pression sur les autres salles d’urgence de la province.

“Nous espérons qu’ils prennent la situation très au sérieux et qu’ils suivent les recommandations qui ont été données par l’expert”, a-t-elle déclaré dans une interview.

« Nous espérons qu’ils seront appliqués non seulement à nos autres salles d’urgence, mais partout dans la province pour tenter d’améliorer les soins que la population reçoit, car ce n’est un secret pour personne que les salles d’urgence de toute la province souffrent.

Elle a déclaré que le rapport souligne également que les infirmières et les autres membres du personnel sont motivés pour traiter les patients avec dignité et leur donner “des soins sûrs et appropriés lorsqu’ils en ont besoin”.

Hoare a déclaré que le syndicat devait rencontrer l’autorité sanitaire locale, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, plus tard cette semaine pour discuter des résultats et des prochaines étapes.

Hélène Bergeron-Gamache, porte-parole du CIUSSS, a déclaré dans un courriel que l’autorité sanitaire analyse le rapport et qu’un “plan d’action” est déjà en place.

« Comme d’autres établissements de santé au Québec, l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore est présentement très achalandée, en plus d’être touchée par un manque de personnel », a-t-elle dit, ajoutant qu’un comité a été mis sur pied pour trouver « des solutions concrètes et durables ». pour relever ces défis.”

Lors d’une conférence de presse mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé de nouvelles mesures visant à alléger la pression sur les urgences.

Dubé n’est pas entré dans les détails lorsqu’on lui a posé des questions sur Lakeshore, mais a déclaré que certaines urgences gèrent mieux la charge de patients que d’autres.

“Il s’agit de dire que vous êtes ouvert aux meilleures pratiques”, a-t-il déclaré. “Ce travail ne sera pas terminé aujourd’hui mais ce n’est qu’un début.”