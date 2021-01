« Cette désignation manifestement politisée se moque de ce qui était une mesure crédible et objective du soutien actif d’un gouvernement étranger au terrorisme », a déclaré le sénateur Patrick J. Leahy (D-Vt.). «Il n’y a rien de tel ici. En fait, le terrorisme intérieur aux États-Unis représente une menace bien plus grande pour les Américains que Cuba. «

«Tout succès dans la campagne personnelle erratique du Sec of State Pompeo pour inclure Cuba dans la liste des pays parrainant le terrorisme confirmerait qu’aux États-Unis, la loyauté corrompue envers les intérêts minoritaires est plus forte que l’engagement à lutter contre ce fléau international» , a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez. tweeté la semaine dernière.

En plus de suspendre les pourparlers de paix avec l’ELN en cours à Cuba, le président colombien Iván Duque a réactivé les mandats d’arrêt contre les 10, dont le commandant Nicolás Rodríguez Bautista et le négociateur en chef de l’ELN, Israël Ramirez Pineda.

La réponse de Cuba aux demandes colombiennes et américaines a été que les 10 sont sur l’île en raison d’une demande de la Colombie, faite sous le gouvernement précédent de ce pays, de leur permettre d’y vivre pendant que les pourparlers de paix entre la Colombie et l’ELN sont en cours. Selon les protocoles convenus entre Cuba et la Colombie lorsque les pourparlers ont commencé – à la suite des pourparlers séparés entre la Colombie et son autre principal groupe de guérilla, les FARC – les négociateurs de la guérilla resteraient libres et, si les pourparlers échouaient, ils seraient autorisés à rentrer librement en Colombie. si ils veulent.