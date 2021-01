« Il n’y a pas d’enquête réelle ou pratique sur la question », a déclaré Hirabeh, qui est également le directeur de l’hôpital Martini de Mogadiscio, le plus grand patient traité par COVID-19, qui a vu sept nouveaux patients le jour où il a parlé. Il a reconnu que les installations ou équipements en Somalie sont insuffisants pour faire face au virus.

Moins de 27 000 tests de dépistage du virus ont été réalisés en Somalie, un pays de plus de 15 millions d’habitants, l’un des taux les plus bas au monde. Moins de 4 800 cas ont été confirmés, dont au moins 130 décès.

Puis trois de ses jeunes enfants sont morts d’une toux et d’une forte fièvre. En tant que résidents d’un camp de fortune pour personnes déplacées par le conflit ou la sécheresse, ils n’avaient pas accès aux tests de coronavirus ni aux soins appropriés.

Au début de la pandémie, le gouvernement somalien a pris des mesures pour limiter la propagation du virus en fermant toutes les écoles et en fermant tous les vols intérieurs et internationaux. Les téléphones portables sonnaient avec des messages sur le virus.

«Notre religion nous a appris il y a des centaines d’années que nous devrions nous laver les mains, le visage et même les jambes cinq fois par jour et que nos femmes devraient porter des voiles car ils sont souvent plus faibles. C’est donc toute la prévention de la maladie, si elle existe vraiment », a déclaré Abdulkadir Sheikh Mohamud, un imam de Mogadiscio.