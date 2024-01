En Slovénie, les gauchistes descendent dans les rues pour Gaza : Peoples Dispatch

Manifestation de solidarité avec la Palestine à Ljubljana. (Photo : Natasa Sukič)

Les gauchistes en Slovénie exigent que le gouvernement se joigne à la cause de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la guerre génocidaire en cours menée par Israël contre les Palestiniens.

Le 11 janvier, Levica (La Gauche) a insisté sur le fait qu’en tant qu’État signataire de la Convention de Genève et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la République de Slovénie devait tout faire pour empêcher l’exécution du génocide, car sinon elle assumer la coresponsabilité de la violation du droit international.

Levica, avec les sociaux-démocrates, fait partie du gouvernement de coalition de centre-gauche dirigé par le Mouvement pour la liberté, dirigé par le Premier ministre Robert Golob.

Dans son déclarationLevica a approuvé Le président sud-africain Cyril Ramaphosa compare la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie occupée au régime de ségrégation raciale de l’apartheid imposé aux citoyens noirs par la minorité blanche au pouvoir en Afrique du Sud, qui a pris fin en 1994.

“La Slovénie est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la deuxième fois cette année, ce qui constitue une réalisation importante et surtout une grande responsabilité pour notre pays et notre gouvernement”, a ajouté Levica.

Pendant ce temps, plusieurs médias du pays tentent de présenter comme antisémites les hommes politiques de gauche qui dirigent les événements de solidarité avec les Palestiniens. Le 12 janvier, la dirigeante de Levica, Nataša Sukič, a déclaré que critiquer Israël n’était pas de l’antisémitisme.

« J’ai toujours combattu et je combattrai toutes les formes de racisme sans exception. Également contre l’antisémitisme. La base de la lutte pour mettre fin aux crimes en Palestine est également la lutte pour le droit à la liberté d’expression et d’expression des opinions politiques ici, à notre bout du monde », a-t-elle déclaré.

« L’État d’Israël ne peut et ne doit pas être à l’abri des critiques pour ses crimes et ses violations des conventions internationales. Ces critiques représentent une tout à fait légitime [and correct] position politique et ont le droit d’exister publiquement sans être réduits au silence ni même punis d’accusations d’antisémitisme.

Alors que la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza a dépassé les 100 jours, Le 11 janvier, la Cour internationale de Justice (CIJ) a commencé les audiences sur les accusations de génocide intentée contre Israël par l’Afrique du Sud.



Plusieurs pays, dont la Malaisie, la Colombie, la Turquie, le Venezuela, le Brésil, la Namibie, le Nicaragua, la Bolivie et d’autres, ont exprimé leur soutien au procès de l’Afrique du Sud contre Israël avant la procédure.

Au 14 janvier, la guerre sioniste contre les Palestiniens, soutenue par les États-Unis, a tué près de 24 000 personnes, dont 9 600 enfants, et en a blessé plus de 60 500 autres, avec plus de 1,9 million de personnes déplacées à Gaza.

Malgré les appels de toutes les grandes organisations internationales, y compris les Nations Unies, les groupes de défense des droits de l’homme et la majorité des nations du monde, Israël poursuit sans relâche sa quête de destruction de Gaza, avec le soutien des États-Unis et de ses alliés en Europe. Actuellement, des appels à poursuivre Les crimes de guerre commis par Israël sont de plus en plus bruyants à travers le monde.