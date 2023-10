En Slovaquie, nous partageons la peur de tous les voisins de l’Ukraine. Alors pourquoi retournons-nous à la Russie ? | Monika Kompaniková

Worsque l’écrivain polonais Witold Szabłowski a tenté, lors d’un événement à Londres auquel nous avons tous deux assisté plus tôt cette année, de décrire le sentiment partagé par de nombreuses personnes dans les pays frontaliers de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine, il a saisi l’image d’un poulailler encerclé par un renard. C’était une métaphore appropriée : le renard soufflait et soufflait doucement, rôdait de manière menaçante, resserrant l’étau. Au-delà de la clôture, la maison de nos voisins est saccagée ; nous observons de loin, nos propres maisons toujours silencieuses. Mais la tension et l’agitation en eux sont montées comme une cocotte minute.

Avant les élections slovaques de samedi dernier, le malaise parmi les électeurs pro-démocratie était intense. Aujourd’hui, les résultats sont connus et nous observons avec tristesse que les partis favorables à la Russie tentent de former un gouvernement de coalition.

La frontière entre la Slovaquie et l’Ukraine est peut-être courte, à peine 60 milles de long, mais nous avons vécu sous la coupe de la Russie en tant que l’un des pays incorporés de force dans le bloc de l’Est pendant plus de 40 ans. Assez long pour laisser une trace profonde sur plusieurs générations, mais, en fin de compte, trop court pour qu’une grande partie de la population du pays se souvienne de l’horreur de cette épreuve.

Le parti Smer-SD est arrivé en tête avec 23% des suffrages. Smer est défini par un seul homme : Robert Fico, triple Premier ministre et ancien communiste. Fico, qui semble prêt à gouverner pour la quatrième fois s’il parvient à former une coalition, est un nationaliste populiste qui ne cache pas son amitié avec le Kremlin, son orientation pro-russe ou le fait que son modèle est le Premier ministre hongrois. , Viktor Orbán. Il parle publiquement de ne pas envoyer « une autre balle » d’aide militaire à l’Ukraine, de couper le financement des ONG, de remplacer le président de la police et le procureur général et de s’en prendre à Bruxelles.

Nous traversons cinq années de crise politique depuis 2018, lorsque le journaliste respecté Ján Kuciak et sa fiancée, Martina Kušnírová, ont été assassinés après avoir enquêté sur la corruption dans la politique slovaque. Fico a dû démissionner après des manifestations de masse dans le pays. Les accusations portées contre lui pour liens avec des organisations criminelles ont finalement été abandonnées.

Tout cela a épuisé les gens et ébranlé la confiance du public dans le gouvernement, les institutions et la démocratie parlementaire. Mais pourquoi, à une époque où nous craignons tant ce qui est arrivé à l’Ukraine, tant d’électeurs slovaques voudraient-ils que Fico et Smer reviennent au pouvoir – nous exposant ainsi à une manipulation, sinon pire, de la part de Moscou ?

La rhétorique sécuritaire de Fico (malgré un certain nombre de politiciens du Smer face à des accusations de corruption) ainsi que des promesses de retraites plus élevées et un arrêt de l’afflux de migrants imaginaires, ont sans aucun doute bien fonctionné auprès de nombreux électeurs plus âgés et de personnes aux prises avec le coût de la vie. Même les partis centristes et pro-européens ont pris le train anti-migrants. Le parti Hlas, dirigé par un ancien allié de Fico et désormais faiseur de rois, a érigé des panneaux publicitaires proclamant : « Stop à l’immigration clandestine ». Nous avons besoin de davantage de migrants pour pourvoir les postes vacants dans les secteurs de l’industrie manufacturière et de la santé, mais pour l’instant, nous sommes principalement un pays de transit pour les migrants se dirigeant vers l’Allemagne.

Le président de la police slovaque, Stefan Hamran, avec un policier dans un camp de migrants près de Velky Krtis, en Slovaquie, le 6 septembre 2023. Photographie : Radovan Stoklasa/Reuters

Les électeurs de Fico sont souvent ceux qui ont vécu toute leur vie professionnelle sous le socialisme en Tchécoslovaquie occupée et plus tard dans les folles années 1990 sous Vladimír Mečiar, lorsque la corruption était si endémique que Madeleine Albright appelait la Slovaquie «le trou noir de l’Europe».

Le pays a connu un retour de la corruption au cours des 10 années du gouvernement de Fico (de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018) et l’infiltration progressive des activités mafieuses dans les affaires et la politique. Pourtant, la mémoire des gens semble avoir été effacée : leurs enfants et petits-enfants assistent, impuissants, au recul de l’horloge. Leur idée de la Slovaquie comme d’un pays tolérant dont les valeurs appartiennent à l’Europe occidentale moderne a disparu.

La désinformation, provenant en grande partie d’entités affiliées au Kremlin, contribue à effacer notre mémoire collective. La Slovaquie est le pays le plus conspirateur d’Europe, avec 54% de la population croyant dans les théories du complot. Juste avant les élections, j’ai entendu un groupe de femmes âgées discuter de la façon dont le parti Slovaquie progressiste envisageait de vendre des enfants à des « travestis » et d’exproprier de force les appartements afin de pouvoir accueillir les migrants.

Lors des campagnes de mobilisation politique préélectorales, les jeunes ont été invités à aller voter. Beaucoup d’entre eux sortent maintenant et font leurs valises. La fuite des cerveaux est depuis longtemps un problème pour nous dans ce pays, mais il ne s’agit désormais plus seulement d’une attraction économique.

Selon le OCDE, 19 % des étudiants quittent la Slovaquie pour étudier à l’étranger, contre une moyenne de 4 % dans l’UE. Dans certaines facultés de l’Université Masaryk de Brno, par exemple, vous entendrez plus de slovaque que de tchèque. Je crains que beaucoup de ces jeunes talentueux et instruits ne rentrent pas chez eux. Ils considèrent les études à l’étranger comme un ticket pour la vie à l’étranger.

De plus en plus de personnes en âge de travailler, pro-occidentales et libérales, envisagent également de partir. Dans de nombreux cas, ils sont diplômés de l’enseignement supérieur, vivent dans les grandes villes et parlent plusieurs langues. Ils peuvent diriger une entreprise, travailler pour une ONG ou exercer une profession dans laquelle ils peuvent trouver un emploi à l’étranger. Ce qui les lie, c’est qu’ils ont probablement voté pour des partis démocrates libéraux, en particulier la Slovaquie progressiste, dirigée par Michal Šimečka, vice-président du Parlement européen de 39 ans et diplômé d’Oxford. La Slovaquie progressiste est arrivée deuxième aux élections législatives avec un peu moins de 18 % des voix.

De meilleurs emplois et des salaires plus élevés peuvent constituer une force de motivation. Cependant, de manière anecdotique, certains disent qu’ils partent parce qu’ils ne veulent pas vivre dans un pays dont les valeurs ont été à ce point défigurées. Ils sont, à juste titre, dégoûtés par la corruption, la montée des partis néofascistes, les tribunaux dysfonctionnels, les complots, le conservatisme radical sur les questions sociales, la stagnation des réformes, l’homophobie et l’intolérance. Le monde occidental et libéral dans lequel ils espéraient développer leur potentiel s’éloigne d’eux à chaque nouveau gouvernement.

Des membres de la communauté LGBTIQ+ et d’autres minorités partent également – ​​par peur. Le meurtre de deux jeunes hommes devant un bar gay en octobre 2022 n’a rien changé à l’intolérance ambiante ; Au contraire, cela a rendu les attitudes encore plus rigides et les gens de cette communauté ne se sentent plus en sécurité.

Il est clair que de nombreux jeunes polonais réfléchissent également à leur avenir, mais seule une partie infime de la population polonaise se range du côté de la Russie concernant l’Ukraine. En Slovaquie, malgré notre expérience historique plus que 50% de la population se tourne vers la Russie.

Je ne suis pas surpris que mes deux fils adolescents envisagent de se joindre à l’exode des étudiants slovaques. Après ces élections, nous les encourageons encore davantage à le faire. Si la situation en Slovaquie se détériore, ils auront au moins la chance de vivre dans un pays où ils pourront développer leur potentiel en toute sécurité. Le mot « sécurité » est nouveau, mais il fait désormais partie intégrante de notre vocabulaire familial. Derrière la fragile clôture de notre pays, un dangereux loup détruit les voisins, leurs terres et tout ce qui y vit. Notre renard est déjà dans la maison et a laissé la porte grande ouverte.