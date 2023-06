En Slovaquie, le pro-russe Robert Fico pourrait nuire à l’unité de l’Europe sur l’Ukraine

Robert Fico, populiste de gauche socialement conservateur et ancien Premier ministre à deux reprises, attise la polarisation à travers la Slovaquie. sur la Russie.

Fico, qui a été contraint de démissionner il y a cinq ans après le meurtre d’un journaliste qui enquêtait sur ses finances, connaît une résurgence qui reflète un renouveau populiste dans plusieurs pays d’Europe. L’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite est désormais à égalité avec les sociaux-démocrates au pouvoir, et le Parti de la liberté autrichien est la principale force politique de ce pays. En Espagne, le parti ultraconservateur Vox pourrait être un faiseur de rois lors des élections anticipées du mois prochain.

Comment la Slovaquie a résisté au meurtre d’un journaliste et a expulsé son Premier ministre

Fico « surfe sur une vague », a déclaré Milan Nic du Conseil allemand des relations étrangères. « Le soutien aux populistes est désormais en hausse. Il y a une crise du coût de la vie et les couches sociales inférieures ont du mal à joindre les deux bouts. C’est un environnement où vous pouvez mobiliser le ressentiment.

Fico profite également des troubles politiques en Slovaquie. La coalition gouvernementale pro-ukrainienne tournée vers l’ouest du pays, déjà critiquée pour sa gestion de la pandémie, a été assaillie par des querelles internes entre les partis et s’est effondrée en décembre, mais a boité jusqu’en mai avec un cabinet minoritaire.

En Slovaquie, la confiance dans les institutions de l’État est au plus bas, selon un sondage du groupe de réflexion GlobSec, la confiance du gouvernement n’étant que de 18 %.

La présidente slovaque Zuzana Caputova et ses alliés affirment qu’une campagne de désinformation russe a également pris racine, amplifiée par Fico et d’autres politiciens de l’opposition.

« Certaines affinités historiques et une certaine naïveté à propos de la Russie se jouent avec le cynisme et l’opportunisme de l’élite politique slovaque », a-t-il déclaré. « Y compris l’ancien Premier ministre Fico. »

Seuls 40 % des Slovaques affirment que la Russie est principalement responsable de la guerre en Ukraine, tandis que 34 % accusent l’Occident d’avoir provoqué la Russie, selon un sondage réalisé en mars par GlobSec. Cette même enquête a révélé que 58 % des Slovaques voteraient pour rester dans l’OTAN, contre 72 % un an plus tôt, lorsque la guerre en Ukraine a contribué à une augmentation du soutien.

Sur la question des armes pour l’Ukraine, une enquête financée par l’UE et menée par le Bratislava Policy Institute a révélé que 70 % des personnes interrogées étaient contre la fourniture d’armes. Et une enquête Ipsos a révélé que 60% des répondants slovaques étaient contre le don d’avions de chasse MiG-29 à l’Ukraine. Parmi les partisans du parti de Fico, ce chiffre est passé à 92 %.

Pour sa part, Fico a comparé un groupement tactique de l’OTAN en Slovaquie à des soldats nazis et a décrit la guerre en Ukraine comme un conflit entre les États-Unis et la Russie. Il a déclaré que l’Ukraine étant autorisée à rejoindre l’OTAN garantirait la troisième guerre mondiale.

Au sein de l’UE, certains responsables et diplomates s’inquiètent d’un dirigeant qui pourrait s’aligner sur le président hongrois Viktor Orban pour entraver l’aide à l’Ukraine et bloquer les sanctions contre la Russie.

« Nous devons rester unis sur la situation sécuritaire et sur la Russie », a déclaré Zilvinas Tomkus, vice-ministre lituanien de la Défense nationale. Il a mentionné une récente réunion des ministres européens de la défense sur l’Ukraine, au cours de laquelle la Hongrie a bloqué un programme d’aide. « Le problème est que nous envoyons ce message ambigu à nos sociétés et à Moscou, et Moscou peut exploiter ce message, qu’il n’y a pas d’unité entre les alliés européens. »