En signe d’espoir, le Pakistan dit qu’il n’y a pas eu de nouveaux décès dus aux inondations en 3 jours

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan a déclaré lundi qu’il n’y avait eu aucun décès au cours des trois derniers jours à la suite des inondations meurtrières qui ont englouti le pays depuis la mi-juin, un signe d’espoir que la nation tourne le dos à la catastrophe.

Depuis le début des pluies de mousson et des inondations sans précédent, 1 545 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont été blessées. Les inondations ont touché 33 millions de personnes, laissant des centaines de milliers de sans-abri. La montée des eaux a emporté des villages, des routes et des ponts, et à un moment donné a inondé un tiers du territoire pakistanais.

Au lendemain de la dévastation, les médecins et le personnel médical luttent contre l’augmentation des maladies d’origine hydrique et d’autres infections, et luttent pour soigner les malades et livrer des médicaments, des vivres et des tentes aux personnes déplacées par les inondations.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a déclaré que les eaux étaient maintenant revenues à des niveaux normaux dans toutes les rivières, lacs et réservoirs. Les experts ont déclaré que les inondations avaient été aggravées par le changement climatique.

Selon le département provincial de la santé du Sindh, la province la plus touchée du pays, un total de 68 418 patients y ont été enregistrés dimanche. Des centaines de villages du Sind restent sous les eaux. La semaine dernière, les médecins ont déclaré avoir soigné 90 000 patients dans des camps médicaux et de fortune à travers la province.

La plupart des patients, principalement des femmes et des enfants, souffrent de maladies d’origine hydrique, d’infections cutanées et de dengue, a indiqué le département de la santé du Sindh. Parmi les personnes tuées par les inondations au Pakistan cet été figuraient 552 enfants et 315 femmes.

La semaine dernière, l’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré que davantage de décès dus à des maladies pouvaient être évités en s’assurant que les installations médicales dans les zones touchées par les inondations étaient correctement approvisionnées.

“J’ai été dans des zones touchées par les inondations… la situation des familles est plus que sombre, et les histoires que j’ai entendues brossent un tableau désespéré”, a déclaré Abdullah Fadil, le représentant de l’UNICEF au Pakistan, ajoutant que les jeunes mères étaient épuisées ou malades et incapables de allaiter leurs bébés.

“Nous tous sur le terrain voyons des enfants souffrant de malnutrition, luttant contre la diarrhée et le paludisme, la dengue, et beaucoup souffrant d’affections cutanées douloureuses”, a ajouté Fadil. “Beaucoup de mères sont elles-mêmes anémiques et mal nourries et ont des bébés de très faible poids.”

Fadil a déclaré que les inondations avaient touché 16 millions d’enfants. Les autorités pakistanaises ont mis en place plus de 13 000 camps médicaux dans les zones inondées du Sindh.

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, qui est à New York pour assister au rassemblement des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies, a exhorté la communauté internationale à envoyer davantage d’aide aux victimes des inondations. Sharif devrait lancer un autre appel à l’aide lors de l’événement de l’ONU.

Munir Ahmed, Associated Press