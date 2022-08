En signe de soutien, des bombardiers américains survolent Dubrovnik, dans les Balkans

DUBROVNIK, Croatie (AP) – Une paire de bombardiers stratégiques B52 de l’US Air Force a survolé lundi la station balnéaire croate de Dubrovnik et trois autres États membres de l’OTAN de la région en signe de soutien face à l’agression russe en Ukraine.

En plus de la station touristique croate fortifiée de Dubrovnik, l’avion a survolé le siège du gouvernement à Skopje, en Macédoine du Nord, le centre-ville de la place Skanderbeg dans la capitale albanaise, Tirana, et la côte adriatique du Monténégro.

Les Balkans et la mer Adriatique ont récemment vu une activité militaire, de renseignement et de propagande accrue de Moscou, qui considère la région comme son intérêt stratégique en raison de son accès à la Méditerranée.

“Le but de chaque survol est de démontrer l’engagement et l’assurance des États-Unis envers les alliés et partenaires de l’OTAN situés dans le sud-est de l’Europe”, a déclaré l’US Air Force dans un communiqué. “De plus, cela donnera aux citoyens l’occasion de prendre des photos, des vidéos et de profiter de l’avion qui survole.”

Des foules se sont rassemblées sur les places de Skopje et de Tirana, et des touristes ont regardé à Dubrovnik et au Monténégro les bombardiers géants tonner au-dessus de leur tête. Certains badauds agitaient des drapeaux américains.

La Macédoine du Nord a été le dernier pays à rejoindre l’OTAN en 2020 et le Monténégro l’a fait en 2017, tous deux malgré une forte opposition de la Russie.

Le chef d’état-major de l’armée de Macédoine du Nord, le lieutenant-colonel Jovan Azmanovski, a déclaré à la chaîne de télévision Kanal 5 que les vols des bombardiers étaient la preuve symbolique que “notre ciel est sûr”.

“Les habitants de la Macédoine du Nord ont pu voir un vol de deux bombardiers stratégiques de l’USAF B52 au-dessus de Skopje, ce qui démontre notre appartenance à l’OTAN et la sûreté et la sécurité de notre ciel et de toute l’alliance. Notre ciel est sûr et notre adhésion (à l’OTAN) est plus que visible », a déclaré Azmanovski.

À Tirana, le chef d’état-major de l’armée albanaise, Arben Kingji, a déclaré “nous assistons à une démonstration militaire stratégique”.

“Nos partenaires stratégiques sont main dans la main avec nous, c’est un message d’unité”, a-t-il déclaré sur la place où les gens se sont rassemblés.

Les deux avions B-52 Stratofortress sont affectés au 23rd Bomb Squadron opérant actuellement à partir de RAF Fairford, Royaume-Uni.

Depuis 2018, les États-Unis ont effectué plus de 200 sorties de la Bomber Task Force avec des alliés et des partenaires.

Plus récemment, cela impliquait des vols B-1B Lancer au-dessus des régions nordiques, baltiques et de la mer Noire en mai, ainsi qu’un survol de la police aérienne de la Macédoine du Nord en juin. En juin, Stratofortresses a effectué des vols au-dessus de l’océan Arctique et a ensuite participé au BALTOPS, le plus grand exercice annuel de la mer Baltique.

En mer Baltique, le navire de guerre amphibie USS Kearsarge – le plus grand navire de guerre à avoir jamais visité la Lituanie – a été officiellement accueilli lundi. Le pays borde la Pologne, membre de l’OTAN, et la Biélorussie, un allié de Moscou.

Lundi, la mission de police aérienne de l’OTAN en Lituanie a signalé que des avions à réaction avaient été dépêchés quatre fois la semaine dernière pour identifier et escorter des avions de guerre russes, ce qui violait les règles de l’espace aérien international.

The Associated Press