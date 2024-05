En signe de solidarité, des milliers de personnes se joignent à la marche funèbre pour l’otage Hanan Yablonka

Des milliers de personnes ont rejoint dimanche un cortège funèbre jusqu’au cimetière de Tel Aviv où Hanan Yablonka, 42 ans, a été enterré après que son corps a été retrouvé par l’armée israélienne vendredi, plus de sept mois après sa mort.

Yablonka a été assassiné par le Hamas le 7 octobre alors qu’il fuyait le festival de musique Supernova, et son corps a été enlevé à Gaza.

La famille de Yablonka a demandé au public de transformer le cortège funèbre en marche, dans un appel solennel au gouvernement pour qu’il parvienne à un accord pour garantir la libération des plus de 120 otages restants détenus par le Hamas à Gaza.

Dans des entretiens avec des médias hébreux, les parents de Yablonka, Reuven et Vered, et ses sœurs Orit et Avivit, ont souligné qu’ils voulaient organiser une marche apolitique appelant à placer la vie des otages au-dessus de tous les autres objectifs de la guerre à Gaza.

Les participants ont apporté des drapeaux israéliens à la marche et portaient des chemises avec des slogans appelant le gouvernement israélien à faire davantage pour la libération des otages.

De légers applaudissements ont été entendus alors que la voiture transportant le corps de Yablonka vers sa dernière demeure traversait la foule, les participants montrant du respect pour la famille et leur décision de consacrer son dernier voyage à ceux qui sont encore en vie et peuvent encore être secourus.

La famille Yablonka a parcouru un kilomètre et demi à travers les rues du nord de Tel Aviv et de Ramat Hasharon, commençant à la maison familiale et se terminant au cimetière de Kiryat Shaul.

Parmi les participants à la marche se trouvaient des membres des familles des otages toujours détenus à Gaza.

Des milliers de personnes participent au cortège funèbre de Hanan Yablonka à Tel Aviv, le 26 mai 2024, après que Tsahal a récupéré son corps à Gaza deux jours auparavant. (Chaïm Goldberg/Flash90)

Eli Shtivi, père de l’otage Idan Shtivi, a déclaré au site d’information Ynet que les personnes tuées, comme Yablonka, « défendaient l’État d’Israël ».

« Sans ce parti et ces personnes assassinées, les terroristes seraient parvenus à Kiryat Gat, et peut-être à Tel Aviv, et rien ne les aurait empêchés. Ils auraient eu une totale liberté de mouvement pendant 10 heures. Ils étaient juste occupés à assassiner ces anges », a-t-il déclaré.

Eyal, qui vit dans la zone traversée par le cortège, a déclaré au Times of Israel que même s’il ne connaissait pas Yablonka, il ressentait le besoin de soutenir la famille et la cause du rapatriement des otages le plus rapidement possible.

« Se présenter ici et soutenir les familles est la moindre des choses que nous puissions faire », a-t-il déclaré.

Yablonka était divorcée et laissait derrière elle deux enfants âgés de 12 et 9 ans.

Hanan Yablonka a été prise en otage par des terroristes du Hamas lors de la rave du désert de Supernova, le 7 octobre 2023 (Autorisation)

Les funérailles elles-mêmes ont été ouvertes par le chanteur Lior Narkis, que Yablonka aimait, avec la chanson « Mikol Ha’ahavot » d’Idan Raichel.

Faisant l’éloge de son fils, Vered Yablonka a remercié les milliers de personnes qui ont rejoint la marche et a décrit Hanan comme quelqu’un « impossible à ne pas aimer ».

« Et je demande : comment puis-je vous dire adieu ? Dans nos pires rêves, nous ne pouvions pas imaginer quelque chose comme ça. Ce que je donnerais pour te serrer dans mes bras, t’embrasser, te respirer », a-t-elle déclaré en jurant que ses petits-enfants seraient heureux malgré la perte de leur père.

Le corps de Yablonka a été retrouvé vendredi avec ceux d’Orión Hernández Radoux, 30 ans, et de Michel Nisenbaum, 59 ans. Yablonka s’est enfui de la rave du désert de Supernova et a réussi à parcourir huit miles jusqu’au carrefour de Mefalsim où il a été abattu par des terroristes du Hamas. Il a disparu pendant 90 jours jusqu’à ce que les autorités annoncent que, en l’absence de toute autre information, il était présumé emmené à Gaza.

Yablonka se trouvait avec quatre amis dans son véhicule. Plus tard, un ami a été retrouvé mort dans sa voiture, un autre dans le champ et deux autres dans la cachette qu’ils avaient trouvée à proximité.

On estime que 121 des 252 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre se trouvent toujours à Gaza, et 37 d’entre eux ont été déclarés morts par les autorités israéliennes. Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. et 2015 respectivement.

Le personnel du Times of Israel a contribué à ce rapport.