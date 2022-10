En savoir plus sur votre santé, votre ascendance et plus encore avec jusqu’à 120 $ de réduction sur les tests ADN 23andMe

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Envie d’en savoir un peu plus sur votre propre corps ? Un test ADN peut fournir de nombreuses informations, et en ce moment, vous pouvez attraper l’un de nos coups de coeur de l’année à une bonne affaire lors de la vente Prime Early Access. Amazon a réduit jusqu’à 52%, avec des prix à partir de seulement 99 $.

Il existe deux kits de test différents que vous trouverez à prix réduit lors de cette vente. Le premier est le , qui est légèrement supérieur au kit de base, et est actuellement en vente au prix de 99 $, soit 100 $ de réduction sur le prix habituel. Il vous fournit des rapports sur votre ascendance mondiale et commencera automatiquement à construire un arbre généalogique avec tout autre parent génétique, ainsi qu’à fournir des informations précieuses sur la façon dont votre ADN affecte votre santé et votre mode de vie en général, et si vous êtes prédisposé à des conditions de santé particulières. .

Pour un supplément de 10 $, vous pouvez passer au , qui est de 120 $ de réduction en ce moment. Il fournit les mêmes données et informations que le kit Health and Ancestry ci-dessus, avec quelques avantages supplémentaires. Le pack Premium comprend également un abonnement premium d’un an à 23andMe, ce qui signifie que vous obtiendrez des rapports ADN exclusifs tout au long de l’année avec des informations sur les mesures que vous pouvez prendre pour être en meilleure santé. Il comprend également un test pharmacogénétique, qui peut fournir des informations utiles sur la façon dont certains médicaments fonctionneront avec votre corps et votre constitution génétique.

Avant de vous engager dans un test ADN, il est bon de savoir comment vos données seront utilisées. Il est possible que vos informations ADN soient partagé avec les laboratoires pharmaceutiques et les organismes d’application de la loialors assurez-vous de considérer votre niveau de confort avec cela avant de faire des tests ADN à domicile. 23andMe a une page de confidentialité où il décrit comment vos informations sont stockées et protégées. Lisez notre guide complet des meilleurs kits de test ADN pour plus d’informations.

