En savoir plus sur Tiffany Chen et les romances passées – Hollywood Life

Crédit d’image : Backgrid

Robert De Niro, 79 ans, a accueilli un nouveau bébé en mai 2023.

Sa petite amie, Tiffany Chen, a donné naissance à son septième enfant.

Tiffany Chen est une instructrice d’arts martiaux qui sort avec De Niro depuis 2021.

Robert de niro était au paradis mardi (9 mai) lorsqu’il a révélé qu’il était devenu père pour la septième fois. Robert, 79 ans, et sa petite amie, Tiffany Chen, attendait, avec sa chérie exhibant son ventre arrondi lors d’un dîner en avril 2023 à Los Angeles. Tiffany et Robert ont rencontré cristal de billy et Harvey Keitel chez Giorgio Baldi de LA, mais Le Parrain Partie II l’acteur était maman sur son paquet de joie entrant.

L’enfant est le septième de Robert. Son premier est Dréna De Niro51 ans, qu’il a adopté alors qu’il était marié à sa mère, Diahnne Abbott. Robert et Dihanne ont également eu un fils, Raphaël De Niro, 46 ans, ensemble. Après avoir finalisé son divorce avec Diahnne en 1988, Robert a commencé à sortir avec Toukie Smith. Le couple a eu des fils jumeaux, julien et Aaron De Niro27. En 1997, Robert a épousé Grâce Hightower. Ils ont accueilli leur fils, Elliot De Niro25 ans, en 1998. Ils ont également accueilli leur fille, Hélènevia mère porteuse en 2011.

Alors que Robert se prépare pour le service des couches, voici un aperçu de Tiffany et de ses relations passées.

Tiffany Chen

Tiffany Chen a passé toute sa vie impliquée dans un sport ou un autre. Elle a commencé le ballet, la danse Hula, la natation et la gymnastique à l’âge de 5 ans, selon une biographie publiée sur le site Web de son père, l’arrière grand maître du Tai Chi. William CC Chen. Selon la biographie de 2016, Wendy a commencé le patinage artistique à l’âge de huit ans et, à l’âge de 11 ans, elle « a remporté trois médailles d’or dans des compétitions régionales de patinage artistique ». En prenant des danses de salon, elle a entendu parler de la façon dont d’autres danseurs utilisaient le Tai Chi pour aider leurs mouvements; elle s’est inscrite à ses cours et « a participé à sa première compétition Push Hands à 16 ans, à la compétition nationale d’arts martiaux chinois de l’USWKF à Orlando, en Floride ».

Selon la biographie, elle a remporté 43 médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze au cours de sa carrière d’arts martiaux compétitifs. La biographie comprend également des photos de Wendy instruisant Robert, Anne Hathawayet d’autres sur le tournage de 2015 Le stagiaire. Cela indique qu’elle et Robert se connaissaient depuis au moins six ans avant de commencer leur romance en 2021.

Pour la plupart, Robert et Tiffany ont gardé leur relation hors de la vue du public. Le couple est parti en vacances ensemble en France en 2021, par Page 6et l’Espagne en 2022. Au-delà, ils sont timides des projecteurs.

« Je n’ai jamais pratiqué le tai-chi avec l’intention de chercher à me battre », a déclaré Tiffany Dans le magazine Kung Fu en 2011. « J’ai appris la forme, j’ai appris quelques mains poussées, puis j’ai commencé à concourir en mains poussées. .. Je n’étais plus défié dans l’arène des push-hands. Il était temps d’intensifier le jeu, alors j’ai commencé à suivre le cours d’entraînement de mon père. Pourtant, je n’avais pas l’intention de me battre… jusqu’à ce que je le fasse.

Tiffany cite ses parents comme les plus grandes inspirations de sa vie. « Mon plan a toujours été d’apprendre à être aussi bon que mon père », a-t-elle déclaré. À l’intérieur du Kung Fu. « Mon père est une telle source d’inspiration et a tellement donné en retour, en travaillant avec ma mère dans notre école de tai-chi et à travers son enseignement dans le monde entier. Il est un mentor et un modèle incroyable. … Je m’entoure de belles personnes généreuses. Les gens de qualité sont rarement entourés d’individus qui ne sont pas des facteurs de motivation ou d’inspiration pour eux. S’entourer de bonnes personnes crée une relation symbiotique qui fait que la qualité de vie de chacun augmente de façon exponentielle.

Ses romances passées

Robert a rencontré la chanteuse et actrice Diahnne Abbott en 1976 Conducteur de taxi. Robert a adopté Drena, la fille de Diahnne issue d’un précédent mariage, et elle a donné naissance à leur fils, Raphael, en 1976. Diahanne a eu quelques autres rôles dans les années 1970 et 1980, dont un rôle dans De Niro. Le roi de la comédie. Elle a surtout abandonné le théâtre dans les années 1990 mais a eu quelques rôles au début des années 2000.

Après le divorce de Robert et Diahnne en 1988, il a été publiquement impliqué avec le modèle Toukie Smith. Les deux ont accueilli leurs fils jumeaux en 1995. « J’aime mes enfants, juste être avec eux », a déclaré Robert. Nous hebdomadaire en 2019. Ce n’est pas facile. Parfois c’est amusant, et vous aimez vos enfants, et parfois vous voulez les tuer ! »

Après la séparation de Robert et Toukie en 1996, il a commencé à voir l’actrice Grace Hightower. Ils ont accueilli leur fils, Elliot, en 1998 et une fille (par mère porteuse) en 2011. Le couple s’est séparé pour la première fois en 1999 mais s’est réconcilié peu de temps après. Cependant, en 2018, ils l’ont appelé pour de bon.

« Grace et moi avons deux beaux enfants ensemble », a déclaré De Niro à Us Weekly dans un communiqué. « Nous entrons dans une période de transition dans notre relation, qui est un processus difficile mais constructif. Je rends hommage à Grace en tant que mère merveilleuse et je demande l’intimité et le respect de tous alors que nous développons nos rôles de partenaires dans la parentalité.

