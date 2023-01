En savoir plus sur ses jumeaux et leur âge – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Angela Bassett est mariée à Courtney B. Vance depuis 1997.

Le couple a des jumeaux : un fils Slater et une fille Bronwyn.

Angela est une star des films “Black Panther” et considère la star Chadwick Boseman comme un fils pour elle.

Angela a révélé qu’elle avait célébré sa victoire aux Golden Globes avec ses deux enfants.

Peu d’actrices ont eu une carrière aussi prolifique que Angela Bassett, 64, a eu. Elle a captivé le public pendant des décennies grâce à ses performances dans des biopics comme Qu’est-ce que l’amour a à faireoù elle a joué Tina Turnerà jouer des personnages de bandes dessinées, comme dans Panthère noire. Pendant une grande partie de sa longue carrière, elle a été mariée à un acteur de théâtre Courtney B. Vance, 62 ans, avec qui elle s’est mariée en 1997. En janvier 2006, le couple a eu des jumeaux Couvreur et Bronwyn par l’intermédiaire d’un substitut. Angela a repris son rôle de reine Ramonda dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, bien que le film ait malheureusement perdu l’étoile Chadwick Boseman, après sa mort à la suite de sa bataille contre le cancer du côlon.

Sa performance dans Panthère noire 2 a valu à Angela le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux 80e Golden Globes annuels. Elle est nominée pour le même prix aux Oscars 2023, et sa victoire aux Golden Globes a déjà suscité le buzz des Oscars. Angela a expliqué comment elle avait célébré le Golden Globe avec ses enfants dans une interview avec Personnes en janvier 2023. “Je suis rentrée chez moi et j’ai embrassé mes enfants”, a-t-elle déclaré. “Ils étaient vraiment ravis que maman ramène une statue à la maison.”

Bien qu’elle ait elle-même deux petits, elle a clairement ressenti un amour maternel envers Chadwick. Angela a déclaré qu’elle était heureuse de le voir pour un Golden Globe dans une interview de février 2021 avec Divertissement ce soir. “Je connais mon cœur, mon fils, Chadwick est en lice pour un prix, alors j’ai hâte de voir son visage apparaître sur l’écran là-bas”, a-t-elle déclaré. “Il nous manque terriblement, mais c’était un individu et le travail qu’il a fait mérite d’être rappelé.”

Le rôle d’Angela dans le MCU est clairement celle que ses enfants adorent. Lorsque les enfants les ont accompagnés à la première du premier Panthère noire, Courtney a expliqué pourquoi ils avaient amené leurs enfants dans une interview avec ET. “Il s’agit d’un événement record et incroyable que nous devrions tous chérir. Il est temps pour nous de voir que nous pouvons faire un méga hit. Nous pouvons faire un film de 100 millions de dollars en nous présentant simplement », a-t-il déclaré. Les deux enfants ont également rejoint leur mère pour la première de Panthère noire 2et Slater a partagé quelques clichés de certaines des célébrités que lui et sa sœur ont rencontrées (dont Rihanna, Janelle Monae, et bien d’autres) sur son Instagram.

Avec le succès du premier film, Angela a admis que le Panthère noire obtenant des hochements de tête aux Oscars, elle a parlé de l’excitation de leurs jumeaux. “Ils pensent que c’est plutôt cool, et je peux voir un peu de fierté dans leur démarche, et en tant que maman [or] papa, tu as besoin de tous les points que tu peux obtenir de n’importe où », a-t-elle dit ET.

Bon nombre des plus grands rôles à l’écran de l’actrice ont montré certains de ses instincts maternels (comme jouer le rappeur Les BIG notoires maman Violetta Wallace dans Célèbre), et l’actrice a été ouverte sur les valeurs qu’elle essaie d’inculquer à ses jumeaux de 17 ans. Angela est clairement une mère adorée et a adoré ses enfants. “C’est une joie de les voir grandir si magnifiquement, vous savez, si brillants, si intelligents, si compatissants, et vous voulez juste qu’ils soient conscients, vous savez?” elle a dit Plus proche hebdomadaire en 2019.

Les Panthère noire La star a déclaré qu’elle ne savait pas si ses enfants envisageaient de suivre les traces de son mari et d’elle en tant qu’acteurs, mais elle les soutiendrait, peu importe ce qu’ils veulent faire. “Ils veulent suivre le succès, mais qu’il s’agisse d’agir, je n’ai aucun indice là-dessus pour le moment”, a-t-elle déclaré dans le communiqué susmentionné. Personnes entrevue. « C’est un peu de musique, un peu de sport. Mais quoi qu’ils veuillent faire, je les soutiens.

Angela a parlé de l’excellente relation qu’elle entretient avec ses enfants. Elle a également déclaré qu’elle envoyait ses enfants à l’école publique dans une interview de 2019 avec Jimmy Kimmel. « Ils sont à l’école publique. Je suis allée à l’école publique, ça m’a bien réussi », avait-elle déclaré à l’époque. En savoir plus sur les jumeaux d’Angela ici !

Bronwyn Golden Vance

Angela semble être très proche de sa fille. L’actrice a partagé une adorable photo mère-fille de la paire en janvier 2020. Angela a porté un survêtement marron avec une bordure orange, tandis que sa petite fille portait des leggings turquoise et un pull blanc. “Sur une étendue de côte californienne préservée avec ma belle fille”, a-t-elle écrit dans la légende.

Outre la douce photo de randonnée, Angela a expliqué comment Bronwyn et comment sa fille la suit dans une interview de 2019 avec Vautour. “Ma fille, depuis qu’elle était toute petite, me cherchait toujours un exemple de ce qu’il fallait faire et comment être”, a-t-elle déclaré. « Si je disais à son frère quelque chose comme ‘Slater, écris ça. Slater, ne restez pas là-dessus. Couvreur —’ elle serait ma petite copie. S’il faisait quelque chose, elle dirait : ‘Slater, pose ça ! Slater ne reste pas là-dessus ! C’était ma petite copieuse.

Slater Josiah Vance

Angela a été ouverte sur le fait que ses deux enfants sont très enclins à la musique, et son fils, Slater, a montré des aspirations à devenir musicien. En mai 2019, elle poste une photo sur Instagram de son fils avec le rappeur Logique et dit que le Bobby Tarantino L’artiste l’a influencé à vouloir rapper sur « la paix, l’amour et la positivité ». Elle a également expliqué comment Logic était «l’interprète préféré de son fils» lors d’une apparition en 2019 sur Jimmy Kimmel en direct! “Il dit qu’il est le meilleur rappeur vivant ou mort”, a-t-elle déclaré. “Des opinions tranchées.”

Slater a également commencé à sortir de la musique sous son nom. Il fait souvent la promotion de ses nouveaux morceaux via son Instagram. Il a sorti son premier album Voyage 2 pour toujours en octobre 2021. Il a suivi le record avec un EP 2022 Trou du coeur. Il a aussi

Alors qu’il est encore jeune et qu’il cherche son chemin, Slater a reçu des réactions négatives pour une farce qu’il a faite à sa mère en décembre 2022. Tout en participant à la tendance TikTok des enfants disant à leurs parents que différentes célébrités étaient décédées, il avait dit à Angela C’est elle Panthère noire co-vedette Michael B.Jordanie était mort. Sa mère était naturellement bouleversée par le vidéo. Il aurait partagé une vidéo d’excuses (par Interne du milieu des affaires), mais il a également été supprimé depuis. “Je reconnais cette erreur et j’espère que cela pourra être une leçon pour tous ceux qui utilisent les médias sociaux comme outil et source de divertissement pour vraiment comprendre que leurs actions peuvent avoir des conséquences qui vont au-delà de vous”, a-t-il déclaré.

On dirait que ses deux enfants sont très enclins à la musique. Elle a expliqué à quel point ses enfants l’aimaient dans le film Disney-Pixar inspiré du jazz Âme sur le tapis rouge des Golden Globes 2021, selon Personnes. “Ils ont adoré. Ils jouent tous les deux du piano et du rap et jouent de la guitare, donc ils ont un petit intérêt musical que je perce en eux, sur lequel j’insiste », a-t-elle déclaré. “Ils en ont tiré beaucoup de thèmes, beaucoup d’idées et l’ont vraiment apprécié.”

