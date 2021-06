En savoir plus sur l’histoire de l’industrie électronique avec les programmes en ligne du Samsung Innovation Museum – Samsung Global Newsroom

Le Samsung Innovation Museum (S/I/M), le plus grand musée de l’industrie électronique de Corée, a été créé en 2014 et a depuis accueilli plus de 440 000 visiteurs à ses expositions qui couvrent non seulement l’histoire des produits innovants de Samsung Electronics, mais aussi l’histoire globale de l’industrie électronique.

Depuis le déclenchement de la pandémie mondiale qui a empêché les visiteurs intéressés de visiter le musée hors ligne, S/I/M a mis en place une variété de programmes en ligne, y compris des visites d’expositions virtuelles et du contenu spécifiquement pour les plus jeunes.

PARLER de rêve en ligne : Offrir à tous une formation sur l’industrie électronique

S/I/M’s Dream TALKTALK, un programme éducatif pour les jeunes en Corée qui fonctionnait auparavant hors ligne avant la pandémie mondiale, se déroule en ligne de juin à décembre de cette année. Disponible chaque deuxième et quatrième samedi de chaque mois à 10h et 14h,1 le programme Online Dream TALKTALK permet aux étudiants de participer à des conférences sur l’histoire de l’industrie électronique, de la science et de la technologie.

De plus, le programme propose des sessions de mentorat en ligne avec 30 employés de Samsung pour les jeunes intéressés par l’industrie afin d’en savoir plus directement auprès de ceux qui y travaillent. Online Dream TALKTALK utilise une approche « métavers » de l’engagement, permettant aux étudiants de réviser les choses qu’ils ont apprises à travers les conférences et les ateliers avec des jeux Vrai ou Faux et d’autres expériences.

En mars, S/I/M a également ouvert un « atelier informatique en ligne pour les jeunes », ainsi qu’une variété d’autres programmes en ligne uniques.

Docent LIVE : Apprendre à connaître S/I/M virtuellement

Depuis avril, S/I/M propose son programme de visites en ligne « Docent LIVE » pour permettre aux visiteurs de découvrir virtuellement les différentes expositions et salles du musée.

Les participants au programme de visites peuvent profiter de visites sous trois thèmes. La visite du Hall 1 présente l’histoire de l’industrie électronique du 18e jusqu’au 20e siècles, tandis que le Hall 2 présente l’histoire des semi-conducteurs, des écrans et des appareils mobiles, et le Hall 3 présente l’histoire du développement et des philosophies directrices de Samsung.

Le programme de visite en ligne de Docent LIVE est disponible les lundis, mercredis et vendredis à 10h et 14h,2 et les personnes intéressées peuvent réserver sur La page Web de S/I/M. Les visites individuelles et de groupe sont disponibles en anglais, coréen, chinois, japonais ou espagnol.

Restez à l’écoute de S/I/M pour vous tenir au courant des manières innovantes dont Samsung informe les gens du monde entier sur l’industrie électronique et le rôle clé qu’elle joue dans la société.

1 Heure normale de Corée (KST).

2 Heure normale de Corée (KST).