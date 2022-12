En savoir plus sur les trois enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Cuba Gooding Jr.54 ans, est surtout connu comme un acteur talentueux qui est apparu dans de nombreux films et séries télévisées populaires, notamment Boyz dans le capot, Jerry Maguiréet Aussi bon que possible, mais il est aussi un père adoré de trois enfants. La star travailleuse partage des fils Spencer28, et le maçon26 ans, ainsi que sa fille Cornemuseur17 ans, avec son ex-femme Sara Kapfer, et il s’avère qu’ils sont assez impressionnants, tout comme leur père. Bien qu’il ait gardé sa vie de famille assez privée tout au long de sa carrière, Cuba est connu pour jaillir de sa progéniture et parler de la façon dont il les élève quand l’humeur le frappe.

“C’est juste une concentration que vous devez avoir, et pas seulement être autour d’eux, mais les rendre responsables de leurs actions”, a-t-il déclaré à propos de ses enfants sur La zone sans jugement en 2014. “Souvent, les enfants de célébrités peuvent bénéficier d’un traitement spécial.” Il a ajouté qu’il pense que lui et sa femme “ont élevé de très bons enfants qui naviguent” dans les “eaux” d’une famille sous les projecteurs “plutôt bien”.

En savoir plus sur Spencer, Mason et Piper ci-dessous.

Spencer Gooding

Spencer est l’aîné de Cuba et de Sara. L’ancien couple, qui a divorcé en 2017, l’a accueilli en 1994, la même année où ils se sont mariés. Comme son père, Spencer, diplômé de l’Université Wesleyan du Connecticut, a travaillé comme acteur et a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de 2002 de SlamBall. Il a également travaillé comme éditeur associé chez WEBTOON et diffuse des jeux vidéo sur Twitch, selon sa page Instagram.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Spencer partage souvent des moments mémorables de sa vie sur les réseaux sociaux, y compris des photos de vacances avec ses parents et ses frères et sœurs et des photos de bébé et d’enfant de lui-même. Il semble également apprécier diverses activités comme le surf et les jeux lors de fêtes à la maison avec des amis. On ne sait pas s’il est en couple ou marié ou s’il a des enfants.

Maçon Gooding

Mason est le deuxième enfant et fils né de Cuba et Sara. Il a été accueilli en 1996 et bien qu’il ait grandi avec un intérêt pour le football, il se concentre sur une carrière d’acteur. Certaines des fonctionnalités les plus remarquables dans lesquelles il est apparu incluent Librairie, Tout va bien se passeret Amour, Victor. Il était également dans le film de 2022, Pousser un cri. Mason s’est auparavant inscrit à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York pour étudier l’écriture dramatique et la psychologie, mais a abandonné au cours de sa première année pour continuer à jouer à plein temps.

Lien connexe En rapport: Jennifer Garner, Gwen Stefani, Bella Hadid et d’autres stars dans des chandails de Noël moches

Comme son frère, Mason a une page Instagram active et partage régulièrement des moments de sa vie. Qu’il s’agisse de suivre une formation d’escalade ou d’assister à un concert en 1975, le beau mec actif semble passer beaucoup de temps de qualité avec lui-même, sa famille et ses amis.

Piper Gooding

La plus jeune enfant et fille unique de Cuba et Sara, Piper, est née en 2005. Elle est la plus privée des enfants de Cuba et bien qu’elle ait un Instagram actif, elle ne publie pas autant que ses frères. Bien qu’elle reste assez privée, Piper a révélé certains de ses centres d’intérêt sur la plate-forme de médias sociaux, notamment la danse, l’art et son adorable chien. Scout. L’adolescente aime aussi partager de magnifiques photos de la nature et a partagé une photo d’elle-même en train de prendre une photo avec un véritable appareil photo à l’occasion de son 17e anniversaire.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.