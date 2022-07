En savoir plus sur les petites amies de l’acteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/BEI/Shutterstock

Euphorie étoile Jacob Elordi est l’un des mecs les plus sexy d’Hollywood ! Et conformément à ce statut, il est sorti avec certaines des actrices les plus étonnantes de l’industrie du divertissement. L’acteur australien de 25 ans a commencé sa carrière en tant que figurant sur le tournage de 2017 Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoires et a rapidement gravi les échelons pour devenir la star du succès de Netflix La cabine des baisers en 2018. Il a consolidé son statut de principal intérêt romantique dans La cabine des baisers 2 en 2019 et le troisième volet en 2021. Enfin, il est apparu aux côtés Ben Affleck et Ana de Armas dans le thriller érotique de Hulu Eaux profondes en 2022

Suite Nouvelles des célébrités

Maintenant, l’acteur est omniprésent en raison de son rôle de jock toxique Nate Jacobs dans le drame surréaliste de HBO Euphorie. Voici son histoire de rencontres glamour, de Joey King à Olivia Jade.

La fille de mannequin de 23 ans Jaime King avait une grande chimie avec Jacob quand ils ont commencé à filmer La cabine des baisers début 2017. Mais Joey King dit plus tard Bello en 2018 que ce n’était pas forcément le coup de foudre. “Eh bien, je pensais qu’il était très mignon quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais cela a commencé comme une amitié”, a-t-elle déclaré. «Tout de suite, nous parlions de choses grossières entre nous. Mais peu de temps après, j’ai commencé à réaliser : ‘Hé, je pense que j’aime bien cette personne !’ C’était une expérience tellement intéressante de rencontrer votre petit ami sur le plateau parce que vous passez tellement de temps ensemble et que vous devenez si proche si vite. Nous passions 17 heures par jour ensemble, et nous traînions tous après le travail et regardions des films ensemble et tout. C’était super.”

Kaia Gerber et Jacob Elordi

La relation avait suivi son cours fin 2018, ce qui a rendu le tournage de La cabine des baisers suites 2 et 3 maladroites, au mieux. Pourtant, le duo est un professionnel accompli et les films de suivi contenaient tout le charme et la chimie de l’original.

Le mannequin Cari Flowers et Jacob ne seraient sortis ensemble que par hasard au cours de l’été 2019. Quotidien Élite a rapporté que les fans aux yeux d’aigle l’ont perdu lorsque Cari a publié un beau portrait d’elle-même le 28 mai 2019 – et a tagué Jacob! “Des lignes encore sur mon visage à cause de la sieste que j’ai apparemment prise”, a-t-elle écrit dans la légende. Les gens ont supposé que le bel acteur avait pris la photo, surtout lorsqu’il s’est présenté plus tard dans un message du 7 juin en l’embrassant et en l’embrassant, et dans une autre série de photos, il a été vu torse nu.

Lien connexe Lié: Bianca Finch: 5 choses à savoir sur le nouveau modèle GF de Jacob Elordi

Mais Cari aurait ensuite retiré toutes les photos du 7 juin de son compte et détaché Jacob. Ni Cari ni Jacob n’ont commenté la possible relation.

Icone de la mode Zendaya 25, et Jacob s’est rencontré sur le tournage de Euphorie, qui a commencé le tournage en 2018. Mais ce n’est qu’en août 2019 qu’ils ont été vus ensemble en Grèce, et plus tard en octobre en voyant un film à Sherman Oaks, en Californie, par StyleCaster. Jacob a dit GQ en décembre 2019 qu’elle était comme une «sœur», bien qu’elle l’ait emmenée en Australie un mois plus tôt pour passer du temps avec sa famille pendant Thanksgiving.

Ils ont continué à être vus à l’aise en public jusqu’à leur dernière apparition connue ensemble en mars 2020, lorsque des photographes les ont photographiés en train de parcourir un marché aux puces à Los Angeles.

La fille de 20 ans du mannequin des années 90 Cindy Crawford a été liée pour la première fois à l’acteur en septembre 2020. Kaia Gerber et Jacob ont été photographiés lors d’un rendez-vous amoureux au hotspot Nobu à New York. Une source a dit E ! Nouvelles à l’époque, ce n’était pas une série, bien que “Jacob fasse rire Kaia et sa famille l’adore.”

À la Saint-Valentin 2021, Jacob et sa petite amie modèle étaient définitivement un élément, alors que Kaia se tournait vers les histoires Instagram pour partager une photo de fleurs qu’il lui avait envoyées pour des vacances romantiques. “La luxure, c’est toucher d’autres personnes ou les vouloir, mais l’amour, c’est vraiment voir quelqu’un”, a-t-elle déclaré. Vogue de la relation en mai 2021.

E ! Nouvelles a rapporté que le couple était en rupture en novembre 2021. “Ils se sont séparés et c’est à l’amiable”, a déclaré une source au point de vente, tandis qu’une autre source a déclaré Mode de vie que leurs horaires ont causé la rupture. “Leurs horaires étaient en conflit, ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble”, a déclaré la source au magazine.

La dernière grande dame de Jacob Olivia Jade Giannulli22 ans, fille de Lori Loughlinont été vus pour la première fois ensemble à Los Angeles en train de prendre un café en décembre 2021. À l’époque, une source de Nous hebdomadaire dit qu’ils allaient lentement. Ils étaient officiellement un article en mai 2022.