En savoir plus sur les deux enfants de l’acteur ici – Hollywood Life

Crédit d’image : Invision/AP/Shutterstock

Christopher Meloni est un acteur connu pour son rôle de longue date en tant qu’Elliot Stabler dans la série à succès Law & Order: Unité spéciale des victimes.

Chris et sa femme, Sherman, ont deux enfants ensemble.

Le 22 janvier 2023, Chris et sa femme ont fait la fête avec leur fille pour célébrer son 22e anniversaire.

Peut-être Christophe Meloni62 ans, est le « zaddy » préféré d’Internet, mais c’est aussi un vrai père, qui s’occupe de deux enfants adultes, Sophie22, et Dante19 ans, qu’il partage avec sa femme Sherman Williams, 63 ans, chef décorateur. Le couple s’est rencontré à l’origine sur le plateau d’une émission de télévision en 1989, alors que Christopher venait de commencer une carrière d’acteur et que Sherman travaillait comme concepteur de production. Le Law & Order : Unité spéciale pour les victimes La star a un jour décrit la série HBO comme « immensément oubliable », mais a rappelé Sherman comme le contraire. « Ce que je dois rencontrer », a poursuivi Christopher à propos de sa désormais épouse.

Après avoir passé des années ensemble et finalement se marier en 1995, le couple a accueilli une fille, Sophia, en 2001 et un fils, Dante, en 2004. Après avoir passé des années à faire des allers-retours entre les côtes est et ouest, la famille a finalement décidé d’élever leur deux enfants dans la Grosse Pomme. Sherman a ensuite mis ses compétences en conception au travail en créant une maison idéale pour sa progéniture, en élevant ses deux enfants dans un bel espace de vie profilé par Résumé architectural en 2017.

Plus récemment, en octobre 2022, Chris a expliqué ce que sa femme et ses enfants pensaient qu’il était appelé un « Zaddy » en ligne, par PERSONNES. « C’est un deuxième acte dans une certaine mesure », a-t-il déclaré à propos du surnom des médias sociaux. « C’est un gaz. C’est marrant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu’un d’autre a été couronné Zaddy ? Une fois qu’il vous a été accordé, vous n’avez qu’à monter ce cheval aussi longtemps que vous le pouvez. Quant à ce que son épouse et ses enfants en pensent, eux aussi y trouvent du plaisir. « Ma femme, elle est adorable, elle comprend. Ce qui signifie qu’elle est comme, ‘Eh, peu importe.’ Mes enfants, par contre, invariablement une fois par mois, c’est ‘Vraiment ? Vraiment? », A-t-il déclaré à l’époque. « Leurs amis leur enverront un mème qui est sorti ou autre. »

Découvrez-en plus sur ses deux enfants et son style parental, comment il s’est concentré sur la « responsabilisation » de ses enfants au fil des ans !

Sophie Eva Pietra Meloni Sophia est née le 23 mars 2001 et bien que son père star de la télévision aime garder leurs relations familiales assez discrètes, il l’a amenée à quelques événements sur le tapis rouge au fil des ans, comme les Golden Globes 2021. Bien que l’on sache peu de choses sur la vie personnelle et professionnelle de Sophia, une chose est claire : c’est une militante qui utilise sa plateforme de près de 20 000 abonnés Instagram pour faire passer ses messages. Dans sa biographie, elle plaide pour « The Big One », qui est un plan visant à rassembler 100 000 personnes pour protester devant les chambres du Parlement. L’objectif est de faire savoir au gouvernement que les gens veulent des changements en matière de politiques sur les changements climatiques. Alors que Sophia est certainement sérieuse au sujet de l’action contre le changement climatique, elle montre son côté insouciant et des bribes de sa vie à la maison avec son célèbre père, comme ces séries de clichés qu’elle a postés en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19 . Sophia a également fait craquer ses followers – et les fans de son père – lorsqu’elle a fourni ce que Christopher considérait comme le « #BestGiftEver » sur Instagram pour la fête des pères en 2021. Sophia a donné à Chris une photo encadrée impliquant un auteur de tweet Rebecca Makkaï posté en juin 2021, demandant aux utilisateurs de commenter leur « meilleure observation de célébrités ». Critique de cinéma Matt Zoller Seitz a ensuite répondu en notant comment il avait repéré Christopher avec ses deux enfants à New York. « J’ai vu Chris Meloni, l’un des durs à cuire les plus durs à la télévision, échouer à contrôler deux tout-petits lors d’un brunch à Columbus Circle vers 2007 », se souvient-il avec hilarité. Sophia a ensuite encadré le tweet, ajoutant une photo d’elle et de son frère Dante pour rappeler à son père leurs premiers jours ! #BestGiftEver en effet !

Dante Amadeo Meloni Dante, né le 2 janvier 2004, est le plus jeune enfant et fils unique du couple. Bien que le jeune de 19 ans ne soit pas sur les réseaux sociaux comme sa sœur, son père partage de temps en temps des photos des coulisses du couple passant du temps ensemble. Chris a apparemment une relation de confiance et ouverte avec son fils, comme il l’a expliqué dans une interview de 2014 avec Avocat qu’il a élevé ses enfants dans un foyer LGBTQ inclusif et socialement conscient. Après joueur NFL Michel Sam est sorti, Christopher a parlé de discuter de l’événement avec son adolescent, qui avait 10 ans à l’époque. « Je lui ai dit : ‘C’est un vrai homme. C’est un gars qui a du courage », a-t-il déclaré. Il a poursuivi : « Je pense que c’est le genre d’exemple… qui va nous faire avancer. Pour que plus de gens disent : « Je ne veux plus porter ce fardeau stupide, ce secret stupide, passons à autre chose. Ce n’est pas le point central de qui je suis.

Christopher a décrit son style de parentalité dans une conversation en 2014 avec USA aujourd’hui. « Je pense que mes enfants me traiteraient de fou. Je suis très physique, très affectueux. Je suis aussi très discipliné et concentré sur l’éducation. C’est une chose qui m’a été inculquée, un endroit dans la vie où il n’y a pas de compromis », a-t-il expliqué. « Ce qui fonctionne pour moi, c’est de responsabiliser mes enfants. Je me souviens de ne pas avoir de pouvoir quand je grandissais. Le pouvoir aide les enfants à mûrir et nécessite une réflexion critique de leur part. Ils se sentent engagés dans une décision, ce qui les fait se sentir engagés dans le processus familial.

