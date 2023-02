En savoir plus sur les 6 enfants de l’icône du métal – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : James Shaw/Shutterstock

Ozzy Osbourne est un rockeur emblématique et une star de la télé-réalité.

Il a trois enfants avec sa femme de longue date, Sharon, ainsi que d’autres enfants issus de relations antérieures.

C’est aussi un grand-père !

Ozzy a récemment été présenté dans une publicité hilarante du Super Bowl.

Quiconque s’est connecté Les Osbourne au début des années 2000 ou a suivi la famille depuis sait que Ozzy Osbourne et Sharon Osbourne avoir deux enfants nommés Jack et Kelly. Certains fans savent peut-être même qu’Ozzy et Sharon ont un troisième enfant ensemble, une fille nommée Aimée, qui a choisi de ne pas participer à la série télé-réalité. Cependant, il n’est peut-être pas de notoriété publique qu’Ozzy avait une vie – et une famille – avant d’épouser Sharon en 1982. Une décennie plus tôt, Ozzy a rencontré Thelma Riley dans une boîte de nuit appelée The Rum Runner, où elle travaillait à l’époque, par Distraire. Le couple s’est marié en 1971, et un an plus tard, ils ont accueilli leur fille, Jessica Osbourne.

Trois ans après la naissance de Jessica, la famille d’Ozzy et Thelma s’est agrandie lorsqu’elle a donné naissance à leur fils, Louis. Jessica avait un fils, Elliot, d’une relation précédente, et Ozzy l’a adopté. Malheureusement pour toutes les personnes impliquées, il n’y aurait pas de fin de livre de contes pour cette famille. “Peu de temps après avoir connu le succès avec Black Sabbath, j’ai rencontré Thelma dans une boîte de nuit”, a déclaré Ozzy dans une biographie A&R. « Puis nous nous sommes mariés et nous avons eu deux enfants, Jessica et Louis. Nous avons acheté une maison pour 20 000 livres. J’ai pensé, ‘Je suis arrivé.’ Ne réalisant pas que c’était un mirage géant. Quelque chose ne va pas.

Ozzy était fortement dans la drogue et l’alcool à ce stade. “Je pensais que l’argent achèterait tout, réparerait tout”, a-t-il déclaré dans la biographie, “mais l’argent achèterait l’alcool et la drogue, et je me suis mal comporté. La façon dont j’ai traité Thelma, c’était mal. Je l’ai vraiment mal traitée ainsi que les enfants, deux enfants. J’étais un gars très égoïste, égocentrique et égoïste, et j’ai baisé dès le premier jour, et ce n’est pas cool. Et ma femme en a juste eu assez. Tout a culminé en 1982. Trois ans après que Black Sabbath l’ait licencié pour des problèmes de toxicomanie, Ozzy et Thelma ont divorcé.

Depuis lors, Ozzy est devenu un artiste solo à succès. Lui et Sharon ont construit une maison – même si elle n’a pas toujours été heureuse – et ils ont fondé leur propre famille. Il a même accueilli des petits-enfants dans la famille et a récemment joué dans une publicité hilarante du Super Bowl 2023 pour Workday. Alors, qui sont exactement tous les enfants d’Ozzy et où sont-ils maintenant ? Nous avons des réponses ci-dessous.

Jessica Osbourne

Jessica Osbourne est née en 1972. Les téléspectateurs de Les Osbourne appris d’elle lors de l’épisode “Smells Like Teen Spirit”, par Le soleil. Ozzy a révélé la nouvelle qu’elle avait donné naissance à une petite fille, faisant de lui un grand-père pour la première fois.

Elle serait mère de trois enfants et aurait fait carrière dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Elle a travaillé devant la caméra, apparaissant dans Tu ferais mieux d’appeler Saul, Romeo & Juliet Vs. Des morts-vivants, et Manhattan. Elle a également travaillé derrière la caméra en tant que réalisatrice, maquilleuse principale et superviseure des costumes sur divers projets. Elle aurait également travaillé comme maquilleuse à Hollywood.

Malheureusement, Ozzy n’était pas très présent dans la vie de Jessica. “Je ne me souviens pas d’avoir été mise au lit ou d’avoir pris un bain par papa ou quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré dans un documentaire de 2011, Que Dieu bénisse Ozzy Osbourne. “Je ne dirais pas qu’il était là pour nous, non, jamais le jour du sport, du voyage scolaire, de la soirée des parents. Il n’était pas comme ça, non.

Louis Osbourne

Louis Osbourne est né en 1975 et, comme sa sœur aînée, il a déclaré qu’Ozzy n’était pas vraiment un père. Dans Que Dieu bénisse Ozzy OsbourneLouis a dit que quand Ozzy “était là et qu’il n’était pas [drunk], c’était un super père. Mais c’était plutôt rare, vraiment. J’ai juste beaucoup de souvenirs de lui en état d’ébriété, des conneries aléatoires comme conduire des voitures à travers champs et les écraser au milieu de la nuit et des trucs comme ça. Ce n’est pas bon pour la vie de famille, vraiment. Louis a dit qu’il était toujours en colère que son père ne se souvienne pas de son anniversaire. “C’était tout ce que je voulais, mais il ne pouvait tout simplement pas s’en souvenir.”

Malgré cette colère, Louis et Ozzy ont rafistolé, là où Sharon a dit qu’il était “une grande partie de notre famille” lors d’un épisode de Noël de Les Osbourne. Louis vit actuellement au Royaume-Uni Malgré la distance, il s’entend toujours bien avec sa famille. “Je ne voyage pas la moitié autant qu’avant, et ils sont en Amérique”, a-t-il déclaré, par Le soleil. “Il y a plus de chances que nous nous voyions dans un hôtel new-yorkais au hasard que de nous retrouver tous autour d’une table pour un déjeuner dominical. Nous nous rencontrons lors d’occasions spéciales. Papa appelle généralement un dimanche après-midi pour un rattrapage, et quand il vient au Royaume-Uni, nous emmenons les enfants (chez lui dans le Buckinghamshire). Papa est génial, vraiment un grand-père adoré.

Louis a travaillé comme DJ dans les années 1990, donnant des concerts à Ibiza et à travers l’Amérique. Il vit maintenant une vie tranquille avec sa femme, Louise, et leurs enfants.

Elliot Kingley

On ne sait pas grand-chose d’Elliot Kingsley, le fils de Thelma issu d’une relation précédente. Quand elle et Ozzy se sont mariés, le chanteur de Black Sabbath l’a adopté. Comme Aimee, Elliot n’est pas apparu sur Les Osbourne, et Ozzy ne l’a pas mentionné. C’est un acteur, selon une poignée de rapports.

Aimée Osbourne

Ozzy et Sharon se sont mariés le 4 juillet 1982. Le 2 septembre 1983, ils ont accueilli Aimee Rachel Osbourne, leur première fille et aînée. Aimee a grandi pendant qu’Ozzy se faisait un nom en tant qu’artiste solo, ce qui l’a apparemment affectée. “Mes parents ont toujours dit que j’étais une vraie vieille âme, même en tant que bébé”, a-t-elle déclaré dans une interview de 2020 avec SiriusXM Volume/Yahoo Musique. «Ils disent que je les regarderais de manière très déconcertante, un peu comme: ‘Euh, vous devez vous entendre tous les deux.’ Comme, j’avais ces expressions très sérieuses sur mon visage.

Aimee a choisi de ne pas devenir célèbre via Les Osbourne. “J’ai déménagé parce que c’était juste un peu trop chaotique pour moi”, a-t-elle déclaré à SiriusXM Volume/Yahoo Musique lors de la discussion de sa décision de ne pas être impliquée dans l’émission. «Les émissions de télé-réalité à ce moment-là n’étaient pas vraiment comme elles sont maintenant; tout était un territoire très nouveau et inexploré, donc il y avait beaucoup de chaos autour. … C’était vraiment difficile et un peu effrayant à l’époque. Mais ce n’est jamais quelque chose que j’ai regretté de ne pas avoir fait. Aimee a depuis fait du théâtre et dirige le groupe BRA.

Kelly Osbourne

Kelly Michelle Lee Osbourne est née le 27 octobre 1984. Elle était sans doute la star de Les Osbourne, éclipsant presque son père grossier et sa mère à la volonté de fer. En novembre 2002, elle sort son premier album, Merdequi contenait une couverture de de Madone “Papa ne prêche pas.” La chanson a atteint la 74e place aux États-Unis Panneau d’affichage Hot 100 et n ° 2 sur les charts britanniques. Sa reprise de “Changes” de Black Sabbath a atteint la première place au Royaume-Uni, mais elle n’a pas réussi à reproduire ce succès avec les années 2005. Dormir dans le rien. Elle a mis sa carrière musicale derrière elle et s’est concentrée sur la mode et l’hébergement. Elle est apparue sur Passerelle du projet sur Sky1, Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! MAINTENANT!, et d’autres. Elle a rejoint E! c’est Police de la mode en tant que correspondant en 2010 mais a quitté en 2015 après avoir co-animé de Giuliana Rancic commentaires sur les dreadlocks de Zendaya. Elle est depuis apparue dans une poignée d’émissions, et en 2021, elle et Jeff Beacher a lancé un podcast, The Kelly Osbourne and Jeff Beacher Show.

Comme son père, Kelly a lutté contre des problèmes de dépendance. En juin 2021, lors d’un épisode de Discussion de table rouge, elle a admis qu’après avoir traversé 2020 (et les blocages dus à la pandémie de COVID-19), elle est retombée dans l’alcool après avoir vu un couple déguster une coupe de champagne près d’une piscine. J’étais, comme, ‘Oh, je peux faire ça aussi.’ Et puis le lendemain, j’ai bu deux verres, et le surlendemain, c’était des bouteilles”, raconte-t-elle. Heureusement, elle est redevenue sobre et maintient sa santé.

Elle a accueilli son premier enfant, fils Sidneyen novembre 2022 avec Slipknot turntablist Sid Wilsonpar Page 6.

Jack Osbourne

Jack Joseph Osbourne est né le 8 novembre 1985. Jack est devenu un nom familier grâce à la série télévisée de la famille et l’a transformé en une vie devant – et derrière – la caméra. Il est apparu sur certaines émissions scénarisées comme Ce spectacle des années 70 et d’autres projets comme Lutte des célébrités : allez-y !son spectacle, Jack Osbourne : accro à l’adrénaline, et des programmes comme Danse avec les stars, je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Maintenant! Jack a fait équipe avec son père pour Détour du monde d’Ozzy et Jack, et en 2020, la famille est apparue dans le programme paranormal, Les Osbournes veulent croire.

Comme son père, Jack a lutté contre des problèmes de dépendance et a suivi une cure de désintoxication pour les combattre. En 2012, il a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Depuis lors, il a géré la maladie avec une combinaison de régime alimentaire, de médicaments, d’exercice et de thérapie. 2020 a vu une litanie de problèmes de santé pour la famille de Jack. Deux de ses trois filles ont été testées positives pour COVID-19, tout comme sa mère. Ozzy, qui a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003, a annulé sa tournée nord-américaine en raison de problèmes de santé. “Cette dernière année a été vraiment difficile à tant de niveaux”, a-t-il déclaré. PERSONNES en mars 2021.

Jack était marié à Lisa Stely de 2012 à 2019. Ensemble, ils partagent trois enfants : Andy Rose (né en 2015), perle (né en 2012), et Minnie (né en 2018). En décembre 2021, Jack et le créateur de mode Aree Gearhart se sont fiancés et ils ont accueilli leur fille Érable Artemis Osbourne le 19 juillet 2022.

