En savoir plus sur l’encre du chanteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Billie Eilish est devenue un nom familier avec son énorme succès « Bad Guy ».

Elle a trois tatouages.

Le hitmaker a dit un jour qu’on ne les verrait « jamais ».

Billie Eilish avait l’habitude de jouer les timides à propos de ses tatouages. Mais la chanteuse, aujourd’hui âgée de 21 ans, en a au moins trois. Et au fil du temps, elle a été de plus en plus disposée à en montrer un petit aperçu. « Je me suis fait tatouer », a-t-elle dit Salon de la vanité lors d’une interview devant la caméra en 2020. « Mais vous ne le verrez jamais. J’ai fait ce que j’avais dit que je ferais, à quoi vous attendiez-vous ? » Elle a également révélé dans l’interview qu’elle voulait des tatouages ​​depuis des années. Tout en discutant de ce que c’était que de donner des interviews à l’adolescence, elle a avoué ce qu’elle pensait vraiment. « Je veux des tatouages. Je veux des voitures. C’est tout ce que je pensais ! » elle a ri.

Voici chacun des tatouages ​​​​rarement vus de Billie et la signification de chacun d’eux.

Eilish (sternum)

En 2020, juste après tout, mais en remportant les Grammy Awards avec cinq grandes victoires, Billy aurait obtenu son premier tatouage. « Oui, je m’aime », a-t-elle plaisanté à propos du tatouage en elle Salon de la vanité entretien. Selon Pierre roulante, c’est le nom de famille qui l’a rendue célèbre, Eilish, dans « une police gothique ornée, au milieu de sa poitrine ». Alors que Billie racontait célèbre Salon de la vanité, « vous ne le verrez jamais », elle a apparemment changé de ton. Anabel Zimmeril fille de la légende de la musique hollywoodienne Hans Zimmer est allée sur Instagram pour partager un rare coup d’œil sur le hitmaker « Bad Guy » dans un bikini à cordes – et son tatouage Eilish était visible sur son sternum.

Dragon (hanche/cuisse)

Le dragon insaisissable et mystérieux de Billie commence sur sa cuisse supérieure droite et grimpe jusqu’à sa hanche droite, où les fans l’ont aperçu dans un bref clip Instagram de mai 2023. Des parties du monstre mythique étaient parfois visibles, lorsque Billie s’est obligée avec une fente à la hauteur de la cuisse – comme sa deuxième robe à couper le souffle pour le Met Gala 2021 – un rouge écarlate inspiré du vieil Hollywood Oscar De La Renta robe.

Le 25 mai 2023, la magnifique chanteuse s’est rendue sur Instagram pour donner aux fans une vue brève mais rapprochée de son « grand garçon » dragon. Dans le clip, elle s’est glissée dans une chaise de dressing, montrant la tête, les dents et le cou élaborés du dragon.

Plus à propos Billie Eilish

Alors, est-ce que Billie ferait la même chose sur son côté droit ? Elle ne risque pas d’en faire trop. « Non, je ne vais pas être tatouée, mais j’ai d’autres idées », a-t-elle déclaré. Salon de la vanité en 2021. « En ce moment, je me sens plutôt satisfait. J’ai l’impression d’être dans une bonne zone avec eux. À l’avenir cependant, elle pourrait obliger. « Donnez-moi un peu plus de temps et ensuite j’en aurai un autre », a-t-elle dit.

Fées (main/poignet)

L’encre la plus visible de Billie se présente sous la forme de deux fées sur sa main et son poignet gauches. Elle les a montrés pour la première fois sur le tapis rouge lors de la première du film de James Bond Pas le temps de mourir de retour en 2021. Une fois de plus, elle s’est assise et a partagé des détails sur les fées magiques avec Salon de la Vanité. Elle a révélé l’inspiration derrière eux – ils viennent « d’un livre que j’avais en grandissant – un petit livre de fées appelé Féopolis. Elles sont comme mes petites fées ange gardien », a-t-elle ajouté.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Grammy Wins de Billie Eilish: combien elle en a gagné et pour quoi

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.