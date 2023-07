En savoir plus sur le tir à l’aile au parc d’État de Shabbona Lake – Shaw Local

SHABBONA – Le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois et la Fondation pour la conservation de l’Illinois organiseront une clinique de tir à l’aile pour les débutants afin d’en savoir plus sur le sport au parc d’État de Shabbona Lake en août.

La clinique se tiendra de 10 h à 16 h les 5 et 6 août au parc d’État de Shabbona Lake, 4201 Shabbona Grove Road, Shabbona, selon un communiqué de presse.

L’admission à la clinique est ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Les participants peuvent apprendre à tirer sur des cibles volantes en terre battue. Les participants recevront des leçons de maniement sécuritaire des armes à feu. Des protections auditives et oculaires et des fusils de chasse sont fournis. Les enfants doivent peser au moins 75 livres et mesurer quatre pieds et six pouces. Début des inscriptions à 9h30

L’inscription coûte 10 $ et comprend les munitions, le déjeuner et les cibles. Les classes sont limitées à 24 élèves. Pour vous inscrire, appelez le 815-7572949 ou envoyez un courriel à [email protected].